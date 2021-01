La guerre contre la Chine et la Longue Marche des temps modernes

Par Izak Novak. Source: Le Saker francophone.

La propagande entourant la COVID-19 et la réponse de la Chine n’est que la dernière marche de l’escalade d’une stratégie géopolitique à long terme de l’impérialisme américain pour détruire la Chine. Peu de gens de gauche ou du mouvement socialiste subsistant dans le noyau impérial ont prêté attention à l’explosion historique des relations entre les États-Unis et la Chine. Depuis Deng Xiaoping, les relations entre les États-Unis et la Chine dépendaient de ce que j’appelle ici le «marché» entre le capital américain et l’État socialiste chinois en progrès continuel. (sic) La classe dirigeante des États-Unis comprend maintenant qu’elle n’a réussi qu’à trouver sa propre fin. Avec la production en hausse croissante de la Chine et sa capacité technologique accrue également, sa volonté de développer les pays voisins et de mettre fin à l’ordre de l’après-Seconde Guerre mondiale dirigé par Washington par l’intermédiaire de la BRI, tout cela est une accélération dans le même sens. Les réformes du marché du système chinois n’ont pas eu le même résultat qu’en Union soviétique – au contraire, la direction du Parti communiste chinois s’est renforcée à mesure que l’État s’emparait habilement des capacités technologiques, organisationnelles et productives du capital américain. En conséquence, un processus régulier de « découplage » politique et économique a été choisi et accéléré par le régime Trump. Nous sommes maintenant à l’ère de la guerre hybride entre les États-Unis et la Chine. Cet article exposera la progression historique jusqu’à cette nouvelle ère.

Stratégie de l’impérialisme américain en Eurasie – Le plan Brzezinski

Zbigniew Brzezinski est décédé le 26 mai 2017 il y a presque exactement trois ans. Très peu de gens de gauche comprennent cette personne ou son importance en tant que stratège de l’empire américain. Brzezinski a été conseiller à la Sécurité nationale sous Carter, en 1977 débute son rôle stratégique après avoir été son principal conseiller en politique étrangère. En tant que membre du Council on Foreign Relations, participant au Bilderberg et fondateur en chef de la Commission trilatérale, Brzezinski a été au plus profond du cœur des organes de stratégie du noyau impérial que n’importe qui d’autre dans l’histoire.

Brzezinski est surtout connu pour son soutien aux Moudjahidines contre l’Union soviétique, l’« Opération Cyclone ». Cette opération – qui a eu un effet en cascade dans toute la région et établi des liens étroits entre la CIA et Ben Laden – révèle à quel point Brzezinski a jugé nécessaire d’arrêter l’URSS et d’intervenir en Asie centrale et du Sud. Mais pourquoi cette région est-elle si importante pour l’empire américain ?

Dans son livre de 1997, Le Grand Échiquier, Brzezinski a exposé sans ambages l’importance de la masse continentale eurasienne et le contrôle de l’Amérique sur elle. Voici un résumé du livre :

La tâche des États-Unis, fait-il valoir, est de devenir le seul arbitre politique dans les terres eurasiennes et d’empêcher l’émergence d’une puissance rivale menaçant nos intérêts matériels et diplomatiques. La masse continentale eurasienne, qui abrite la plus grande partie de la population mondiale, des ressources naturelles et de l’activité économique, est le « grand échiquier » sur lequel la suprématie de l’Amérique sera ratifiée et mise au défi dans les années à venir.

À quoi ressemble cette stratégie dans la pratique ? Empêcher la montée d’une puissance rivale en Eurasie, c’est employer toutes sortes de subversions et d’attaques secrètes et directes. Comme nous l’avons vu dans les interventions américaines en Iran, les attaques répétées contre l’Irak, l’invasion de l’Afghanistan et une contre-guerre dévastatrice en Syrie, les États-Unis sont désireux de mettre fin aux maillons faibles de la chaîne de pays qui s’étendent à travers l’Asie centrale et du Sud.

C’est cette région du Kazakhstan au nord, à la Palestine à l’ouest, et à travers l’Inde et la Chine occidentale qui forme un coin en forme de triangle qui prétend contrôler l’expansion géopolitique occidentale du Sud et de la Chine. Cette vaste région est l’endroit où l’empire américain a mené pendant des décennies la guerre contre les pays qui ne s’alignent pas, tout en solidifiant les alliances compradores dans des endroits comme Israël, l’Inde, l’Arabie Saoudite et les monarchies du Golfe. Bien qu’un conflit direct avec la Russie ou la Chine soit peu probable compte tenu des implications nucléaires, le contrôle de ce polygone politiquement, militairement et économiquement diminuera considérablement les options de l’un ou l’autre État.

En outre, les États-Unis ont cherché à dominer les océans du monde comme un moyen de contrôler l’Eurasie. Cela découle de l’affirmation du théoricien naval américain Alfred Mahan selon laquelle le contrôle de la mer donnerait le contrôle des ressources du monde et la capacité de dominer n’importe quel adversaire. Cette théorie reposait sur l’idée qu’une puissance navale devait être capable de détruire la flotte ennemie et de bloquer les ports ennemis. Sa pensée a influencé Theodore Roosevelt et l’application successive de sa théorie a abouti à ce que les États-Unis deviennent la première puissance navale mondiale. Les États-Unis ont actuellement 11 porte-avions en service, beaucoup plus que tout autre pays (la Chine en a deux) et son réseau de bases et d’alliés dans le Pacifique lui donne des rampes de lancement dans toute l’Eurasie.

Actuellement la Chine fait face à un encerclement presque complet. Avec une force d’occupation américaine stationnée en Corée, un régime conforme au Japon accueillant trois bases aériennes, Guam et d’autres bases d’État clientes, les États-Unis ont une position militaire dominante dans le Pacifique. Cela ferme le flanc est de la Chine. À l’Ouest, elle fait face à l’Inde qui a des liens étroits avec les États-Unis, elle dispose d’une force d’occupation en Afghanistan et tous les États clients et les interventions tout au long de ce Triangle de contrôle mentionné ci-dessus. Cela ferme leur flanc ouest.

Ce qui a changé ces dernières années et en particulier sous la direction de Xi Jinping, c’est la volonté de la Chine de briser cet encerclement par l’empire américain. Tout comme la façon dont le premier Parti communiste chinois a échappé à l’encerclement par le KMT via la Longue Marche, la Chine est aujourd’hui confrontée à la perspective d’une « nouvelle longue marche » contre l’impérialisme américain. Xi Jinping lui-même a utilisé cette expression en mai 2019 pour décrire la voie à suivre par la Chine dans la guerre commerciale de Trump. La référence à la Longue Marche est totalement délibérée, et Xi Jinping, par son discours commémorant le 80e anniversaire de la Longue Marche, a souligné avec éloquence l’importance de la Longue Marche pour la nation chinoise moderne. S’il est prêt à comparer la situation actuelle à un tel acte héroïque de sacrifice et de détermination, nous devrions prendre cela au sérieux. Mais d’abord, nous devons comprendre comment nous en sommes arrivés à ce moment de l’histoire.

« La négociation » entre le capital américain et la Chine

Quand il exerçait un rôle officiel dans l’empire américain, la principale préoccupation de Brzezinski au sujet des « puissances rivales » en Eurasie était évidemment l’Union soviétique. La Chine en 1979 était encore un pays très pauvre, elle venait de sortir de la Révolution culturelle qui avait eu un effet paralysant sur son développement, et commençait tout juste ses réformes vers le marché.

1971-1979 a été une période charnière pour les relations entre les États-Unis et la Chine (Brzezinski est devenu NSA en 1977). 1979 a été l’année du « deuxième communiqué » qui a établi des relations diplomatiques normalisées entre la RPC et les États-Unis tout en mettant fin à la reconnaissance par ce dernier de Taïwan comme siège de la Chine. Elle faisait suite au communiqué de Shanghai de 1972 dans lequel les États-Unis et la Chine s’étaient mis d’accord (sur le papier) pour respecter la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’autre. En 1971, Nixon a levé l’embargo commercial de 21 ans sur la Chine qui était en place depuis que la Chine avait épaulé la RPDC pendant la Guerre de Corée. Nixon s’est rendu en Chine en 1972, le premier président américain à le faire depuis la Révolution. Ces mouvements ont été controversés parmi les différentes factions de la classe dirigeante américaine à l’époque, mais le leadership de l’empire américain (principalement par Kissinger) y a vu l’occasion de mettre un coin entre la Chine et l’URSS et l’a adopté. Tout effort que les États-Unis pourraient faire pour affaiblir les liens entre l’URSS, la Chine, la RPDC et le Nord-Vietnam ne manquerait pas d’être fait. Winston Lord (membre du Conseil national de Sécurité à l’époque) lorsqu’il établit le compte rendu de cette stratégie a des propos révélateurs :

