Regroupement citoyen de France étudie démographiquement le déroulement des épidémies de grippe en France entre 2017 et 2020 afin de vérifier s’il y a eu véritablement « pandémie » (surmortalité) en 2020. L’auteur démontre, tableaux à l’appui, que la crise du Covid-19 procède d’une hystérie médiatique patentée que les chiffres de mortalité grippale ne justifient pas. L’auteur en profite pour expliquer comment la politique d’austérité en santé du gouvernement français a préparé les conditions de surchauffe dans les hôpitaux et de débordement récurrent des urgences. Selon nous, les constats du Regroupement pour la France s’appliquent à la plupart des pays occidentaux confrontés avec le vieillissement de leur population. Une étude scientifique rigoureuse qui ne verse pas dans le sensationnalisme populiste ni dans le conspirationnisme mystique et qui remet les pendules à l’heure, celle de la résistance prolétarienne face au confinement dément et contre les mesures « liberticides ». Félicitations au RCF. Robert Bibeau. Éditeur. Les7duQuébec.net