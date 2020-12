Conférence de Genève: des milliards de dollars d’aide à l’Afghanistan pour maintenir la guerre et la pauvreté

Par Left Radical of Afghanistan LRA <lr_afg@yahoo.com>

English version bellow

La «Conférence internationale sur l’aide à l’Afghanistan» s’est ouverte à Genève le 23 novembre 2020, avec la participation de représentants de 70 pays et de 30 organisations internationales.

Une fois tous les quatre ans, les pays impliqués dans la guerre et l’occupation de l’Afghanistan convoquent des conférences internationales et s’engagent à soutenir leur régime fantoche en Afghanistan. La conférence actuelle a promis un total de 16,2 milliards de dollars à « l’Afghanistan » sur une période de quatre ans. Auparavant, la conférence avait eu lieu à Bruxelles en 2016 et avait finalement promis 15 milliards de dollars d’aide. C’est à cause de ces milliards de dollars que la guerre et la violence en Afghanistan non seulement n’ont pas pris fin, mais se sont prolongées et aggravées. Des milliards de dollars d’aide n’ont pas amélioré la vie des travailleurs pauvres, des ouvriers, des femmes et des jeunes, mais ont également enrichi et autonomisé une petite minorité et des représentants du gouvernement dont la queue est liée à l’envahisseur des pays impérialistes.

Si la guerre en Afghanistan a une importance stratégique politique et économique pour les États-Unis et certains de leurs alliés européens, elle est devenue une activité lucrative pour de nombreuses organisations internationales et les hauts responsables corrompus de l’Afghanistan, qui ont ainsi gagné des centaines de millions de dollars. Maintenant, ouvertement et secrètement, ils s’opposent au processus de paix et s’inquiètent de la diminution ou de l’arrêt de l’aide internationale. Ces marchands de guerre, pour protéger leurs propres intérêts, attisent les flammes de la guerre, versent le sang des opprimés et des jeunes et laissent des centaines de familles et d’enfants abandonnés.

Le président afghan Ashraf Ghani a déclaré à la conférence de Genève que le gouvernement afghan ne demande la charité de personne mais que la communauté internationale est obligée d’aider le gouvernement afghan dans la lutte contre le terrorisme. Cela signifie que si la communauté internationale ne les aide pas, les terroristes atteindront leurs frontières et menaceront leur sécurité intérieure. Ghani et ses alliés ont pris la guerre en Afghanistan en otage et l’utilisent comme un outil de pression pour obtenir des privilèges et exclure son administration de la responsabilité des actes meurtriers.

Les pays occupants ont également leurs propres objectifs spécifiques et ont toujours ignoré la corruption et l’anarchie des gouvernements Karzai ou Ghani. Ils envoient également indirectement un certain pourcentage de leur argent à leurs groupes terroristes préférés pour les renforcer et maintenir le jeu de guerre chaud. C’est le résultat de l’argent de l’aide qui a renforcé les chefs de guerre locaux et transformé chaque souris en tigre. Une étude de la Banque mondiale a révélé qu’entre 2002 et 2009, 90% de l’aide internationale était consacrée à des fins militaires et seulement 10% à des projets de développement. Pendant ce temps, la Central Intelligence Agency américaine a dépensé la majeure partie de son argent pour acheter des commandants et des chefs de guerre locaux. (Journal Hasht Sobh, Carter 2013)

En plus du trafic et de l’extorsion de drogue, l’opposition armée du gouvernement, les talibans et d’autres groupes militants et commandants locaux reçoivent également une part importante de l’aide internationale. Selon un rapport de Reuters, les entreprises de construction et les entrepreneurs du gouvernement afghan et des forces internationales sont obligés de payer au moins 10% du budget du projet / service aux talibans ou à d’autres groupes armés pour mettre en œuvre leurs projets et services. Cependant, les talibans et les groupes armés reçoivent en outre d’importantes sommes d’argent des convois d’approvisionnement et de logistique des forces américaines / OTAN, qui à leur tour leur garantissent un passage en toute sécurité. Avant 2014, les équipes de reconstruction provinciale (PRT) versaient des sommes énormes aux talibans et aux groupes armés pour «s’acheter la sécurité» afin qu’ils ne soient pas attaqués.

