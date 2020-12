ANTICIPER UNE SUITE LOGIQUE

Muselé par MON gouvernement,

Je n’avance plus!

Plus d’énergie pour me battre

Car la majorité silencieuse

A mordue à l’hameçon,

La peur de la COVID.

Solitaire, comme toujours,

J’écris sans publier

Mes propos futiles?!?

Le monde a choisit

L’endoctrinement,

L’obstination stupide

Halte, pose,

Entre deux chaises.

Plus rien ne marche !

77 ans à chercher

À changer le monde,

Pour en arriver là !

Mon espoir demeure

Dans la sagesse de la …

Jeunesse!

John Mallette

Le Poète Prolétaire