La justification de Kissinger, et Nixon, inclut ce qui suit. Premièrement, une ouverture à la Chine nous donnerait plus de souplesse sur la scène mondiale en général. Nous n’aurions pas seulement affaire avec Moscou. Nous pourrions traiter avec l’Europe de l’Est, bien sûr, et nous pourrions traiter avec la Chine, parce que l’ancien bloc communiste n’est plus un bloc. Kissinger voulait plus de flexibilité, en général. Deuxièmement, en ouvrant des relations avec la Chine, nous attirerions l’attention de la Russie et aurions plus d’influence sur eux en jouant cette carte évidente de la Chine. L’idée serait d’améliorer les relations avec Moscou, avec l’espoir d’attiser un peu sa paranoïa en traitant avec la Chine, sans jamais nous engager avec la Chine au point que nous transformions la Russie en un ennemi hostile, mais assez pour attirer l’attention des Russes. Cette manœuvre, en fait, a fonctionné de façon spectaculaire après le voyage secret de Kissinger en Chine. Troisièmement, Kissinger et Nixon voulaient obtenir de l’aide pour résoudre la Guerre du Vietnam. En traitant avec la Russie et la Chine, nous espérions faire pression sur Hanoï pour qu’il négocie sérieusement. Au maximum, nous tentions d’amener la Russie et la Chine à ralentir quelque peu l’approvisionnement en aide au Nord-Vietnam. De façon plus réaliste et à tout le moins, nous avons cherché à persuader la Russie et la Chine d’encourager Hanoï à conclure un accord avec les États-Unis et à donner à Hanoï un sentiment d’isolement parce que leurs deux grands patrons étaient en affaire avec nous. En effet, pour renforcer leur volonté de s’engager dans des réunions au sommet avec nous, Nixon s’est rendu en Chine en février 1972, et à Moscou en mai 1972, les Russes et les Chinois commençaient à donner une plus grande priorité à leurs relations bilatérales avec nous qu’à leurs relations avec leurs amis d’Hanoï… »

Il est important de comprendre que la volonté de la Chine de normaliser les liens avec les États-Unis à cette époque était, en partie, le résultat de la scission sino-soviétique, dans laquelle la Chine considérait l’URSS comme une puissance révisionniste et une menace pour la Chine à ses frontières. Alors que les relations avec l’URSS ont commencé à se réchauffer dans les années 80, chaque partie voyait l’autre avec méfiance. Les deux parties ont certainement continué à ressentir les effets du conflit frontalier de 1969 qui a failli se terminer par une guerre entre puissances nucléaires (note secondaire intéressante : ce conflit s’est également étendu à la frontière occidentale de la Chine au Xinjiang). Du point de vue des États-Unis, la scission sino-soviétique était un cadeau qui a séparé les deux pays communistes les plus puissants de l’action anti-impérialiste unie. À la sortie de la Révolution culturelle, la Chine était extrêmement isolée et faible politiquement et économiquement. Lutter avec les États-Unis alors qu’elle faisait face à une URSS potentiellement hostile n’était pas une ligne de conduite attrayante. Dans le même temps, l’économie chinoise était en difficulté par rapport à d’autres puissances asiatiques capitalistes. Des changements radicaux de stratégie s’imposent, d’où le « marché ».

Alors que la Chine a connu des gains de PIB par habitant depuis 1960 jusqu’au milieu des années 1970, des signes de crise ont vu le jour. La production est devenue volatile et stagnante et, en 1978, le PIB par habitant était tombé à son niveau de 1973. Et il s’agissait d’une baisse du PIB qui était déjà bien en deçà de ses concurrents capitalistes voisins.

Ce n’est pas une simple note de bas de page. Au cœur de la compréhension des mouvements géostratégiques de la Chine des 50 dernières années est de comprendre l’importance accordée au développement des « forces productives ». Permettez-moi ici de faire un bref détour par la théorie (si le concept de forces productives vous est familier, n’hésitez pas à sauter ce qui suit ).

Concept clé de la théorie du matérialisme historique et de l’économie politique de Marx et Engels, les forces productives sont essentiellement la façon dont une société combine le travail humain avec les moyens du travail (outils, machines, infrastructures, etc.). Le niveau des forces productives, qui peut être considéré à peu près comme la productivité d’une société, augmentera jusqu’à un point où ils entrent en conflit avec le mode de production de cette société. Dans le mode féodal pré-capitaliste de production, les forces productives étaient à un faible niveau étant donné la nature dispersée et individualiste de la production principalement pour le bien de la consommation – la production de produits de base en tant que tels n’existait que sous une forme embryonnaire. Dans le capitalisme, les forces productives sont libérées en concentrant le travail humain et les moyens de travail dans les entreprises sociales (la société capitaliste moderne est en fait souvent des centaines ou des milliers d’individus coopérant, qui sous un mode de production différent pourrait ne jamais être associés) et en appliquant des méthodes scientifiques de production. La contradiction émerge dans le fait que la nature très sociale et coopérative de l’entreprise capitaliste est contrôlée par des capitalistes privés qui extraient la valeur excédentaire des travailleurs et prennent leur produit de travail pour le vendre sur le marché. Le produit du travail collectif est saisi par des capitalistes privés pour leur propre profit. Une contradiction supplémentaire apparaît alors que l’anarchie de la concurrence entre capitalistes incite au développement des forces productives de chaque capitaliste, ce qui crée à son tour des crises économiques de diverses formes. Les crises économiques poussent le capitalisme vers le monopole – moins de capitalistes commandent des entreprises de plus en plus grandes, des cartels et des industries entières. À mesure que ces crises deviennent de plus en plus profondes et plus fréquentes, elles montrent le rôle inutile des capitalistes eux-mêmes et la nature véritablement sociale et coopérative des forces productives. Les capitalistes à ce stade avancé du capitalisme monopolistique se sont rendus superflus et même un obstacle à l’avancement des forces productives. La situation est maintenant mûre pour que l’État, commandé par les ouvriers, saisisse les moyens de production et devienne le maître de la production.

Engels a épousé cette théorie du développement des forces productives et du rôle du capitalisme dans son ouvrage historique Socialism : Utopian and Scientific :

Le fait que l’organisation socialisée de la production au sein de l’usine se soit développée jusqu’à présent au point qu’elle soit devenue incompatible avec l’anarchie de la production dans la société, qui existe côte à côte avec elle et la domine, est réduit par les capitalistes eux-mêmes par la concentration violente du capital qui se produit pendant les crises, par la ruine de nombreux grands capitalistes, et un nombre encore plus grand de petits capitalistes. Tout le mécanisme du mode de production capitaliste se décompose sous la pression des forces productives, de ses propres créations. Elle n’est plus en mesure de transformer toute cette masse de moyens de production en capital. Ils sont en jachère, et c’est pour cette raison même que l’armée de réserve industrielle doit aussi se trouver en jachère. Les moyens de production, les moyens de subsistance, les ouvriers disponibles, tous les éléments de production et de richesse générale, sont présents en abondance. Mais « l’abondance devient la source de détresse et de besoin » (Fourier), parce que c’est la chose même qui empêche la transformation des moyens de production et de subsistance en capital. Car dans la société capitaliste, les moyens de production ne peuvent fonctionner que lorsqu’ils ont subi une transformation préliminaire en capital, en moyen d’exploiter la main-d’œuvre humaine. La nécessité de cette transformation en capital des moyens de production et de subsistance est comme un fantôme entre ceux-ci et les travailleurs. Elle empêche à elle seule de réunir les leviers matériels et personnels de la production ; elle interdit à elle seule aux moyens de production de fonctionner, aux travailleurs de travailler et de vivre. D’une part, le mode de production capitaliste est donc condamné pour sa propre incapacité à diriger davantage ces forces productives. D’autre part, ces forces productives elles-mêmes, avec une énergie croissante, avancent vers l’élimination de la contradiction existante, vers l’abolition de leur qualité de capital, vers la reconnaissance pratique de leur caractère de forces de production sociale.

Marx, dans Misère de la philosophie, a été explicite sur le rôle central des forces productives dans la structure d’un mode de production donné :

Les relations sociales sont étroitement liées aux forces productives. En acquérant de nouvelles forces productives, les hommes changent leur mode de production ; et en changeant leur mode de production, en changeant la façon de gagner leur vie, ils changent toutes leurs relations sociales. Le moulin à main vous donne la société avec le seigneur féodal ; le moulin à vapeur, la société avec le capitaliste industriel.