Des centaines de millions de dollars de récompenses et de pots-de-vin ont encouragé les groupes armés à devenir plus forts et à gagner de plus en plus de territoire. L’opposition armée a utilisé cet argent pour recruter de nouveaux combattants, acheter des armes et du matériel. À cet égard, John Sopko, le principal enquêteur américain pour la reconstruction de l’Afghanistan, a déclaré que la corruption avait renforcé les rangs des talibans. Il a également admis que les généraux et les autorités de l’armée nationale afghane volaient de la nourriture, du carburant et des munitions aux soldats et les vendaient aux talibans.

Les milliards de dollars que la « communauté internationale » appelle officiellement « aide à l’Afghanistan » fournissent en fait le carburant de la guerre sanglante de l’Afghanistan, la machine de destruction et les ressources pour la corruption et l’espionnage. L’inspecteur général spécial pour la reconstruction de l’Afghanistan du gouvernement américain, les organisations internationales et le gouvernement afghan ont blâmé l’inefficacité de milliards de dollars d’aide au cours des 20 dernières années et se sont mutuellement accusés de corruption, de mauvaise gestion ou même de trahison.

L’agence de renseignement américaine affirme que plus de 19 milliards de dollars de l’aide américaine ont été volés en Afghanistan et que l’on ne sait pas où il se trouve! Les États-Unis reconnaissent qu’ils ont dépensé plus de 1 billion de dollars en Afghanistan mais qu’ils n’ont pas eu d’impact significatif. Selon Transparency International, l’Afghanistan est l’un des pays les plus corrompus au monde. La raison en est que les organisations affiliées aux États-Unis et leurs partenaires nationaux sont tous corrompus. Dans une interview accordée à l’Associated Press, l’ancien président Hamid Karzai a révélé que « les États-Unis avaient apporté des centaines de millions de dollars en Afghanistan mais ne les avaient pas surveillés, conduisant à une corruption généralisée ». Maintenant, la maladie de la corruption s’est étendue à toutes les veines de l’État et des centaines de millions de dollars de vols ont permis à la mafia du trafic de drogue, de l’usurpation des terres et des mines, aux gangs de kidnapping et d’anarchie, ainsi qu’aux seigneurs de guerre locaux de se transformer en Coronavirus.

D’un autre côté, certains pays comme la Norvège, la Suède, le Canada, le Danemark et les Pays-Bas, qui se disent plus démocratiques, défenseurs des droits de l’homme et des droits des femmes, ont assisté à la conférence de Genève et, comme toujours, ont soutenu un gouvernement défaillant et corrompu des djihadistes, des chefs de guerre et des violations des droits de l’homme en Afghanistan. Si les droits de l’homme sont vraiment importants pour la Norvège, la Suède, le Canada, le Danemark et les Pays-Bas, alors pourquoi ne pas soutenir la Cour pénale internationale pour faire appliquer ses décisions en Afghanistan et ainsi continuer les poursuites nationales et internationales, en particulier les criminels de guerre américains et les violeurs des droits de l’homme? Sur scène, elles se vantent des droits des femmes, des droits humains et de la démocratie, mais dans la pratique, elles côtoient les criminels et apportent un soutien financier et militaire pour leur légitimité et leur survie en Afghanistan.

Les vingt et un indicateurs de la Conférence de Genève ont été piétinés par la « communauté internationale » ou les revendicateurs de la démocratie et des droits de l’homme. Pourquoi gardent-ils le silence contre Rashidt Dostum, Gulbuddin Hekmatyar, Sayaf, Ismail Khan, Atta Mohammad Noor, Mohaqiq, Allah Gul Mujahid, Mullah Tarakhel et des centaines d’autres grands et petits criminels de guerre, violateurs des droits de l’homme et groupes corrompus et ignorent leurs trahisons?

