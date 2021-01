SANTÉ LIBRE. Des collectifs de médecins français se révoltent…enfin!

L’appel du 9 Janvier 2021. Des collectifs de médecins français outrés d’observer le concubinage indécent de la médecine stipendiée et de la politique sponsorisée avec Big Pharma ont créé l’Association Santé Libre dotée de cellules médicales indépendantes des politiciens larbins qui depuis un an instrumentalisent la science pour servir leurs ambitions politiques. Ces médecins courageux questionnent le rôle de « La Haute Autorité de Santé » et du Conseil de l’Ordre des médecins qui intimident les médecins et ne sont pas intervenus quant l’État a bafoué la liberté de prescription et le droit de parole des médecins français.