Cependant, comme l’histoire l’a prouvé, ce processus n’est pas si simple. Le capitalisme s’est avéré habile à repousser les révolutions potentielles et l’ère de l’impérialisme a fourni d’autres moyens pour le capital d’éviter les crises et de maintenir certaines parties du monde dans un état arriéré avec un faible niveau de forces productives. C’est dans cette situation que la Chine s’est retrouvée lors de la fondation de la République populaire de Chine en 1949. Comme Mao l’a dit abondamment et clairement dans son travail fondateur sur la nouvelle démocratie, la révolution en Chine visait d’abord à mettre fin à la longue histoire de la Chine en tant que nation semi-féodale et semi-coloniale avec la défaite de l’impérialisme comme objectif principal. En fait, Mao a énoncé les principes de la nouvelle démocratie comme étant l’alliance de toutes les classes révolutionnaires, y compris la bourgeoisie nationale, contre l’oppression féodale et coloniale. Mao a en outre expliqué l’unité du « peuple » dans son livre De la dictature démocratique populaire − 1949 :

Qui est le peuple ? À l’heure actuelle en Chine, ce sont la classe ouvrière, la paysannerie, la petite bourgeoisie urbaine et la bourgeoisie nationale. Ces classes, dirigées par la classe ouvrière et le Parti communiste, s’unissent pour former leur propre État et élire leur propre gouvernement ; ils appliquent leur dictature sur les chiens de course de l’impérialisme – la classe propriétaire et bureaucrate-bourgeoisie, ainsi que les représentants de ces classes, les réactionnaires du Kuomintang et leurs complices …

Cela se reflète dans le drapeau de la RPC elle-même, avec ses quatre petites étoiles représentant les quatre classes révolutionnaires et la grande étoile représentant la direction du Parti communiste chinois. Les quatre étoiles pointent vers le PC Chinois, ce qui signifie son rôle de premier plan. C’est la nature de la dictature démocratique du peuple chinois. Cela peut surprendre beaucoup de communistes occidentaux de voir à quel point Mao, comme Deng Xiaoping, ait entièrement compris comment l’économie chinoise était arriérée à la fondation de la RPC et la nécessité de s’unir avec la bourgeoisie nationale tout en conservant la direction du PC Chinois :

La bourgeoisie nationale à l’heure actuelle est d’une grande importance. L’impérialisme, ennemi des plus féroces, est toujours face à nous. L’industrie moderne de la Chine ne constitue encore qu’une très faible proportion de l’économie nationale. Aucune statistique fiable n’est disponible, mais on estime, sur la base de certaines données, qu’avant la guerre de résistance contre le Japon, la valeur de la production de l’industrie moderne ne représentait qu’environ 10 % de la valeur totale de la production de l’économie nationale. Pour contrer l’oppression impérialiste et élever son économie arriérée à un niveau supérieur, la Chine doit utiliser tous les facteurs du capitalisme urbain et rural qui sont bénéfiques et non nuisibles à l’économie nationale et aux moyens de subsistance du peuple ; et nous devons nous unir à la bourgeoisie nationale dans la lutte commune. Notre politique actuelle est de réglementer le capitalisme, pas de le détruire. Mais la bourgeoisie nationale ne peut pas être le leader de la révolution, ni avoir le rôle principal dans le pouvoir de l’État. La raison pour laquelle elle ne peut pas être le leader de la révolution et ne devrait pas avoir le rôle principal dans le pouvoir de l’État est que la position sociale et économique de la bourgeoisie nationale détermine sa faiblesse ; elle manque de prévoyance et de courage suffisant et beaucoup de ses membres ont peur des masses.

Sans trop s’enliser dans les détails de la théorie de Deng Xiaoping (un sujet suffisamment vaste pour mériter son propre article), il est important de comprendre que les dirigeants du PC Chinois ont toujours considéré le développement des forces productives comme l’objectif central de la construction socialiste (bien qu’avec une mise en œuvre retardée à cause de la Révolution culturelle). Deng Xiaoping a simplement élargi et concrétisé cette idée en mettant en œuvre des réformes fondées sur le marché qui ont déclenché les forces productives latentes du pays, tout en conservant le rôle de chef de file de l’État et des entreprises d’État dirigées par le PC Chinois. Pour Deng et les dirigeants du PC Chinois, l’objectif est de permettre le développement des forces productives par le biais d’un capitalisme limité et hautement réglementé tout en conservant la propriété de l’État des « hauteurs de commandement » de l’économie. Peut-être étonnamment, cette idée ne vient pas de Deng Xiaoping mais de Mao Zedong dans son ouvrage datant de 1940 Sur la nouvelle démocratie :

Si une telle république doit être établie en Chine, elle doit être néo-démocratique non seulement dans sa politique mais aussi dans son économie. Elle sera propriétaire des grandes banques et des grandes entreprises industrielles et commerciales. Les entreprises, telles que les banques, les chemins de fer et les compagnies aériennes, qu’elles appartiennent à des Chinois ou à des intérêts étrangers, de caractère monopolistique ou trop grandes pour la gestion privée, doivent être exploitées et administrées par l’État, de sorte que le capital privé ne peut pas dominer les moyens de subsistance de la population : c’est le principe principal de la régulation du capital (…) Dans la république nouvelle-démocratique sous la direction du prolétariat, les entreprises d’État seront de caractère socialiste et constitueront la force principale dans toute l’économie nationale, mais la république ne confisquera pas la propriété privée capitaliste en général et n’interdira pas le développement d’une production capitaliste qui ne « domine pas les moyens de subsistance du peuple », car l’économie chinoise est encore très arriérée.

Le socialisme n’est pas défini par le mode de distribution (un système basé sur le marché ou planifié), mais par le rôle de premier plan de l’État dirigé par les travailleurs et plaçant les besoins sociaux au-delà du droit de la valeur. Tant que ce dernier est conservé, les avantages d’une économie semi-ouverte et le développement de forces productives par le biais du capitalisme privé peuvent être exploités pour renforcer l’ensemble de la base matérielle du pays. Il est important de se rappeler que non seulement la Chine tente de construire la base matérielle nécessaire pour le socialisme, mais aussi de la rendre suffisamment forte pour résister aux pressions concurrentes des rivaux capitalistes existants. Dans son discours de 1963, Be Realistic and Look to the Future, Deng a été clair :

Quel est l’objectif que nous cherchons à atteindre ? Nous voulons que notre pays soit parmi les pays avancés dans le monde grâce à nos quarante années de dur labeur. C’est-à-dire que nous voulons qu’elle devienne l’une des rares grandes puissances industrielles au monde, mais qu’elle ne dépasse pas tous les autres pays. Nous ne savons pas si nous serons en mesure de surpasser tous les autres pays, parce que nos fondements économiques sont différents de ceux des autres pays et qu’ils progressent également. Bien sûr, il ne faudra pas nécessairement quarante ans pour que la Chine devienne l’une des grandes puissances mondiales.

La méthode par laquelle la Chine, un vaste pays avec une population énorme à partir d’une base économique extrêmement faible, arrive à cette objectif ne va pas s’appliquer à d’autres pays avec des niveaux de production différents. Au lieu de cela, une approche scientifique basée sur « 实ン求是 (Recherche de la vérité à partir de faits) » est nécessaire – c’est l’essence du socialisme avec des caractéristiques chinoises. C’est le marxisme appliqué aux conditions de la Chine. Nous pouvons voir l’essence de cette approche pragmatique tout au long de l’histoire de la révolution chinoise, en particulier dans le traitement de la bourgeoisie nationale. Deng a souligné l’importance historique de résister à l’opportunisme de gauche et de droite pendant la révolution de cette manière dans son discours de 1965 Construire un parti mature et efficace au combat :

L’attitude à adopter à l’égard de la bourgeoisie nationale est une autre question très importante au stade de la révolution démocratique nationale. Ne pas la considérer correctement pourrait conduire à l’erreur d’opportunisme de gauche ou de droite. En tant que classe vacillante, la bourgeoisie nationale a mille et un liens avec l’impérialisme et le féodalisme. Sur cette question, notre parti a commis à la fois des erreurs opportunistes de gauche et de droite. Les premiers ont duré plus longtemps que les seconds et nous ont infligé plus de dégâts. Au début de la Grande Révolution, notre Parti a traité la question de manière appropriée en travaillant avec les révolutionnaires bourgeois représentés par le Dr Sun Yat-sen et en lançant la coopération kuomintang-communiste pour faire avancer la révolution, et nous avons également coopéré avec Chiang Kai-shek. Cela aurait été une erreur si, au cours de cette coopération, nous n’avions entretenu des relations qu’avec la bourgeoisie. Lorsque nous sommes entrés en alliance avec la bourgeoisie pour mener la révolution démocratique, une question d’une importance suprême était de développer les forces progressistes, les forces des travailleurs et des paysans, y compris dans cette alliance. Dans la dernière étape de la Grande Révolution, notre Parti a été induit en erreur par l’erreur opportuniste de chen Duxiu, quand nous avions peur de nous engager dans une lutte politique avec la bourgeoisie, peur de l’irriter, et de ne pas oser éveiller les masses dans l’action. Par conséquent, la Grande Révolution s’est terminée par une défaite dès que Chiang Kai-shek l’a trahie. Puis les erreurs opportunistes de « gauche » se sont produites dans notre parti à trois reprises qui ont été caractérisées par la pratique de tout renverser. À cette époque, nous attaquions principalement la bourgeoisie, ses intellectuels et les partis de la petite bourgeoisie, ce qui nous a fait que nous nous sommes isolés nous-même. Beaucoup de gens dans les villes, y compris les intellectuels et les jeunes, se sont écartés de nous pendant une longue période. Il était difficile de lancer des mouvements ouvriers ; les grèves avaient lieu sans but et, en outre, les revendications étaient si scandaleuses que les mouvements se sont soldés par un échec. Notre force dans les villes a continué à diminuer jusqu’à ce qu’enfin elle ait presque disparu. Des politiques correctes ont toutefois été adoptées dans les zones rurales qui étaient sous la direction du camarade Mao Zedong. À cette époque, l’Armée rouge protégeait l’industrie et le commerce. Certains capitalistes industriels et commerciaux pratiquaient l’exploitation féodale, elles ont toutes été éradiquées. Nous n’avons rien fait en ce qui concerne leurs magasins ou usines et nous n’avons rien chercher à leur confisquer ; au lieu de cela, nous avons assuré la protection de leur propriété. Bénéficiant beaucoup de politiques comme celles-ci, nous avons pu briser le blocus économique imposé par le Kuomintang contre nos zones de base. Plus tard, lorsque les dirigeants de la ligne opportuniste de « gauche » sont arrivés depuis la région soviétique centrale, ils se sont opposés aux politiques correctes du camarade Mao Zedong et ont attaqué l’industrie et le commerce nationaux. En conséquence, sous le blocus de Chiang Kai-shek, même le sel n’était pas disponible dans les zones de base. Même lorsque l’opportunisme de droite de Chen Duxiu dominait, des erreurs de « gauche » ont été commises dans le travail urbain. Par exemple, le gouvernement de Wuhan à l’époque était dirigé par des gauchistes du Kuomintang qui coopéraient avec notre parti en opposition à Chiang Kai-shek. Là, nous avons organisé des grèves et fixé des revendications économiques qui étaient plus que ce que la bourgeoisie pourrait supporter. En conséquence, le marché s’est effondré, au détriment de la base économique du régime révolutionnaire. Face à la bourgeoisie nationale, notre parti a commis des erreurs à gauche et à droite. Il est essentiel d’adopter des politiques correctes. Sans aucun doute, la bourgeoisie nationale a tendance à vaciller, mais nous devrions néanmoins utiliser son côté positif, en nous unissant à elle et en luttant contre elle. Nous ne pouvons pas définir des règles rigides quant aux circonstances dans lesquelles nous pouvons principalement nous unir à elle et aux circonstances dans lesquelles nous luttons principalement contre elle. C’est une question qui exige souplesse et solution basée sur une analyse concrète de ce qu’est la bourgeoisie nationale dans son propre pays. En donnant ces deux exemples, j’ai essayé d’illustrer que pour formuler des programmes et des politiques corrects, il est nécessaire d’obtenir une compréhension approfondie des conditions réelles dans son propre pays. Ce n’est pas une tâche facile, surtout quand il s’agit d’essayer de comprendre les paysans.