Pourquoi ne pas prendre fermement position contre le ciblage et l’assassinat de civils par les talibans, le gouvernement afghan et les forces américaines et de l’OTAN? « Le gouvernement n’a aucun contrôle sur les 60 pour cent de l’argent qui est donné à l’Afghanistan », a déclaré Amrullah Saleh, premier vice-président de l’Afghanistan, lors de la conférence de Genève. «Chaque fois que le gouvernement afghan décide de prendre des mesures énergiques contre la corruption, il est menacé par la communauté internationale sous le prétexte d’un« compromis politique ».

Il a déclaré dans son discours que certaines «personnalités corrompues» avaient été imposées à l’État par le biais d’accords politiques et il a ajouté que les principaux trafiquants de drogue avaient été libérés des prisons sous prétexte de négociations de paix avec les talibans. Des centaines de milliards de dollars ont été donnés à l’Afghanistan au cours des 20 dernières années sans aucun effet et les conditions de vie de la population se dégradent de jour en jour. La pauvreté est passée de 54% à 70% l’année dernière. Environ 65 pour cent de la population afghane vit avec moins d’un dollar par jour. Selon la Banque mondiale, 36 cents par dollar d’aide ont été dépensés en Afghanistan et les 64 cents restants ont été retirés ou volés à l’Afghanistan. En d’autres termes, 64% de tout l’argent de l’aide à l’Afghanistan a été volé et les 36% qui ont été dépensés n’ont profité qu’à 6 ou 10% de la population et les 90% restants en ont été privés. (SCRS 2012) Cette «assistance» financière a non seulement renforcé les talibans et l’opposition armée et formé la mafia, mais aussi institutionnalisé une culture de la corruption dans le pays. Après 2004, lorsque les pluies de l’aide internationale ont commencé à baisser, la corruption a également augmenté. En 2009, 52 pour cent des Afghans ont été contraints de verser des pots-de-vin à des représentants du gouvernement pour faire leur travail légal ou illégal, et le montant total des pots-de-vin est estimé à 2,5 milliards de dollars. Deux milliards et demi de dollars de pots-de-vin représentent 23% du produit intérieur brut de l’Afghanistan!

Une corruption aussi énorme et répandue n’a jamais été vue dans l’histoire de l’Afghanistan et même dans les pires gouvernements des moudjahidines et des talibans des années 1990. Une autre raison majeure de l’inefficacité de l’aide est l’intervention néfaste de la Banque mondiale et sa politique dictée. Les priorités du peuple afghan ne sont pas prises en compte dans le décaissement de l’aide. Tous les plans et projets de développement sont conçus sur papier par des «spécialistes» étrangers qui n’ont finalement aucun résultat positif. La réduction ou la suspension de l’aide étrangère n’a pas d’impact significatif sur la vie des 90% de la population afghane, mais elle a privé le sommeil de ces politiciens et fonctionnaires qui, avec leurs partenaires internationaux, ont bénéficié de 90% de cette aide. Chacun sait que leurs courses «sincèrement» de Washington à Londres puis de Doha à Kaboul et leurs campagnes de financement sont pour leur propre gain personnel.

