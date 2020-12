Pourquoi Covid-19 est une «étrange pandémie»

Publié: septembre 2020 Partager sur: Twitter / Facebook

Pourquoi covid-19 semble-t-il être une pandémie quelque peu étrange? C’est à cause du profil de mortalité covid-19, qui est presque identique à la mortalité naturelle.

Pour mieux comprendre ce point crucial, nous examinons d’abord deux autres pandémies bien connues : la « fausse pandémie » de grippe porcine de 2009 et la fameuse pandémie de grippe espagnole de 1918.

La grippe porcine de 2009 était une « fausse pandémie » parce qu’en réalité c’était une grippe plutôt bénigne qui a causé peu de décès dans le monde. Il a été qualifié de « pandémie » en juin 2009 uniquement parce que l’OMS avait supprimé l’exigence d’un « nombre énorme de décès et de maladies » un mois auparavant. L’avertissement pandémique a alors déclenché une vente de plusieurs milliards de dollars de vaccins plutôt inutiles et partiellement dangereux.

La souche de grippe porcine de 2009 était bénigne parce qu’elle était quelque peu semblable à une souche du virus de la grippe qui avait circulé avant la pandémie de grippe asiatique de 1957. Cela signifiait que la plupart des personnes de plus de 60 ans – le principal groupe à risque – avaient déjà développé une immunité contre le nouveau virus. Et le virus n’était tout simplement pas assez dangereux pour menacer sérieusement de nombreuses personnes de moins de 60 ans.

Le virus de la grippe espagnole de 1918,d’autre part, était un virus très dangereux qui avait un profil de mortalité très différent. En plus des personnes âgées, il a également tué des bébés et des jeunes enfants ainsi que de jeunes adultes âgés de 20 à 45 ans à des taux très élevés (voir graphique en bas).

En revanche, le profil de mortalité du coronavirus covid-19 est essentiellement nul pour les enfants et les jeunes adultes et proche de zéro en dessous de 50, avant qu’il ne commence à augmenter lentement, puis très fortement au-dessus de 70 et surtout au-dessus de 80, atteignant des niveaux extrêmes dans les maisons de soins infirmiers.

Ainsi, le profil de mortalité covid-19 est presque identique à la mortalité naturelle. Cela ne signifie pas que covid-19 n’augmente pas le risque de décès d’une personne – c’est absolument le cas – mais cette augmentation est proportionnelle au risque préexistant de décès du groupe d’âge et de risque respectif.

En raison du profil de mortalité covid-19, les tests PCR de masse et la recherche des contacts dans la population générale n’ont guère de sens et créent un « casdémique » supplémentaire au-dessus de la pandémie. Les vaccinations de masse n’auront pas non plus beaucoup de sens, d’autant plus qu’au moment où des vaccins expérimentaux pourraient être disponibles, de nombreuses personnes pourraient déjà avoir été exposées au virus sauvage.

Toutefois, le profil de mortalité du covid-19 n’est que « la pointe de l’iceberg ». Covid-19 est également à l’origine de nombreuses hospitalisations standard et de soins intensifs – même chez les personnes de moins de 65 ans – et il est à l’origine post-aiguë « long covid » dans environ 10% des personnes symptomatiques, y compris de nombreux jeunes et en bonne santé. Il s’agit de questions potentiellement graves qui ne devraient en aucune façon être minimisées.

La meilleure réponse actuellement disponible à ces questions est un traitement précoce et prophylactique basé sur des moyens simples et efficaces, comme l’ont souligné de nombreux experts de premier plan du monde entier. Isoler les malades à la maison jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus respirer est la pire approche possible. Malheureusement, dans la plupart des pays occidentaux, c’est toujours l’approche la plus courante.

Il est important de garder à l’esprit que dans de nombreuses régions d’Europe et dans certaines parties des États-Unis, les valeurs des anticorps coronavirus sont encore très faibles (p. ex. 2 % en Allemagne). Par conséquent, il n’est pas raisonnable du tout de supposer que la pandémie est déjà terminée. Même dans les hotspots mondiaux avec un taux d’anticorps de 20%,il n’est pas du tout certain que cela va fournir une immunité collective pendant les mois d’hiver.

Le tableau suivant compare les profils de mortalité très différents du covid-19 et de la grippe de 1918. Notez que même dans le groupe d’âge de 85 ans et plus, la létalité covid-19 n’atteint pas la valeur de la grippe de 1918, car le graphique utilise deux échelles différentes (gauche et droite), et l’échelle covid est quatre fois plus petite.