J’ai cité ce long passage pour souligner l’état pragmatique du PC Chinois en reconnaissant la nécessité de protéger l’industrie capitaliste afin de briser le blocus économique du KMT. On peut imaginer comment cette expérience pèse lourdement sur la pensée stratégique du PC Chinois aujourd’hui étant donné son encerclement par l’impérialisme américain. Maintenant, nous pouvons mieux comprendre les méthodes du PC Chinois et sa volonté de se lancer dans la création de ce que nous appelons aujourd’hui l’économie de marché socialiste. Une pierre angulaire de la théorie de Deng Xiaoping est le concept de l’étape primaire du socialisme. Cette théorie affirme que la Chine est entrée dans la « phase primaire » du socialisme qui dure à peu près de 1956 jusqu’au milieu du XXIème siècle, au cours duquel la Chine doit surmonter le niveau rétrograde des forces productives et parvenir à la modernisation socialiste. Cette évaluation humble et réaliste de la position de la Chine dans le monde et de sa faiblesse par rapport aux pays capitalistes avancés est un point essentiel nécessaire pour comprendre le point de vue du PC Chinois sur le développement socialiste par rapport au monde capitaliste. Le parcours par lequel la Chine a poursuivi cette modernisation socialiste est complexe, mais il importe de le comprendre pour apprécier la situation actuelle.

En 1977, la Chine a finalement mis en œuvre sous Deng Xiaoping les « Quatre Modernisations », une théorie du développement adoptée pour la première fois par Zhou Enlai dans les années 1960. Cette théorie vise à donner une importance nationale primordiale au développement de l’industrie, de l’agriculture, de la défense et de la science et de la technologie. Le début de la période de réforme a vu des changements majeurs dans l’agriculture, passant d’un système communautaire à un système de « responsabilité des ménages » ou de « contrat ». Ce changement a été apporté pour faire face aux pénuries agricoles, et a été conçu à l’origine par les membres de la commune dans la province de l’Anhui. Essentiellement, le système agricole hautement centralisé avait du mal à faire face aux pénuries et aux inefficacités. Le passage à une production agricole plus localisée et unitaire a permis de produire des gains significatifs dans la production agricole et d’éviter une grave crise alimentaire.

Le succès de cette réforme a ouvert la voie à une nouvelle réforme de l’économie chinoise fondée sur le marché, qui s’est déployée progressivement et à travers de nombreuses phases d’essai. Ce qui a suivi, c’est ce que j’appelle « Le marché » entre la RPC et les capitaux étrangers. Tout au long des années 1980 et 1990 et dans les années 2000, la RPC a ouvert ce qu’on appelle des zones économiques spéciales et a permis l’investissement de capitaux étrangers dans l’économie. Cela avait un attrait évident pour les capitaux étrangers – une main-d’œuvre importante et relativement bon marché qui pouvait être utilisée pour produire des produits axés sur l’exportation à des prix inférieurs à ceux de leurs concurrents. Cela a été rendu possible grâce aux progrès réalisés dans les méthodes de conteneurisation, de transport et de production modernes, permettant aux marchandises d’être expédiées à l’échelle mondiale en un temps record.

Toutefois, il ne s’agissait pas simplement d’une concession à des capitaux étrangers. Il est extrêmement important de se rappeler que des exigences et des restrictions clés ont été imposées aux entreprises qui investissent en Chine. Parmi celles-ci, on peut lister :

Exiger des investisseurs étrangers qu’ils forment des coentreprises avec des entreprises chinoises (essentiellement, un partenariat entre une entreprise étrangère et une entreprise chinoise, qu’elle soit publique ou privée), facilitant ainsi le transfert de technologie et de méthodes à des entités chinoises.

Restrictions pures et simples sur des secteurs clés considérés comme des « sommets » de l’économie – y compris la défense, l’infrastructure, la finance, la construction, les télécommunications, etc. Il s’agit des industries généralement dominées par les entreprises d’État.

Toutes les entreprises sont toujours tenues de se conformer aux lois et règlements de la RPC. Bien que certaines entreprises étrangères aient bénéficié d’un traitement préférentiel, aucune n’a fonctionné sans la surveillance de l’État.

Cette situation a donné de nombreux avantages à la construction de l’économie de marché socialiste. Premièrement, elle a accordé à la Chine l’accès aux méthodes de technologie et de production les plus actuelles et les plus avancées de l’époque. C’est quelque chose qui serait impossible dans une économie fermée. Deuxièmement, elle a fourni une source immédiate d’emplois non étatiques, allégeant considérablement le fardeau imposé à la SASAC (l’organe central chargé de superviser les entreprises d’État du pays) pour assurer l’emploi. Troisièmement, elle a permis un lien économique et diplomatique direct avec les concurrents capitalistes, réduisant ainsi la probabilité de conflit direct. Quatrièmement, elle a permis d’énormes entrées de réserves de devises, renforçant encore la situation financière internationale du pays. Enfin, les restrictions imposées aux capitaux étrangers (dont la plupart sont encore en place aujourd’hui) combinées à la position dominante du pouvoir du PC Chinois dans les industries monopolisées par l’intermédiaire du système des entreprises d’État, ont fait en sorte que la classe capitaliste en Chine a été sous tutelle, surveillée (gardez vos ennemis proches) et incapable d’exercer le contrôle sur le système politique.

L’État, qui contrôle la construction, la terre, les finances, les infrastructures, l’éducation et tous les principaux leviers de l’économie, est en mesure de diriger et de contrôler le développement des capitaux en Chine à sa guise – c’est un contraste frappant avec les pays capitalistes où le capital dirige l’État et le peuple. En Chine, le peuple dirige l’État et l’économie, et non l’inverse. Cela est facilité par les solides systèmes démocratiques internes de la Chine et les vastes organisations communautaires de base. Ce qui a résulté de ce marché, tel que contrôlé par l’État, c’est le « miracle économique » et la croissance sans précédent de la production économique et des gains énormes dans le niveau de vie des gens avec une réduction massive de la pauvreté. Bien qu’il y ait sans aucun doute des problèmes et des conséquences négatives de tels efforts, y compris un développement inégal et la pollution, le leadership actuel se concentre sur la résolution de ces contradictions.