Quelques jours avant la conférence actuelle de Genève, le «Forum de la société civile afghane» a publié une enquête sur la satisfaction du public, les attentes et les réalisations concernant la conférence internationale sur l’aide à l’Afghanistan. L’enquête a été menée dans 31 provinces d’Afghanistan et a interrogé 1 750 personnes. 94,2% des Afghans estiment que le gouvernement afghan n’a pas réussi à assurer la subsistance de sa population. En outre, 98 pour cent pensent que les droits sociaux, culturels et économiques des personnes ont été violés. En outre, 87% ont exprimé leur inquiétude face à la violation de leurs droits politiques et civils. L’enquête a également révélé que 92,2% des personnes interrogées ont déclaré que le gouvernement afghan n’utilisait pas efficacement l’aide internationale, et 88% ont déclaré que le processus de distribution et d’utilisation de l’aide internationale n’était pas transparent. D’un autre côté, 76,9% de la population déclarent que l’aide internationale n’a pas profité à l’Afghanistan et à son peuple et n’a pas eu d’impact positif. Au contraire, elle a conduit à la promotion de la culture de la corruption et des pots-de-vin et a conduit les hauts fonctionnaires et les dirigeants du gouvernement à se tenir non responsables. 87,3% des gens ne font pas confiance aux représentants du gouvernement et les accusent d’avoir enfreint les lois et de ne pas être tenus pour responsables devant la population.Selon l’enquête, 92,2% des Afghans pensent que la corruption est endémique dans le pays et 98,3% pensent que la corruption existe dans toutes les agences gouvernementales. Sur un total de 1750 répondants, 71,4% ont déclaré avoir été témoins de corruption dans les institutions gouvernementales afghanes et avoir été eux-mêmes victimes de la corruption. L’occupation et l’aide impérialiste ne pourront jamais apporter la prospérité et le développement aux nations opprimées.

En fait, l’aide des Conférences de Genève est le prix du sang des Afghans pauvres qui a profité à moins de 10% des hauts fonctionnaires, mais qui a fait du tort à 32 millions de pauvres. Partout où les forces impérialistes sont incrustées elles ont attisé les flammes d’une guerre prolongée, versé du sang et pillé des ressources naturelles. Tant que le peuple afghan n’aura pas réglé ses comptes avec les puissances impérialistes et leur régime fantoche, ainsi qu’avec les groupes islamiques mercenaires extrémistes, le fléau de la guerre et du génocide continuera sur le territoire afghan.

Geneva Conference: Billions of dollars in aid to Afghanistan will keep war flames burning and increase the poverty

The “International Conference on Aid to Afghanistan” opened in Geneva on November 23, 2020, with the participation of representatives from 70 countries and 30 international organizations. Once every four years, the countries involved in the war and occupation of Afghanistan convene international conferences and pledge support to their puppet regime in Afghanistan. The current conference pledged a total of $16.2 billion to Afghanistan over a four-year period. Earlier, the conference was held in Brussels in 2016 and at the end pledged $ 15 billion in aid.

It is the blessing of these billions of dollars that the war and violence in Afghanistan has not only not ended but has prolonged and worsened. Billions of dollars in aid have not only improved the lives of poor workers, laborers, women and youth, but have also enriched and empowered a small minority and government officials whose tails are tied to invader imperialist countries.

While the war in Afghanistan has a political and economic strategic importance to the United States and some of its European allies, it has become a lucrative business for many international organizations and Afghanistan’s corrupt top officials, who gained hundreds of millions of dollars through this way. Now, openly and covertly, they oppose the peace process and are concerned about the dwindling or halting of international aid. These war traders, in order to protect their own interests, fan the flames of war, shedding the blood of oppressed and youth and leaving hundreds of families and children derelict.

Afghan President Ashraf Ghani stated to the Geneva conference that the Afghan government does not ask for charity from anyone but the international community is obliged to help the Afghan government in the fight against terrorism. This means that if the international community does not help them, terrorists will reach their borders and threaten their domestic security. Ghani and his allies have taken the war in Afghanistan hostage and are using it as a tool of pressure to receive privilege and exclude his administration from accountability.

