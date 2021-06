Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part!

Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part!

Georges Brassens

.

.

.



.

Chu passablement commotionné

Fak prépare-toé

À te faire brasser.

Québec xéno, no, no…

C’est que j’ai lu, l’aut’jour, dans le chiotte d’une de nos belles universités

En grosses lettres brun foncé:

Vive le Québec libre, dehors les immigrés!

J’ai pas été très impressionné

Par ce genre de haut savoir de complexé.

Pour tout dire, j’trouve que tu t’laisse un peu pas mal entraîner

Dans des dérives qui me purgent, qui me font chier.

Tu trouves pas qu’on a assez dérivé

Depuis l’sommet d’not’butte à fumier?

J’ai pas envie de m’faire encore niaiser

En me laissant

Passivement

Fasciser.

Québec xéno,

Well, it’s a no, no…

Moé, mes enfants sont nés à Toronto

Pis y parle français comme Jean-Jacques Rousseau.

Sauf que c’est parfaitement leur droit

Quand à moi

De la trouver pas pire

La poésie de Shakespeare.

Moé, ma belle-fille, c’est une montréalaise algérienne

Pis ça l’empêche pas d’être la plus pure laine des pures laines,

Une inconditionnelle

De la Sainte Flanelle…

Al’a les cheveux fous et longs

Pis est pas mal tannée des stéréotypes aux informations.

Al’a les cheveux libres et lousses

Pis, dans ta rhétorique de burqa, a trouve un peu qu’tu pousses.

Moé, mon épouse, est française

Pis tu sais quoi, c’est pas vrai qu’est arrivée au Québec dans une caisse

Avec des fromages pis des vins importés

Comme a eu le front, un jour, de me l’raconter

Un de tes tit-pits, carré vert de cégep,

Tout pétulant, tout imbu de xéno-pep.

On est pas des importés, cibole.

Rentre-toé ça, une bonne fois, dans bolle.

Pis ton Québec xéno,

It’s a no, no…

Oui, oui, discutons. M’as t’envoyer une coupe de jabbes

Pis laisse moé tranquille avec mon hidjab.

Oui, oui, chu capable de t’en servir une job verbale de bras

Pis crisse moé patience avec ma ménora.

Oui, oui, m’a te brasser le mental, en me jetant à ton cou

Pis m’en va t’les réciter mes sourates, pis mes haïku.

Québec libre, hein, c’est toé qui l’a dit…

Cochon de petit esprit qui s’en dédie.

Parfait. Fak j’me gênerai pas pour me crisser d’ta poire

Pis sak moi’a paix, avec ma face de noir.

Euh… encore un peu de poisson frit, mon hostique?

J’ai droit au soleil, pis chu juste un million d’asiatiques.

Et pis laisse moi donc te placer juste une petite plogue:

Chu pas en train d’t’assimiler simplement parce qu’on parle tagalog

À maison,

Tornon.

Québec xéno,

It’s a no, no…

Maudit batince, ça va tu encor prendre un occupant colonial

Pour te maintenir, aux bras, dans un comportement normal?

Pour te coller dans face une paire de barniques

Séparant

Irrémédiablement

Dans ton vitreux regard,

L’argent du vote ethnique?

Maudit cibole, ça va tu prendre Toronto pis Vancouver

Pour nous montrer de ce qu’on a l’air?

Pour oublier de ce qu’on a l’air

Turlutons cet air de chez nous…

De ce grand pays solitaire

Je cris avant que de me taire

À tous les humains de la terre

Ma maison c’est votre maison…

Te disais Gilles Vigneault, dans la chanson Mon pays.

Listen to the lyrics, pour une fois dans ta vie!

J’parle une langue millénaire, pis j’ai vraiment pas de fun

De me faire étiquetter-statistiquer allophone.

J’ai, au fond de moi, toute la complexité de l’armature

D’une culture

Pis je trouve ça un peu dur dur

De devoir constamment quémander

La permission de la partager.

J’travaille fort, j’paye mes impôts.

Chu pas v’nu icitte pour m’faire er’gârder de haut.

J’ai rien de rien eu à voir, moé, avec les moves à Colborne.

M’y assimiler implicitement, ça dépasse un peu les bornes.

Chu pas mal fatigué que constamment les orteils me jamment

Dans bouette implicite-contrariée-surannée d’la Patente des Plaines d’Abraham…

Pis quand not’belle Madame Bolduc chialait contre les immigrés,

Dans ses chansons

Ben, qu’est-ce tu veux, a partageait la bêtise ambiante du temps

D’un avant-guerre en dépression.

Moé, c’est ceux qui chantent pis qui lirent sa tite toune au jour d’aujourd’hui

Qui me mettent en beau fusil.

Québec xéno,

It’s a no, no…

Fak mets ça dans ta pipe pis fume-les.

J’ai pas un atome de souveraineté

à donner

À un petit ethnocentriste de salle paroissiale

Buté, frappé, inamical

Et, en fait, pas capable de vraiment s’en extirper,

De sa mentalité

Provinciale

Chamarrée de stigmates coloniales.

Arrête donc de singer les tics des partis extrêmes européens.

Décolonise pour vrai un peu, pour une fois, nono, finfin.

Fais preuve d’originalité,

Québec, fais quelque chose avec ta liberté.

Grandis,

Maudit!

En parka, ton petit problème xéno couleur locale,

Si t’es pas capable de le régler

Ben mon p’tit Oui poli, tu vas être obligé

De t’en passer…

Parce que Québec xéno,

It’s a no, no…

.

.

.