Voici un bref aperçu de quelques-unes des réalisations de cette économie de marché socialiste :

L’espérance de vie est passé de 43,7 ans en 1960 à 76,7 ans en 2018

est passé de 43,7 ans en 1960 à 76,7 ans en 2018 L’extrême pauvreté a été pratiquement éliminée depuis 1990, les effectifs de 1,90 $ par jour étant passé de 66,2% en 1990 à 0,5% en 2016-2018 les effectifs de 3,20 $ par jour de 47% à 1%. D’autres mesures de la pauvreté sont en forte baisse

a été pratiquement éliminée depuis 1990, les effectifs de 1,90 $ par jour étant passé de 66,2% en 1990 à 0,5% en 2016-2018 les effectifs de 3,20 $ par jour de 47% à 1%. D’autres mesures de la pauvreté sont en forte baisse L’alphabétisation des adultes est passée de 65% en 1982 à 96% en 2018

des adultes est passée de 65% en 1982 à 96% en 2018 Les salaires annuels moyens ont augmenté de façon spectaculaire au cours des 25 dernières années, allant de 5 348 yuans en 1995 à 74 318 yuans en 2017 pour les travailleurs de l’État urbain, du collectif et d’autres entreprises non privées . Pour l’emploi urbain privé, les salaires moyens ont plus que doublé entre 2009 et 2017 . Les salaires moyens dans le secteur non privé sont environ 47% plus élevés que ceux du secteur privé, ce qui indique que le système de l’État tire dans une large mesure le plancher salarial vers le haut

ont augmenté de façon spectaculaire au cours des 25 dernières années, allant de 5 348 yuans en 1995 à 74 318 yuans en 2017 pour les travailleurs de l’État urbain, du collectif et d’autres entreprises non privées . Pour l’emploi urbain privé, les salaires moyens ont plus que doublé entre 2009 et 2017 . Les salaires moyens dans le secteur non privé sont environ 47% plus élevés que ceux du secteur privé, ce qui indique que le système de l’État tire dans une large mesure le plancher salarial vers le haut La Chine est aujourd’hui, de loin, le leader mondial des énergies renouvelables avec plus de 788 000 MW de puissance installée totale en 2019. Le concurrent le plus proche, les États-Unis, a environ 1/3 de cette capacité . La production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (excl hydro) a augmenté de 9,054%, qui est passée de 3,1 milliards de kWh en 2000 à 283,8 milliards de kWh en 2015 . Le secteur de l’énergie en Chine est dominé par les entreprises d’Électricité d’états (SOE).

avec plus de 788 000 MW de puissance installée totale en 2019. Le concurrent le plus proche, les États-Unis, a environ 1/3 de cette capacité . La production d’électricité à partir d’énergies renouvelables (excl hydro) a augmenté de 9,054%, qui est passée de 3,1 milliards de kWh en 2000 à 283,8 milliards de kWh en 2015 . Le secteur de l’énergie en Chine est dominé par les entreprises d’Électricité d’états (SOE). La Chine est devenue un chef de file mondial dans le monde de la science et de la technologie . D’une certaine façon, les demandes de brevet présentées par les résidents en Chine ont explosé, qui sont passé d’environ 4 000 en 1985 à 1,3 million en 2018. En comparaison, le Japon n’en a vu que 253 630 en 2018. Le super ordinateur chinois Sunway TaihuLight a été le plus rapide au monde entre 2016 et 2018. La Chine devrait dépasser les États-Unis en STEM, en formation près de cinq fois plus de personnes entre 2015 et 2030 .

. D’une certaine façon, les demandes de brevet présentées par les résidents en Chine ont explosé, qui sont passé d’environ 4 000 en 1985 à 1,3 million en 2018. En comparaison, le Japon n’en a vu que 253 630 en 2018. Le super ordinateur chinois Sunway TaihuLight a été le plus rapide au monde entre 2016 et 2018. La Chine devrait dépasser les États-Unis en STEM, en formation près de cinq fois plus de personnes entre 2015 et 2030 . Les progrès de la science et de la technologie se sont traduits par d’importantes réalisations militaires et de défense. En 2014, la Chine est devenue l’un des premiers pays à tester avec succès un véhicule planeur hypersonique, le DF-ZF. Il s’agit d’une avancée cruciale qui, combinée à d’autres technologies de missiles de pointe, pourrait limiter considérablement les options navales américaines sur le territoire chinois.

et de défense. En 2014, la Chine est devenue l’un des premiers pays à tester avec succès un véhicule planeur hypersonique, le DF-ZF. Il s’agit d’une avancée cruciale qui, combinée à d’autres technologies de missiles de pointe, pourrait limiter considérablement les options navales américaines sur le territoire chinois. La Chine est aujourd’hui le leader mondial des infrastructures de transport. En 2018, la Chine avait 17 000 milles de trains à grande vitesse, soit 60% du total mondial.

de transport. En 2018, la Chine avait 17 000 milles de trains à grande vitesse, soit 60% du total mondial. Les entreprises d’État chinoises sont des chefs de file mondiaux dans leurs industries. Il s’agit notamment de la plus grande, ou presque plus grande du monde : Telecom, société d’énergie, banque, société d’infrastructure, chemin de fer, société de métaux, compagnie maritime, mobile telecom et automobile société. Les quatre plus grandes banques au monde sont des entreprises publiques chinoises.

Le secteur public chinois représente environ 50% de la production lorsqu’il s’agit d’entreprises d’État infra nationales, l’IED faisant l’aller-retour des entreprises d’État et des filiales qui sont largement contrôlées par l’État. Une estimation prudente de l’économie de l’État la place à environ deux fois la taille de l’ensemble de l’économie russe (en comptant uniquement les entreprises d’État centrales). En outre, Xi Jinping a supervisé ces dernières années l’expansion la plus importante et la plus spectaculaire du pouvoir du PC Chinois dans l’économie privée dans l’histoire du pays. Rappelez-vous que Mao a spécifiquement appelé à ce que certaines entreprises, même si elles appartiennent à l’étranger, soient « exploitées et administrées par l’État ». Bien que le PC Chinois ait mis en œuvre une stratégie sophistiquée à plusieurs niveaux visant à empêcher le capital de former une conscience de classe ou à exercer un contrôle politique (tirer parti des associations d’entreprises sanctionnées et contrôlées par l’État, mesures inclusives, campagnes de lutte contre la corruption, etc.) , elle a également poursuivi une stratégie directe de création de comités du PC Chinois au sein d’entreprises privées. Cet effort a connu plusieurs phases et s’est rapidement accéléré sous Xi Jinping. En 2012, un avis a été publié par le Comité central qui a considérablement élargi l’appel à la construction de partis du PC Chinois dans les entreprises privées. En 2017, le nombre de comités de PCC dans les entreprises privées atteignait 70%, et ce nombre devrait avoir augmenté depuis. Non seulement ces comités sont très répandus, mais ils commencent à jouer un rôle actif dans les décisions stratégiques prises par les entreprises au-delà de la simple surveillance. Cela a déclenché une vague de reportages préoccupés dans les médias occidentaux et contribue probablement grandement à l’attitude stratégique actuelle des États-Unis à l’égard de la Chine.

J’ai déjà écrit sur la nature du système socialiste de la Chine (ICI et ICI). D’autres, comme l’économiste marxiste Michael Roberts ont longuement écrit sur le modèle chinois (ICI, ICI, ICI et ICI). Roberts démontre avec pertinence que le modèle chinois ne correspond pas à un modèle capitaliste traditionnel et prend pour exemple sa réponse pendant la grande crise financière. Je recommande fortement la lecture de ces écrits, bien que j’ai quelques désaccords avec Roberts au sujet de la nature des systèmes démocratiques chinois qui, je pense, sont beaucoup plus robustes et expansifs qu’il ne le dit (un oubli compréhensible car la plupart des gens de la gauche non-chinoise n’ont jamais sérieusement étudié le système politique de Parti-État). Ce qu’il est important de comprendre, c’est que ce marché passé avec le capitalisme, plutôt que de bouleverser le système socialiste, l’a effectivement renforcé. Aujourd’hui, les entreprises d’État chinoises comptent parmi les entreprises les plus grandes et les plus puissantes au monde. L’État a un contrôle sans précédent sur l’économie par le biais du système financier, de ses entreprises publiques et plus directement par l’intermédiaire des comités du Parti communiste dans les entreprises nominalement « privées ». Malgré la rhétorique autour de « l’ouverture », qui est souvent mal définie et exagérée en Occident et vue comme une « libéralisation », le contrôle de l’économie s’est resserré sous la direction actuelle de Xi Jinping. Cela a suscité des livres comme celui de Nicholas Lardy de 2018 The State Strikes Back : The End of Economic Reform in China ? qui spécule sur la fin possible de l’ère de la réforme du marché.

Pour les puissances capitalistes, et en particulier l’impérialisme américain, l’échec des réformes du marché pour abattre le PC Chinois et la construction socialiste est un enjeu majeur (tristement commémoré par le livre de Gordon Chang de 2001 The Coming Collapse of China). Les réformes du marché et une économie semi-ouverte en Chine étaient censées non seulement offrir d’énormes avantages au capitalisme américain, mais aussi détruire la base idéologique et le pouvoir du PC Chinois. Au lieu de cela, c’est le contraire qui s’est produit. Le PC Chinois est l’un des partis politiques au pouvoir les plus populaires au monde et jouit d’un large soutien. Les dirigeants du PC Chinois, y compris Xi Jinping, ont vigoureusement affirmé l’importance de la pensée de Mao Zedong et de la théorie de Deng Xiaoping, tout en élargissant l’éducation marxiste à travers la Chine. Entre-temps, la Chine s’est révélée presque imperméable à la crise capitaliste mondiale, grâce à sa structure économique unique et au contrôle continu des élites et du système financier par le PC Chinois. C’est un contraste frappant avec les États-Unis. Bien qu’ils restent une puissance économique dominante par rapport à sa taille, les États-Unis ont été plongés dans une crise massive en 2008 grâce à une baisse séculaire de la rentabilité et au capitalisme hyper-financiarisé qui dirige le pays depuis les années 1980.

Ces dernières années, il est devenu clair pour les planificateurs de l’empire américain que l’effondrement de la Chine ne viendra pas de sitôt, et qu’ils sont les perdants de l’affaire. En fait, la Chine s’oriente vers d’autres pays pour développer et exporter les leçons de son modèle de développement – c’est l’ère de la Nouvelle Route de la soie sous Xi Jinping.

