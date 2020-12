VALEURS CHRÉTIENNES

« IL FAUT GAGNER SON CIEL À LA SUEUR DE SON FRONT! »

Pas trop cher par exemple. Pas plus que douze dollars l’heure… quand même ! I ne faut pas trop exagérer sur nos pauvres milliardaires.

Aujourd’hui, à six heures du matin, la police s’attaque aux sans-abris, campés rue Notre-Dame à Montréal. Deux milles Policiers (Armés) contre deux cents pauvres âmes affaiblis par un froid mordant de moins douze degrés.

À quelques rues de là, il y a la Basilique Notre Dame, chauffée et vide, qui pourrait accueillir ces misérables ?!?.

Combien ça coute cette démonstration de force policière ? Qui paye ?

Combien ça coute pour loger décemment les pauvres ? Pourquoi il y a des pauvres?

À Paris aujourd’hui, c’est la même chose. On s’attaque aux Musulmans des banlieues, les plus pauvres de la société. Déjà que ces gens sont sous l’emprise des gangs de rue intégristes. Maintenant, ils vont être harcelés par la police et l’armée. Presque toutes les femmes sont voilées, alors, on va s’attaqués à eux. Eux qui sont déjà assaillies par les intégristes, vont maintenant être malmenées par l’état et les féministes Blanches et Chrétiennes. Naturellement, comme dans le temps de Sarkozy, tous les Blancs Chrétiens du pays vont encouragés la police à frapper fort.

Ce qui va forcer les Musulmans à se regrouper et se radicaliser pour se défendre contre cette attaque raciste. Et, bien sûr, les intégristes vont être là pour mettre de l’huile sur le feu. On ne s’en sort pas. La démocratie est une dictature de la majorité sur les minorités. C’est l’intégrisme chrétienne contre l’intégrisme musulman ou le bon sens n’existe plus. Le seul gagnant, c’est Macron. La bonne tactique de, diviser pour régner, marche toujours.

John Mallette

Le Poète Prolétaire