Attaque présumée contre l’Iran : Trump veut-il une troisième guerre mondiale?

– Le président sortant américain, Donald Trump, annonce une «action spectaculaire» dans les heures à venir. «Quelque chose que personne n’a jamais vu jusqu’à présent», a-t-dit, en demandant au président égyptien, Abdelfattah Al-Sissi, de reporter à une date ultérieure une visite qu’il avait programmée en Irak ces jours-ci. Selon des sources informées, il s’agit d’une agression militaire contre l’Iran, comme celle qui avait ciblé l’Irak voisin en 1990 et en 2003.

Le monde se dirige droit vers une troisième guerre du Golfe dont Donald Trump veut faire une bouée de sauvetage pour poursuivre son mandat au-delà de la date-butoir. Le Président vaincu à la dernière élection, qui doit céder le Bureau ovale au démocrate Joe Biden le 20 janvier prochain, ne comptait pas finir son mandat tumultueux sans «sa» guerre. Car, expliquent les connaisseurs de la politique étrangère des Etats-Unis, seuls les présidents qui ont fait tonner les bombes gravent leur nom dans l’histoire de ce pays fondé sur l’ingérence et le bellicisme.

En Iran, l’armée a été placée en état d’alerte maximum et tous les soldats sont consignés en prévision d’une attaque qui ne saurait tarder. Un proche du Président américain a posté un message sur les réseaux sociaux dans lequel il affirme qu’«un événement majeur a poussé Donald Trump à regagner précipitamment son bureau à la Maison-Blanche». «Préparez-vous à un feu d’artifices, ce mois de janvier sera le plus excitant dans toute l’histoire, Donald Trump ne cédera pas et n’abdiquera pas sans se battre, tout n’est pas fini», a-t-il écrit.

Des spécialistes américains ont mis en garde contre la décision aventureuse de Donald Trump qui veut se servir de la guerre pour se maintenir au pouvoir quatre autres années. Selon eux, la présidente de la Chambre des représentants des Etats-Unis, la démocrate Nancy Pelosi, craint une agression militaire qui se produirait contre l’Iran avant le 7 janvier courant. La Constitution américaine stipule, en effet, que le Président des Etats-Unis ne doit pas changer en cas de guerre.

Ces déclarations sont accompagnées par des mesures concrètes dont, notamment, une couverture aérienne de l’Irak et des pays du Golfe, en prévision de frappes contre des «objectifs qui menacent les intérêts des Etats-Unis dans la région». «Cela s’apparente à un feu vert pour une attaque contre l’Iran», commentent des spécialistes. Des prédictions confortées par un haut responsable israélien qui vient de déclarer au journal israélien Yediot Aharonot que «quelque chose va se passer dans la région dans les jours à venir et ce sera pire que tout ce qu’il y a eu auparavant». Il a ajouté : «Nous allons vivre un état de guerre pendant plusieurs jours.»