La plus grande menace pour l’Empire des États-Unis – La Nouvelle route de la soie

Avec la consolidation de l’économie nationale et l’établissement de liens avec le monde extérieur, la RPC a maintenant pour tâche de regarder vers l’extérieur et d’établir une base internationale d’appui. Plus important encore, la Chine veut briser l’encerclement de l’empire américain mentionné ci-dessus. Ce n’est qu’à travers l’effondrement de l’hégémonie et de l’impérialisme américains que la Chine pourra continuer à avancer sur la voie de la construction socialiste. L’initiative des Nouvelles routes de la soie, annoncée pour la première fois par Xi Jinping en 2013, est à la fine pointe de cet effort visant à établir des liens commerciaux et politiques dans toute l’Eurasie avec Pékin au centre.

La Belt and Road Initiative (BRI) est l’effort géo-économique le plus important de l’histoire, un plan de plusieurs décennies de 4 à 8 000 milliards de dollars qui a un impact sur 70% de l’humanité dans le but de développer des forces productives dans toute l’Eurasie et d’éroder régulièrement la puissance américaine dans l’hémisphère. L’importance de cet effort ne peut être surestimée, comme Henry Kissinger l’a averti :

L’Initiative chinoise de la Nouvelle route de la soie, en cherchant à relier la Chine à l’Asie centrale et, éventuellement, à l’Europe, aura l’importance pratique de déplacer le centre de gravité mondial de l’Atlantique vers le Pacifique.

La BRI reliera l’Asie et, en fin de compte, l’Europe par les ports, les ponts, les chemins de fer, l’énergie verte et le commerce. Il aidera les pays historiquement surexploités à combler les lacunes en matière de développement et à réduire ou à éliminer leur dépendance à l’égard des États-Unis et du dollar. Ce qui est peut-être le plus important, c’est qu’il réduira considérablement l’efficacité de l’un des outils préférés de l’impérialisme américain – les sanctions économiques. Plus les pays sont capables de se tenir debout sur leurs deux pieds économiquement et d’avoir accès à leurs voisins et à la Chine en tant que partenaire commercial, moins les États-Unis pourront imposer leur volonté politique aux pays par la coercition économique.

Il y a de nombreux éléments à ce plan, mais il implique essentiellement à la fois des projets individuels d’infrastructure et d’investissement dans d’autres pays et la création de projets non américains. Ironiquement, l’héritage historiquement négatif d’institutions dominées par les États-Unis comme la Banque mondiale et le FMI, combiné à l’agression des États-Unis contre des pays qui ne sont pas conformes à l’hégémonie américaine, a encouragé même les pays peu susceptibles de sympathies à participer à des projets chinois.

La Banque asiatique d’Investissement dans les Infrastructures (AIIB), une alternative chinoise à la Banque mondiale et au FMI , en est un exemple très significatif. La Russie a été l’un des premiers pays à y adhérer en tant que membre à part entière en 2015, au cours d’une période où les relations entre les États-Unis et la Russie étaient à un niveau très bas et sur le point de s’enfoncer davantage après les élections de 2016. L’AIIB comprend même 27 pays de l’UE , le Canada et d’autres alliés des États-Unis comme l’Inde, l’Arabie Saoudite et l’Australie. La Chine a le plus grand bloc de vote de la banque, suivie de l’Inde, de la Russie, de l’Allemagne, de la Corée du Sud et de l’Australie. La carte des membres de l’AIIB est essentiellement une carte de l’Eurasie, ainsi que de nombreux autres membres non régionaux (le vert et le bleu foncé sont membres à part entière) :

Ces dernières années, la Chine a pris des mesures énergiques pour signer des accords avec des pays comme le Pakistan et l’Iran sur des projets et des investissements de la BRI. Des accords avec l’Iran sont en cours depuis des années, totalisant des dizaines de milliards de dollars en soutien – des montants massifs compte tenu de l’immense pression économique que l’Iran subit en raison des sanctions américaines.

La mesure dans laquelle la Chine et l’Iran sont liés est visible dans les différents projets d’infrastructure en cours. Il s’agit notamment de :

La nouvelle ligne de train de marchandises Silk Road, ouverte en 2016, reliant Téhéran à Urumqi, dans la région autonome ouïghoure du Xinjiang, dans l’ouest de la Chine. La route de fret relie également le Kazakhstan, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan et le Turkménistan. Le temps de transport des marchandises a été réduit de 45 à 50 jours par mer à 14-15 jours. Cette ligne ferroviaire traverse directement le « triangle de contrôle » sur l’Asie centrale et occidentale où l’impérialisme américain est très actif .

. 926 km de chemin de fer de Téhéran à la ville orientale de Mashhad. Ce chemin de fer électrifié sera construit par une société d’État chinoise, China National Machinery Import and Export Corporation. Il permettra de réduire de moitié le temps de transport entre les villes et d’augmenter la capacité de transport.

Ligne ferroviaire à grande vitesse de 415 km entre Téhéran et Ispahan via Qom, en cours de construction par la SOE China Railway Engineering Corp.

263 km de chemin de fer entre Kermanshah et Khosravi, en cours de construction par la SOE China Railway Construction Corp.

Système ferroviaire reliant Téhéran, Hamedan et Sanandaj en cours de construction par la SOE China National Machinery Industry Corp.

Fait important, le nouveau train de marchandises Silk road ne s’arrêtera pas à Téhéran. Il est prévu que ce système ferroviaire s’étende jusqu’en Europe. Pour les autres projets, les Iraniens gagneront une plus grande connectivité économique entre les régions. Tout cela se produit alors que l’Iran est confronté à de sévères sanctions de la part des États-Unis.

Un autre élément clé de la BRI en Asie centrale est le corridor économique Chine-Pakistan ou CPEC. Le CPEC est un projet phare de la BRI, l’élément le plus important étant le développement du port de Gwadar dans la province du Baloutchistan. Ce port, rendu opérationnel en 2016, est un élément essentiel pour amener des marchandises à l’entrée et en provenance du réseau BRI, transformant potentiellement Gwadar en un important pôle économique régional. Cela diversifie également les routes maritimes en provenance de Chine, ce qui est un élément clé pour lever un éventuel blocus américain. Bien qu’au-delà de la portée de cet article, l’éloignement entre le Pakistan et les États-Unis est une victoire géopolitique majeure pour la Chine. N’oubliez pas que l’opération Cyclone – l’opération menée par les États-Unis pour aider les moudjahidines contre l’URSS – a été en grande partie canalisé par l’intermédiaire de l’agence de renseignement pakistanaise ISI.

Peut-être tout aussi inquiétant pour l’empire américain est la volonté d’alliés proches de participer à des projets BRI. En mars 2019, l’Italie a signé un accord avec la Chine dans le cadre de la BRI. Les médias occidentaux, en particulier aux États-Unis, ont immédiatement bondi sur les nouvelles avec CNBC déclarant que cela va « seulement exacerber les tensions entre l’Italie et ses voisins». La réaction a été extrêmement négative dans les médias et les sphères politiques des États-Unis et de l’UE.

Les États-Unis ont tenté de discréditer la BRI, les commentateurs faisant valoir qu’elle place les pays dans un « piège de la dette ». Les allégations de piège de dette ne sont pas corroborées par les preuves que nous avons, et sont même contestées par des chercheurs. Les annulations de dette de la part de la Chine ont été bien documentées, y compris des annulations fréquentes envers l’Afrique et une annulation importante pour Cuba. La Chine renégocie fréquemment le crédit avec des conditions favorables à l’emprunteur.

La rupture du marché – Guerre hybride contre la Chine

L’inquiétude américaine face à l’ascension de la Chine en tant que puissance régionale et mondiale, en particulier en tant que puissance communiste avouée, nous ramène directement à Brzezinski. Non seulement la Chine est une puissance rivale en Eurasie (qui à ce titre « doit être empêchée »), mais elle est aussi une puissance en pleine montée avec un système qui semble imperméable à la crise économique ou à la subversion politique. C’est un système qui étend maintenant sa portée à travers l’un des projets géopolitiques les plus ambitieux de l’histoire de l’humanité. Comment l’empire américain réagit-il à cela ?

