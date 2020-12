PLEIN DE PETITS RIENS PEUVENT TOUT!

Qu’on se le dise !

Arrêtons de consentir déjà ;

Retrouvons le pouvoir de dire NON puisque le pouvoir réside dans le Peuple ;

Et on comprend que ce devait être MacDeRoth, la Nouvelle Voix de Ses Maitres, et uniquement lui. Pas la Maréchal Nous Voilà, ni François le Pieux, ni Mélenchon, ni Hamon, ni François Asselineau qui voulait sortir de l’Europe mais aussi renforcer les pouvoirs de l’État par la nationalisation et ses pouvoirs régaliens.

Le vrai rôle incontestable de l’État, la raison d’être du pouvoir et des autorités, hors pensée anarchiste, sont les fonctions régaliennes : police, défense et justice ► https://www.contrepoints.org/2016/07/15/229013-letat-doit-assurer-le-regalien-police-defense-justice

L’État et ses institutions ne sont pas la solution mais plutôt LE problème et justement, ici, je développe une pensée anarchiste et plus précisément ; Anarcho-indigéniste ;

Dès lors que nous comprenons que nous « éveiller » c’est réaliser et abattre le plus grand fléau de l’humanité : Le colonialisme et ce par quoi il arrive : l’État !

Car l’État n’est en rien la société, il n’en est au mieux, qu’une caricature. La société elle, n’a aucun besoin de l’État pour exister.

Police et armés sont des institutions de l’État, donc des outils de la répression, le seul moyen est que ces fonctionnaires réalisent, pas dans leur totalité, c’est impossible, mais une certaine partie pouvant former une masse critique (les fameux 10% d’anti-systémistes) qu’ils viennent TOUS du peuple et qu’ils sont au service du peuple et non pas de l’État ==> Et qu’ils se positionnent « Crosses en l’air » car les 250 millions que l’État donne pour calmer les policiers, ce n’est pas pour qu’ils défendent la veuve et l’orphelin, non, mais pour éliminer le nouvel ennemi = Le chômeur, parce qu’il fait peur, parce qu’il nous renvoie à ce que celui ou celle qui travaille encore et pour combien de temps, craint le plus. Alors il faut comprendre, mieux, faire comprendre que nous sommes tous dans la même galère…

C’est en lisant Pierre Clastres notamment que nous comprenons que l’Humanité a vécu des millénaires sans propriété privée et toutes les sociétés traditionnelles au travers des continents ont toujours fonctionné sur le mode de propriété collective communale.

Et grâce à Résistance71 ; Pour le quarantenaire de la disparition de l’anthropologue politique trop méconnu et pourtant si pertinent Pierre Clastres, nous avons compilé ces derniers mois des extraits de ses ouvrages de conclusions de recherches en anthropologie politique. Pierre Clastres s’est spécialisé dans l’étude des sociétés premières, leur mode de fonctionnement politique et a démontré que contrairement à ce que prétend l’anthropologie orthodoxe d’une société humaine passant du stade “sauvage” sans structure politique (étatique) a une organisation achevée étatique, la société humaine primordiale et primitive n’est pas seulement une société sans État, mais une société qui refuse l’État et qui est donc contre l’État ; où l’État n’existe pas parce qu’il est impossible.

Il ne pouvait en rester Qu’UN ! Tel le Highlander…

Oui Jupiter 1er a été mis en place dans le fauteuil Élyséen pour exécuter LE PLAN et par n’importe quel moyen, et à n’importe quel prix, et il dit ce qu’il veut, même des zénormités car ils légitimeront TOUT. C’est en cela qu’il est dangereux car personne n’est à l’abri d’une connerie de sa part. Le gars qui « dab » parce qu’il est content d’être Zident, ben oui, ça fout les j’tons…

Imaginons un instant ;

« Euh ? C’est kwassa ce bouton rouge là ? Trump a le même sur son bureau et il commande des sodas frais en appuyant dessus !

J’peux faire pareil ?

Nan !!!

Boum, trop tard…

Et on peut se retrouver éparpiller façon puzzle.

Ou pas ;

Certes, n’attendons pas que la grille du N.O.M. se referme sur nos tronches et affutons notre réflexion car la difficulté majeure est bien de vaincre l’inertie de départ.