Occupying countries also have their own specific goals and have always ignored the corruption and lawlessness of Karzai or Ghani governments. They also indirectly send a certain percentage of their money to their terrorist groups in the name of helping Afghanistan to strengthen them and keep the war game hot. It is the result of aid money that has strengthened the local warlords and turned every mouse into a tiger. A World Bank study found that between 2002 and 2009, 90% of international aid was spent on military purposes and only 10 percent on development projects. Meanwhile, the US Central Intelligence Agency has spent most of its money on buying local commanders and warlords. (Hasht Sobh newspaper, Carter 2013)

In addition to drug trafficking and extortion, the government’s armed opposition, the Taliban and other militant groups and local commanders also get a heavy portion from international aid. According to a Reuters report, construction companies and contractors to the Afghan government and international forces, each of them are forced to pay at least 10 percent of the project/service budget to the Taliban or other armed groups to implement their projects and services. However, the Taliban and armed groups in addition, receive large sums of money from US/Nato forces’ supply and logistics convoys, which in turn guarantee them safe passage. Before 2014, the Provincial Reconstruction Teams (PRTs) paid huge money to the Taliban and armed groups to » buy security » for themselves so they would not be attacked.

Hundreds of millions of dollars in rewards and bribes have encouraged armed groups to become stronger and gain more and more territory. The armed opposition used the money to recruit new fighters, buy arms and equipment. In this regard, John Sopko, the top US investigator for the reconstruction of Afghanistan, said that corruption has strengthened the Taliban’s ranks. He also admitted that Afghan National Army generals and authorities were stealing food, fuel and ammunition from soldiers and selling them to the Taliban.

The billions of dollars that the « international community » formally calls them aid to Afghanistan actually provide the fuel for Afghanistan’s bloody war, the destruction machine, and the resources for corruption and espionage. The US government’s Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, international organizations and the Afghan government have blamed the ineffectiveness of billions of dollars in aid over the past 20 years and accused each other of corruption, poor management or even treason. The US intelligence agency says more than $ 19 billion of the US aid alone has been stolen in Afghanistan and its whereabouts are unknown!

The United States acknowledges that it has spent more than $ 1 trillion in Afghanistan but has not had a significant impact. According to the Transparency International, Afghanistan is one of the most corrupt countries in the world. The reason is that US-affiliated organizations and their domestic partners are all corrupt. In an interview with the Associated Press, former President Hamid Karzai revealed that « the United States had brought hundreds of millions of dollars into Afghanistan but had not monitored them, leading to widespread corruption ». Now the disease of corruption has spread to all the veins of the state and hundreds of millions of dollars of theft and robbery have empowered the drug trafficking, land and mining usurpation mafia, kidnapping and lawlessness gangs, as well as the local warlords to turn into Coronavirus.

On the other hand, some countries such as Norway, Sweden, Canada, Denmark and the Netherlands, which claim to be more democratic, advocates for human rights and women’s rights, attended the Geneva conference and, as always, supported a failed and corrupt government of jihadists, warlords and Human rights violations in Afghanistan . If human rights really matter to Norway, Sweden, Canada, Denmark and the Netherlands then why not support the International Criminal Court to enforce its decisions in Afghanistan and thus prosecute domestic and international, specially the US war criminals and human rights violators? On stage, they boast of women’s and human rights and democracy, but in practice, they step shoulder to shoulder with criminals and provide financial and military support for their legitimacy and survival in Afghanistan.

The twenty one indicators of the Geneva Conference have been trampled by « international community » or the claimants of democracy and human rights. Why are they silent against Rashidt Dostum, Gulbuddin Hekmatyar, Sayaf, Ismail Khan, Atta Mohammad Noor, Mohaqiq, Allah Gul Mujahid, Mullah Tarakhel and hundreds of other big and small war criminals, human rights violators and corrupt groups and ignore their betrayals?

Why not take a firm stand against the targeting and killing of civilians by the Taliban, the Afghan government and US and NATO forces?