Il est difficile de déterminer le début exact de la guerre actuelle entamée contre la Chine. Alors que le tristement célèbre programme « Pivot to Asia » d’Obama de 2012 a commencé à déplacer des pièces d’échecs vers la Chine, les États-Unis et la RPC n’ont jamais été alliés ou même amicaux (j’ai omis pour la lisibilité et la longueur de cet article la longue histoire de l’oppression coloniale occidentale de la Chine avant la fondation de la RPC). Même après les trois communiqués, les États-Unis ont continué à vendre des milliards de dollars d’armes à Taïwan. Il s’agit d’une stratégie pilier de l’empire américain dans toutes les administrations, souvent appelé la « cross-strait balance of power » qui cherche à équilibrer Taïwan contre la Chine . Les États-Unis ont maintenu un embargo de 21 ans sur la Chine après la révolution, une tactique encore utilisée contre Cuba à ce jour. Nous savons maintenant que la CIA a participé activement aux manifestations de la place Tian’anmen en 1989 par le biais de l’opération Yellowbird et des sources placées parmi les manifestants. Contenir la Chine a longtemps été une stratégie clé de l’empire américain, y compris militairement. Cette stratégie a été énoncée succinctement dans un projet de note de service de 1965 du secrétaire à la Défense McNamara au président Johnson :

Il y a trois fronts dans l’effort à long terme de contenir la Chine (en tenant compte du fait que l’URSS « contient » la Chine au nord et au nord-ouest ) : a) le front Japon-Corée ; b) le front Inde-Pakistan ; c) le front de l’Asie du Sud-Est. Les décisions de faire de grands investissements aujourd’hui dans les hommes, l’argent et l’honneur national au Sud-Vietnam n’a de sens qu’en conjonction avec des efforts continus d’efficacité équivalente dans le reste de l’Asie du Sud-Est et sur les deux autres fronts principaux. Les tendances en Asie vont dans les deux sens, tant pour que contre nos intérêts ; il n’y a aucune raison d’être indûment pessimiste quant à notre capacité au cours de la prochaine décennie ou deux à façonner des alliances et des combinaisons (impliquant en particulier le Japon et l’Inde) qui empêcheront la Chine d’atteindre ses objectifs jusqu’à ce que son zèle diminue. Toutefois, le travail, même si nous pouvons transférer certaines responsabilités à certains pays asiatiques, continuera d’exiger l’attention des Américains, de l’argent et, de temps à autre malheureusement, des vies. Toute décision de poursuivre le programme de bombardement du Nord-Vietnam et toute décision de déployer des forces de phase II, impliquant comme elles le font, des pertes substantielles de vies américaines, les risques d’une nouvelle escalade, et un plus grand investissement du prestige américain – doivent être fondés sur ces prémisses quant à nos intérêts à long terme en Asie.

Cette note met également à nu le fait que l’occupation militaire américaine au Japon et en Corée et des liens étroits avec l’Inde et le Pakistan ont le même objectif. Ce qui est remarquable, c’est la cohérence de cette politique de la part de l’empire américain, malgré son incapacité à renverser la RPDC et son échec au Vietnam. Ajoutant à l’anxiété de l’empire américain, la Chine a eu beaucoup de succès ces dernières années en arrivant à séparer le Pakistan de l’hégémonie américaine (comme indiqué ci-dessus). Si McNamara croyait en 1965 que le « zèle » de la Chine diminuerait dans 10-20 ans, il serait sérieusement troublé par les avancées que la Chine a faites depuis.

La stratégie américaine contre la Chine aujourd’hui peut être classée comme ayant trois piliers centraux, formant la base de la guerre hybride :

Confinement : Les États-Unis construisent activement des alliances (Inde, Japon, Australie, Corée du Sud) tout en intervenant militairement et politiquement dans les pays voisins (le « triangle du contrôle ») afin de faire pression sur les flancs géopolitiques de la Chine.

: Les États-Unis construisent activement des alliances (Inde, Japon, Australie, Corée du Sud) tout en intervenant militairement et politiquement dans les pays voisins (le « triangle du contrôle ») afin de faire pression sur les flancs géopolitiques de la Chine. Balkanisation : Par subversion secrète, les États-Unis ont cherché à soutenir les mouvements séparatistes en Chine, en particulier à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet. Le Xinjiang est d’une importance cruciale pour la stratégie américaine étant donné son rôle central dans la Nouvelle route de la soie.

: Par subversion secrète, les États-Unis ont cherché à soutenir les mouvements séparatistes en Chine, en particulier à Hong Kong, au Xinjiang et au Tibet. Le Xinjiang est d’une importance cruciale pour la stratégie américaine étant donné son rôle central dans la Nouvelle route de la soie. Sabotage économique : En limitant les investissements chinois aux États-Unis, en ciblant des entreprises spécifiques et bien sûr la guerre commerciale, des efforts sont en cours pour arrêter la montée fulgurante de l’économie chinoise qui est en bonne voie d’éclipser les États-Unis sur de nombreux fronts.

Ci-dessous, je vais mettre en évidence quelques-uns des principaux points dans cette guerre hybride. Bien que ces situations varient d’un endroit à l’autre et d’une époque à l’autre, une constante a été la tendance dans un sentiment anti-chinois presque unanime dans les médias occidentaux. Devenir un journaliste anti-Chine (parfois appelé « observateurs de la Chine ») est maintenant un cheminement de carrière majeur dans le journalisme américain. Il y a aujourd’hui des journalistes dont toute la carrière a été construite sur la présentation de la Chine sous le pire jour possible, le plus souvent de simples perroquets de la CIA et du Département d’État parlant des points de discussion comme de « faits ». Ces « reporters » partagent tous des cercles sociaux qui se chevauchent fortement, et certains des plus virulents sont des membres de groupes de réflexion clés sur la politique étrangère des États-Unis comme le CFR. J’ai décrit en particulier au sujet de l’Opération Mockingbird la manière dont s’étaient déroulées les carrières de Melissa Chan et Bethany Allen-Ebrahimian.

2007 – Présent : Dialogue quadrilatéral sur la sécurité ou Alliance « Quad »

En 2007, le Japon a formé une alliance entre lui-même, l’Australie, l’Inde et les États-Unis dans le but implicite de contenir l’influence géopolitique de la Chine. Alors que les différentes parties à l’alliance ont nié que la cible soit la Chine, les responsables chinois ont immédiatement reconnu l’importance de la réunion et se sont plaints à chacun. Parallèlement au lancement du Quad, 2007 a vu l’expansion des exercices militaires de Malabar pour inclure le Japon, l’Australie et Singapour (il s’agissait à l’origine d’un exercice bilatéral États-Unis-Inde remontant à 1992). L’exercice a également eu lieu, pour la première fois, au large d’Okinawa au lieu de l’océan Indien – une provocation qui n’avait rien de subtile envers la Chine.

Depuis la création du Quad, l’activité a varié d’une année à l’autre. Fait notable, l’Australie s’était retiré de l’alliance en 2008 sous Kevin Rudd. Toutefois, l’Australie reviendra plus tard dans le giron et, en novembre 2017, toutes les parties se sont réunies à nouveau. Entre 2017 et 2019, l’activité a augmenté de façon spectaculaire avec une réunion Quad à cinq reprises.

2010-2012 : Le réseau de la CIA en Chine est dénoncé en public et démantelé

Le NYT a rapporté qu’entre 2010 et 2012, la Chine avait « systématiquement démantelé les opérations d’espionnage de la CIA dans le pays » en tuant ou en emprisonnant au moins une douzaine de sources. Selon le rapport, la CIA « considère l’espionnage en Chine comme l’une de ses principales priorités ». L’opération aurait paralysé les opérations de la CIA dans le pays pendant « plusieurs années ». Cela peut être considéré comme l’un des principaux développements de la guerre du renseignement entre la Chine et les États-Unis, et s’inscrit dans la découverte d’une vaste opération de piratage de la CIA en Chine.

2008-2019 (présent ?) : Vaste opération de piratage de la CIA contre les industries chinoises et le gouvernement

En mars 2020 – perdu au milieu de la frénésie médiatique entourant la COVID-19 – une société de sécurité chinoise bien connue Qihoo 360 a annoncé avoir découvert une vaste opération de piratage de la CIA contre la Chine, en activité depuis au moins 2008. En partie grâce à une fuite de l’outil de piratage Vault 7, la société de sécurité a été en mesure d’identifier les attaques de la CIA contre les secteurs de l’aviation, du pétrole et les entreprises internet ainsi que les institutions de recherche scientifique et les organismes gouvernementaux. La société de sécurité a spéculé sur certains objectifs potentiels de cette attaque :

Nous spéculons sur le fait qu’au cours des onze dernières années d’attaques d’infiltration, la CIA a peut-être déjà saisi les informations commerciales les plus classifiées de Chine, même de nombreux autres pays dans le monde. Il n’exclut même pas la possibilité que maintenant la CIA soit en mesure de traquer l’état des vols mondiaux en temps réel, les informations sur les passagers, le fret commercial et d’autres informations connexes. Si l’hypothèse est vraie, quelles choses inattendues la CIA fera-t-elle si elle possède des informations aussi confidentielles et importantes ? Obtenir l’itinéraire de voyage des personnages importants, puis aller jusqu’aux menaces politiques, ou la répression militaire ?

2018 – Article de Bloomberg « Big Hack »

Dans l’une des opérations médiatiques de style Mockingbird les plus bizarres et les plus flagrantes que l’on puisse imaginer, Bloomberg a publié, en 2018, un article totalement sans fondement accusant la Chine d’implanter des puces espionnes dans le matériel des serveurs utilisés par de nombreuses grandes entreprises américaines. L’article a été réfuté par pratiquement tout le monde interrogé à ce sujet et il n’y a jamais eu de rétractation, ni, à ma connaissance, de mise à jour. L’un des co-auteurs, Jordan Robertson n’a pas tweeté depuis la publication de l’article et il reste son « tweet épinglé » depuis le 17/04/2020. On ne sait pas exactement ce qui s’est passé avec cette histoire et c’est l’un des plus grands mystères dans les médias modernes et surtout le journalisme technologique. Mon hypothèse est qu’il s’agit d’un article bâclé, repris sans vérification depuis la CIA sur la Chine ou les informations utilisées pour écrire l’article ont été diffusés par des individus sans autorisation appropriée. Quoi qu’il en soit, le fait qu’un grand média comme Bloomberg était prêt à publier un article manifestement faux sur la Chine avec des implications massives réelle est un témoignage de l’état des opérations médiatiques anti-Chine.