Mais ne perdons plus notre temps à vouloir combattre ce Jupiter de pacotille, élu à minima, qui comme prévu est là pour nous soumettre et nous mettre aussi et faire passer toutes ses lois sécuritaires à commencer par l’état d’urgence ► http://www.liberation.fr/direct/element/le-senat-vote-la-prolongation-de-letat-durgence-pour-la-6eme-et-derniere-fois_67184/

Mardi 4 juillet 2017 : 312 POUR – 22 CONTRE – 129 ABSTENTION

« Aujourd’hui, nous vous proposons de prolonger à nouveau l’état d’urgence pour pouvoir étudier le nouveau texte dans les meilleures conditions », a souligné devant les sénateurs le ministre de l’intérieur Gérard Collomb.

« Nous le reconduisons pour la sixième fois depuis la funeste nuit du 13 novembre 2015, non parce que nous nous serions laissés emporter par une dérive sécuritaire, mais parce que, à chaque fois que nous avons voulu y mettre fin, de nouvelles menaces ont exigé son maintien », a-t-il encore dit.

▲

Voilà, y se cachent même plus, avouant qu’à chaque fois, très opportunément, il y a eu de nouvelles menaces réelles (avec des morts bien réels aussi) ce qui justifie de maintenir l’état d’urgence ad vitam æternam et comme déjà le disait Valls « l’état d’urgence durera au moins une génération entière » et en tout cas, tant que Daesh n’aura pas été détruit… Tenez les preuves que je ne délire pas, que je n’exagère rien sont là !

Et comme les « on » ça osent tout et que c’est même à cela qu’on les reconnait ; Valls ose tout : Manuel Valls a expliqué ce mardi 4 juillet, dans « Bourdin direct » sur BFMTV et RMC, que les candidats aux législatives de la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon étaient « dangereux pour notre démocratie et pour la République » À lire dans son intégralité sur Marianne ► Article + Vidéos ► https://www.marianne.net/politique/video-la-france-insoumise-danger-pour-la-democratie-ose-manuel-valls-chez-bourdin

Un nécessaire rappel de l’histoire ;

Le 10/07/1940 , 80 parlementaires sur 649 ont voté CONTRE les pleins pouvoirs à Pétain !

, 80 parlementaires sur 649 ont voté CONTRE les pleins pouvoirs à Pétain ! Le 05/05/2015 , 86 députés sur 524 ont dit NON à la surveillance généralisée des français !

, 86 députés sur 524 ont dit NON à la surveillance généralisée des français ! Le 19/11/2015 , 6 députés, 1 abstention, sur 551 ont voté contre la prolongation de l’état d’urgence de 3 mois… 551 députés ont voté POUR…

, 6 députés, 1 abstention, sur 551 ont voté contre la prolongation de l’état d’urgence de 3 mois… 551 députés ont voté POUR… Le 13/12/2016, 32 parlementaires ont voté CONTRE la 5ème prolongation de l’état d’urgence 288 POUR…

Retrouver l’intégralité dans ce billet, mis à jour en décembre 2016 ► RÉVEILLEZ-VOUS

▼

Si M. Édouard Philippe (Bilderberger 2016) nous savons que nous ne sommes qu’une variable d’ajustement ICI et LÀ ;

Je vous rappelle que si nous sommes, pour la plupart des Sans-dents, nous ne sommes pas sans cerveau et surtout, surtout, nous savons lire ;

Nous consultons la liste des licenciements mondiaux, que j’ai énormément relayée sur mon blog, ici, et que tient à jour Pierre Jovanovic sur son blog depuis février 2008, et on comprend sans aucun doute, que nous ne sommes qu’une variable d’ajustement pour vous, et uniquement cela ;

LA LISTE DES LICENCIEMENTS SPÉCIALE « DÉBUT DES VACANCES 2017 » : TOUT VA POUR LE MIEUX ! du 4 au 8 juillet 2017 : On nettoie les effectifs juste avant les vacances, comme d’habitude depuis 9 ans. Personne ne peut se retourner, vacances obligent. Mais le plus drôle, si j’ose dire, est que même les parvenus sont fauchés. On le voit avec Jeff Koons qui licencie tout comme la marque de téléphone de luxe Vertu (entre 4.000 et 20.000 euros pour un tel qui va être dépassé dans 1 an), qui va annoncer son dépôt de bilan dans quelques jours ou semaines en raison des dizaines de millions d’impayés aux fournisseurs.Comme d’habitude, cette liste vous montre que l’effet domino du génocide économique n’est pas stoppable… Lire l’intégralité de la liste ► http://www.jovanovic.com/blog.htm

Idem, avec les vrais chiffres du chômage chaque mois par Patdu49 sur Agoravox ceux de mai 2017 ► Les vrais chiffres du chômage de Mai 2017 sous Jupiter 1er par Patdu49 et que je relaye depuis décembre 2015, ICI.

