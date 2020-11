Selon l’ancien président de la commission Covid du Collège des médecins: «c’est le plus grand canular jamais perpétré sur un public innocent»

Le Dr Roger Hodkinson est l’ancien président du comité du Collège royal des médecins et chirurgiens d’Ottawa. Il a déjà été PDG d’un grand laboratoire médical privé à Edmonton, en Alberta, et a occupé pendant les 20 dernières années le poste de président d’une société de biotechnologie médicale basée en Caroline du Nord, actuellement chargée de vendre un test Covid-19. Il est spécialiste en pathologie, y compris en virologie, et a été formé à l’université de Cambridge au Royaume-Uni — il est bien placé pour parler de ce sujet.

Lors d’une récente réunion de la commission des services communautaires et publics du conseil municipal d’Edmonton (dont l’audio gagne actuellement en popularité sur YouTube), le Dr Hodkinson a déclaré :

« Le principal constat, c’est qu’il existe une hystérie publique totalement infondée, alimentée par les médias et les politiciens. C’est scandaleux. C’est le plus grand canular jamais perpétré sur un public sans méfiance. [Le Covid-19] n’est rien d’autre qu’une mauvaise grippe saisonnière. Ce n’est pas le virus Ebola. Ce n’est pas le Sras. C’est de la politique qui joue à la médecine, et c’est un jeu très dangereux. »

Hodkinson poursuit en soulignant qu’aucune action d’aucune sorte n’est nécessaire, à part ce qui s’est passé pendant la saison de grippe de l’année dernière :

« Si nous nous sentions mal, nous restions à la maison, nous prenions une soupe au poulet et aux nouilles, nous ne rendions pas visite à grand-mère, nous décidions quand retourner au travail ; nous n’avions besoin de personne pour nous le dire. »

Il poursuit :

« Les masques sont totalement inutiles.

Il n’y a aucune preuve de leur efficacité, quelle qu’elle soit.

[Les masques] sont simplement des symboles de vertu et de soumission.



Ces gens se promènent comme des lemmings obéissants avec leur masque sur le visage, sans aucune connaissance de base.



La distanciation sociale est également inutile.Le Covid est diffusé par des aérosols, qui parcourent une distance de 30 mètres environ avant de se poser.



Les fermetures d’écoles et d’entreprises ont eu des conséquences absolument terribles.

Toutes les écoles et partout devraient être ouvert demain, comme le stipule la déclaration de Great Barrington.



Des résultats de tests positifs ne signifient pas une infection clinique.

Tous les tests devraient cesser, sauf si vous vous présentez à l’hôpital avec un problème respiratoire… c’est l’hystérie publique, et tous les tests devraient cesser.

Tout ce qui devrait être fait, c’est de protéger les personnes vulnérables.

Et je vous rappelle à tous qu’en utilisant les statistiques de la province [Alberta], le risque de décès chez les moins de 65 ans est de 1 sur 300 000. Il faut que vous vous ressaisissiez. L’ampleur de la réponse… sans aucune preuve, est tout à fait ridicule.

Les suicides, les fermetures d’entreprises, les funérailles [annulées], les mariages, etc., etc. — c’est tout simplement grotesque et scandaleux, c’est juste une autre mauvaise grippe, et [les gens] doivent y réfléchir

M. Hodkison conclut en donnant quelques conseils aux décideurs politiques de l’Alberta:

« Laissez les gens prendre leurs propres décisions. Vous devriez être totalement écartés du monde médical. Le médecin hygiéniste en chef de cette province vous mène en bateau. Je suis absolument scandalisé que cela ait atteint ce niveau. Tout cela devrait s’arrêter demain. Merci beaucoup.»