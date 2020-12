http://mai68.org/spip2/spip.php?article7620

Le coronavirus est un virus manuporté. Ce sont les mains qui le transmettent. Par exemple, vous allez au supermarché. Vous prenez à pleine main la poignée du chariot avant d’entrer dans le supermarché. Quelqu’un auparavant a déposé le coronavirus avec ses mains sur cette poignée. Avec vos mains, vous attrapez donc le coronavirus. Aucun danger tant qu’il reste sur vos mains, car le coronavirus est un virus respiratoire. Seulement voilà, avant d’entrer dans le supermarché, vous prenez votre masque avec vos mains. Vous déposez donc le coronavirus dessus. Puis, vous mettez votre masque bien sur le nez comme on vous a dit, car vous êtes de bons citoyens bien obéissants et ne réfléchissez jamais avant d’obéir. Et enfin, vous respirez le coronavirus déposé sur votre masque. Le coronavirus est maintenant en vous, dans votre système respiratoire. Désormais, tout dépend de votre système immunitaire.

Justement, dans quel état se trouve celui-ci avec votre masque sur le nez ? La vitamine D est essentielle à son bon fonctionnement. La vitamine D est produite par le contact de votre peau avec la lumière. On est en hiver, c’est surtout votre visage qui est exposé à la lumière. Mais, comme il est recouvert presque entièrement d’un masque, votre peau reçoit beaucoup moins la lumière. Votre production journalière de vitamine D est donc insuffisante. Et votre système immunitaire est en panne.

Donc, avec un masque vous avez plus de malchances d’attraper le covid-19 que sans masque. Vous me direz que vous pouvez faire au moins attention au fait que le coronavirus est manuporté. Je vous dirais : « En êtes-vous sûrs ? » Je vous dirais aussi : « et les autres, le sauront-ils et y feront-ils attention ? » Bien évidemment, l’immense majorité n’y fera pas attention.

Ce qui fait que d’une façon générale, on peut affirmer que le masque propage le coronavirus et l’aide à provoquer le covid-19.

