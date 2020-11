Vaccin contre le Covid-19: “C’est de la science-fiction !”, assure Didier Raoult

Prenez connaissance des taux de mortalité par million d’habitants dans vingt pays. Parmi ceux-ci, certains pays ont confiné drastiquement et ils côtoient des pays (Taïwan, Suède, Bélarusse, Corée du Sud, Japon) sans confinement. Au surplus, ces taux de mortalités COVID-19 sont sujets à caution quand on connaît les méthodes de collecte des données où les intervenants étaient forcés d’inscrire Covid-19 dans tous les cas de comorbidité. Le Canada durement frappé par le confinement aurait eu 325 victimes Covid par million d’habitants… à peu près les indices pour une grippe annuelle. Faut-il alors imposer aux biens portants un vaccin produit dans la hâte? Voici deux témoignages crédibles sur ce vaccin inutile et possiblement nuisible, sauf pour Big Pharma. Robert Bibeau .

« Celui qui va gagner le plus d’argent, c’est Bill Gates »

Au micro de CNews et Non Stop People, mercredi 18 novembre, le médecin a rappelé que « pour l’instant, il n’y a pas de vaccination contre le Covid19. On verra bien. » Et d’ajouter : « Si c’est un vaccin qui est sûr, pourquoi pas. Pour l’instant, la question ne se pose pas. C’est de la science-fiction ». « Le jour où on sera dans la réalité, je vous donnerai une opinion. Je ne fais pas de prévision», a-t-il poursuivi. Le microbiologiste s’est aussi questionné sur les annonces en cascade de ces derniers jours à propos de futurs vaccins. «Je suis sûr que les actions de la Bourse montent comme des fous. Celui qui va gagner le plus d’argent, c’est celui qui en a gagné le plus jusqu’à maintenant : Bill Gates avec Moderna. Je suis un peu sceptique et je me demande si ce n’est pas un jeu de Bitcoin », a jugé le directeur de l’IHU Méditerranée Infection de Marseille.