« The government has no control over the 60 percent of the money that is being donated to Afghanistan, » Amrullah Saleh, Afghanistan’s first vice president, told the Geneva conference. « Every time the Afghan government decides to take strong action against corruption, it is threatened by the international community under the pretext of ‘political compromise. » He said in his speech that some « corrupt personalities » have been imposed on the state through political deals and he furtherly added that major drug traffickers had been released from prisons with the excuse of peace negotiations with Taliban.

Hundreds of billions of dollars have been donated to Afghanistan over the past 20 years without any effect and the living conditions of the people are deteriorating day by day. Poverty rose from 54 percent to 70 percent last year. About 65 percent of Afghanistan’s population lives on less than one dollar a day. According to the World Bank, 36 cents per dollar of aid has been spent inside Afghanistan and the remaining 64 cents have been withdrawn or stolen from Afghanistan. In other words, 64% of all aid money to Afghanistan has been stolen and the 36% that has been spent has benefited only 6 or 10% of the people and the remaining 90% has been deprived of it. (CSIS 2012)

This financial « assistance » not only strengthened the Taliban and the armed opposition and trained the mafia, but also institutionalized a culture of corruption in the country. After 2004, when the rains of international aid began to fall, corruption also increased. In 2009, 52 percent of Afghans were forced to pay bribes to government officials to do their legal or illegal work, and the total amount of bribes is estimated $ 2.5 billion. Two and a half billion dollars in bribes make up 23 percent of Afghanistan’s gross domestic product!

Such huge and widespread corruption has never been seen in the history of Afghanistan and even in the worst governments of the Mujahideen and Taliban in the 1990s.

Another major reason for the ineffectiveness of aid is the World Bank’s nefarious intervention and dictated policy. The priorities of the people of Afghanistan are not taken into account in the disbursement of aid. All development plans and projects are designed on paper by foreign « specialists » that have no positive results at the end.

The reduction or suspension of foreign aid has no significant impact on the lives of Afghanistan’s 90 percent population, but it has robbed the sleep of those politicians and officials who along with their international partners benefited from 90 percent of these aid. Everyone knows that their « sincerely » races from Washington to London and then from Doha to Kabul and their fundraising campaigns are for their own personal gain.

A few days before the current Geneva conference, the “Afghanistan Civil Society Forum” released a survey of public satisfaction, expectations and achievements about the international aid conference to Afghanistan . The survey was conducted in 31 provinces of Afghanistan and polled 1750 persons. 94.2 percent of Afghans believe that the Afghan government has failed to provide a livelihood for its people. Also, 98 percent believe that people’s social, cultural and economic rights have been violated. In addition, 87 percent expressed concern that their political and civil rights had been violated

The survey also found that 92.2 percent of respondents said the Afghan government was failing to use international aid effectively, and 88 percent said the process of distributing and utilizing international aid was not transparent . On the other hand, 76.9 percent of the people say that international aid has not benefited Afghanistan and its people and has not had any positive impact. On the contrary, it has led to promotion of the culture of corruption and bribery, and has led senior government officials and leaders to hold themselves unaccountable. 87.3 percent of people do not trust government officials and accuse them of breaking the laws and failing to be held accountable in front of the people.

According to the survey, 92.2 percent of Afghans believe that corruption is rampant in the country, and 98.3 percent believe that corruption exists in all government agencies. Out of a total of 1750 respondents, 71.4 percent testified that they had witnessed corruption in Afghan government institutions and were victims of the corruption themselves.

Occupation and imperialist aid can never bring prosperity and development to the oppressed nations. In fact, the aid of Geneva Conferences is the price of the blood of poor Afghans that has been benefiting less than 10% of high ranked officials but harming 32 million poor people. Wherever the imperialist forces have reached, they have fanned the flames of protracted war, shed blood and plundered natural resources. Until the people of Afghanistan settle their accounts with the imperialist powers and their puppet regime, as well as the mercenary extremist Islamic groups, the scourge of war and genocide will continue on Afghan teriotary.