Alors, bien sûr chère Marine Toro vous n’êtes pas « rien » et vous l’avez fort bien dit dans cette vidéo que Voltigeur du site Les Moutons Enragés a relayée ;

Comme cette enseignante l’avait fait en publiant une vidéo sur cette page Facebook en mai 2016 lorsque Emmanuel Macron alors Ministre de l’Économie n’avait rien trouvé de mieux à dire que lorsqu’on veut un costard à 1200 € on avait qu’à bosser pour se le payer. Tenez, tout est là et après l’affaire des costards à 15 000 € du Fillon, on se rend compte qu’il jouait petit bras finalement, non ?

MacDeRoth, dont le ciel de lit était probablement en TAFTA, n’est pas là pour nous comprendre. Il est là pour servir ses maitres, au mieux de leurs intérêts.

Et lorsque François Ruffin appelle à veauter pour Macron pour faire barrage au FHaine tout en promettant de le combattre dès le 8 mai au matin, lui qui avait tenu le micro sous le nez de Nicolas Doisy en 2012 lui confirmant ainsi que : quel que soit le Président élu il ou elle ferait ce que le Marché lui dira de faire comme casser le Code du Travail ou supprimer le CDI. Cela participe des mensonges voire des crimes d’État, tout simplement parce que ; Quiconque vote pour le système a voté et vote pour que celui-ci continue.

“Vous ne serez et ne demeurerez que des commodités aussi longtemps que l’empire existera…”

~ Russell Means, Oglala, Lakota ~

Parce que nous ne sommes que des commodités aussi longtemps que l’empire anglo-américain-christo-sioniste existera alors que nous pouvons le faire exploser et le remplacer par la Société des sociétés en procédant, par exemple, comme suit ;

Prise de conscience individuelle ► prise de conscience collective ► boycott et organisation parallèle ► désobéissance civile ► réorganisation politico-sociale ► changement de paradigme

Et pour autant, TOUT n’est pas à réinventer, à réécrire, juste changer radicalement notre mode pensée car nous avons bien compris, comme le disait Einstein que : « vous ne pouvez pas résoudre un problème en gardant le même processus mental » et plutôt que de combattre Macron, son gouvernement-carpette-serpillère, l’État et ses institutions : IGNORONS-LES !

Ignorons le Système ► Ignorons l’État et ses institutions ► Créons les bases solidaires de la Société des sociétés organique ► Réfléchissons et agissons en une praxis commune ► Adaptons le meilleur, le sublime de l’ANCIEN au NEUF

Rien ne nous empêche d’extraire le meilleur du meilleur d’anciens textes de Clastres plus haut, mais aussi d’Errico Malatesta comme cette version PDF {N° 32} de 55 pages du sublime chez Malatesta en s’appuyant sur de grands textes politiques fondateurs comme La Grande Loi de la Paix {PDF N° 21}, la 6ème déclaration Zapatiste de la Forêt de Lacandon {PDF N° 25}, le Manifeste du Confédéralisme Démocratique {PDF N°24} non pour en prôner une application Per se mais après étude approfondie adapter ce qui est adaptable notamment dans le domaine de l’horizontalité de la prise de décision politique et du schéma de la chefferie sans pouvoir ; Au Monde d’aujourd’hui, c’est à dire à l’aune de ce que nous savons et de ce que nous sommes ICI & MAINTENANT et surtout d’OÙ NOUS SOMMES…

L’avenir de l’humanité et le salut de l’Occident passent par les peuples occidentaux émancipés de l’idéologie et de l’action coloniales se tenant debout, main dans la main avec les peuples autochtones de tous les continents pour instaurer l’harmonie de la société des sociétés sur Terre…

Marchons, ensemble, côte à côte, sur le chemin de la révolution et de la réconciliation.

Soyons de minuscules grains de sable capables d’enrayer cette Machine à nous broyer…

Soyons des petits cailloux dans les escarpins vernis de ses BôMessieurs et Gentes Dames…

Soyons les petites étincelles puis les petites flammes capables d’embraser tout l’empire anglo-américano-christo-sioniste…

JBL1960

