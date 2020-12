http://mai68.org/spip2/spip.php?article7426

Bonjour à toutes et à tous,

Jusqu’à présent, la gestion du covid par l’État français a été désastreuse. Il n’y a aucune raison de penser que ça se passera mieux pour la vaccination contre le SARS-CoV-2.

Ce vaccin est une folie dangereuse encore pire que celui du H1N1 en 2009. D’ailleurs, « ils » veulent le tester sur les vieux qui sont dans les maisons de retraite et qui ne sont pas en mesure de dire non. Je répète : les vieux vont servir de cobaye ! et s’ils en crèvent tant pis, se disent-ils, de toute façon leur vie ne vaut pas grand chose et ça fera des retraites en moins à payer.

Je tiens à préciser que je suis loin d’être anti-vaccin et que je me fais vacciner chaque année contre la grippe. Et que je suis à jour sur mon carnet vaccinal.

Mais, de même que j’ai refusé en 2009 le vaccin contre le H1N1, de même je refuserai au moins dans un premier temps le vaccin contre le coronavirus.

Ce qui est sûr, c’est que je ne ferai JAMAIS leur vaccin à ARN messager.

Je viens d’entendre sur Sud Radio que le vaccin chinois (qui n’est pas à ARN messager) avait déjà été testé sur 1 million de personnes. Si celui-ci ne présente vraiment aucun inconvénient, et que le coronavirus SARS-CoV-2 ne disparait pas de lui-même comme l’avaient fait le MERS et le SARS-CoV-1 ; alors, c’est celui-là que j’envisagerai. Mais, uniquement quand le calme sera revenu, et que je pourrai donc vraiment savoir de quoi il retourne.

Bien à vous,

do