2014 – Présent : Participation des États-Unis aux manifestations de Hong Kong

Depuis les manifestations « Occupy Central » de 2014 et leur retour dans les explosions extrêmement violentes de 2019, l’implication des États-Unis dans le séparatisme de Hong Kong a été diffusé par les médias chinois et d’autres. Dans un article du People’s Daily de 2014, la Chine accusait Louisa Greve, alors vice-présidente du National Endowment for Democracy ou NED (tristement célèbre front de la CIA), d’avoir rencontré des leaders de la contestation. Louisa Greve, sans surprise, est aujourd’hui administratrice du « Projet ouïghour pour les droits de l’homme » – une autre organisation financée par le NED, basée à Washington DC, qui promeut le séparatisme au Xinjiang. Radio Free Asia et Voice of America (organes de propagande du gouvernement américain) se sont ouvertement vantés de leurs reportages sur le terrain sur les manifestations de Hong Kong et des méthodes pour échapper à la censure.

Lors de l’explosion de manifestations à Hong Kong en 2019, CCTV a publié une photo de la diplomate américaine Julie Eadeh rencontrant les leaders de la contestation Joshua Wong et Nathan Law. L’ingérence américaine à Hong Kong a atteint son paroxysme avec l’adoption en 2019 de la loi dite « Hong Kong Human Rights and Democracy Act » qui a été introduite pour la première fois en 2014. La loi exige des États-Unis qu’ils imposent des sanctions aux fonctionnaires qui se livrent à des violations présumées des droits de l’homme à Hong Kong et, entre autres choses, qu’ils remettent en cause des relations commerciales favorables entre les États-Unis et Hong Kong.

2018 – Présent : Subversion américaine au Xinjiang

Des organisations américaines de défense des droits de l’homme, la NED, des politiciens américains et des médias américains ont lancé une vaste opération psychologique visant la province du Xinjiang en 2018. Cette opération a commencé par des affirmations du Congrès mondial ouïghour (une organisation parrainé par le NED) selon qui la Chine mettrait les musulmans dans des « camps de concentration ». Ces revendications ont depuis été complètement démystifiées, car les installations en question ont été créées en tant que centres professionnels et alternatives à l’emprisonnement pur et simple dans le cadre des nouveaux efforts de déradicalisation de la Chine au Xinjiang. Un document complet a été compilé démystifiant diverses allégations faites au sujet du Xinjiang.

Ce que les médias américains ne mentionnent évidemment jamais, c’est que le Xinjiang a été la cible de nombreuses attaques terroristes du « Turkistan Islamic Party » affilié à Al-Qaida dans les années 90, et que les attaques terroristes se sont poursuivies jusqu’en 2017 jusqu’à ce que la Chine soit forcée de répondre par une vaste campagne de déradicalisation. Aucune attaque n’a été révélée depuis 2017.

Il est à noter que le Congrès mondial ouïghour, qui a reçu le « Prix de la démocratie 2019 » du NED, ou plutôt l’une de ses organisations précédentes, le Congrès mondial de la Jeunesse ouïghour, était étiquetée comme organisation terroriste par la Chine en 2003. En d’autres termes, le gouvernement américain parraine activement une organisation qui, selon la Chine, est affiliée à des terroristes. Comme mentionné ci-dessus, le Xinjiang est une zone cible cruciale pour l’impérialisme américain étant donné son importance pour la BRI et le lien au reste de l’Asie centrale qu’il fournit à la Chine , du Sud et de l’Ouest (rappelez-vous le train qui circule directement d’Urumqi au Xinjiang à Téhéran).

2009 – Présent : Incursions en mer de Chine méridionale par la marine américaine

Alors que le différend autour de la mer de Chine méridionale est une question internationale depuis très longtemps, les États-Unis se sont insérés à plusieurs reprises dans le débat contre la Chine. Les États-Unis ont un intérêt évident à voir que la Chine n’est pas en mesure d’appliquer ses revendications de souveraineté en mer de Chine méridionale, étant donné que les navires de la marine américaine de la côte ouest et des bases du Pacifique passent par la mer de Chine méridionale pour se rendre à l’océan Indien et au golfe Persique. La posture agressive des États-Unis en Asie de l’Est a conduit à de nombreuses protestations rapprochées.

2018 – Présent : Guerre technologique contre Huawei et ZTE

La stratégie américaine visant à arrêter la croissance économique de la Chine cible certaines de ses industries de la plus grande valeur, y compris le secteur de la haute technologie. En août 2018, la NDAA annuelle a été signée, contenant des dispositions interdisant au gouvernement fédéral d’acheter du matériel auprès de Huawei et ZTE. Elle a également imposé des restrictions à Dahua Technology, Hytera et Hikvision . La raison invoquée était de vagues préoccupations de « sécurité ». L’objectif de cette action était clair : créer un fossé entre les entreprises de haute technologie chinoises les plus prospères et le reste du monde. Huawei est l’une des plus grandes compagnies de téléphones intelligents dans le monde et une entreprise chinoise de premier rang dans plusieurs mesures. La situation s’est considérablement aggravée en 2018 lorsque Meng Wanzhou, directrice financier de Huawei, a été arrêtée au Canada à la demande des États-Unis. Elle est accusée d’avoir violé, entre autres, les sanctions contre l’Iran.

2018 – Présent : La guerre commerciale des États-Unis contre la Chine

Peut-être le signe le plus révélateur de l’échec du marché entre la capitale américaine et la Chine est la guerre commerciale initiée par Trump en 2018. Pour la première fois depuis les réformes économiques de la Chine, le gouvernement américain a pris des mesure pour donner suite explicitement à ses plaintes concernant les systèmes « injustes » de la Chine. La chose importante à savoir au sujet de la guerre commerciale est que ce dont les États-Unis se plaignent vraiment est le système socialiste chinois. Presque toutes les plaintes déposées par les États-Unis contre la Chine sont des mécanismes que la Chine a utilisés pour renforcer son secteur public : transfert de propriété intellectuelle, traitement préférentiel pour les entreprises d’État, etc. Cette guerre commerciale est finalement conçue pour faire pression sur la Chine pour qu’elle détruise son système socialiste.

Bien qu’un accord de « phase 1 » ait été conclu entre les États-Unis et la Chine, la mise en œuvre effective de cet accord et la poursuite des négociations sont incertaines. La deuxième phase est censée traiter des « questions structurelles » (lire : Les États-Unis veulent que la Chine privatise et abandonne son système socialiste), mais jusqu’à présent, nous n’avons vu aucun mouvement dans cette direction. La crise covid-19 pourrait freiner la guerre commerciale et ses négociations dans un avenir prévisible.

Le Parti Démocrate n’a pratiquement rien fait pour s’opposer à la guerre commerciale de Trump, et s’est contenté d’affirmer que les États-Unis devraient adopter une tactique de « coalition » pour « tenir la Chine responsable » de ses « pratiques commerciales déloyales ». Joe Biden l’a explicitement dit au sujet de l’accord de la première phase : « [Cela] ne résoudra pas réellement les véritables problèmes au cœur du différend, y compris les subventions industrielles, le soutien aux entreprises d’État, la cyberguerre et d’autres pratiques prédatrices dans le commerce et la technologie ». Il existe un consensus entre les partis sur la guerre économique contre la Chine.

Conclusions et regard vers l’avenir

J’espère que cet article a fourni un aperçu utile de l’arrière-plan et de la situation actuelle face à la Chine dans le monde d’aujourd’hui. Ce qui est clair pour moi, c’est que les États-Unis se sentent de plus en plus menacés par l’essor de la Chine et ont conclu que la seule façon de la ralentir est d’utiliser les vieilles tactiques de la guerre froide utilisées contre des pays comme l’URSS, Cuba et la RPDC. Le marché entre la capitale américaine et la Chine semble prendre fin définitivement, et je ne vois aucune indication que cette situation soit résolue de sitôt. Pour le mouvement socialiste non chinois, j’espère que cette information fournit une meilleure compréhension du monde dans lequel nous vivons et du rôle de la Chine. J’espère que plus de socialistes – même s’ils ne sont pas d’accord avec l’évaluation que la Chine est socialiste – viendront à considérer la montée de la Chine comme une rupture décisive avec l’hégémonie américaine, quelque chose que nous n’avons pas vu depuis l’URSS. La Chine est l’avenir, et plus tôt nous apprendrons d’elle, mieux nous serons en mesure d’interagir avec la Chine et ses millions de communistes. La gauche non chinoise a beaucoup à apprendre de l’expérience de la RPC, tant dans sa révolution que dans sa gouvernance post-révolutionnaire. J’espère avoir contribué à cette compréhension.

Cet article sera examiné et re-visité au fur et à mesure que le temps passe sur les nouveaux développements se déroulent.

Je tiens à remercier les nombreuses personnes qui m’ont aidé à mieux comprendre la Chine, le socialisme et la géopolitique en général. Il y a trop à énumérer et je me sentirais mal laissant n’importe qui dehors, mais si vous avez jamais partagé des matériaux avec moi ou avez offert la perspicacité sur la Chine je suis toujours en dette avec vous. Enfin, bien sûr, je ne peux que dire merci à tout le peuple chinois et à ses camarades qui ont donné au reste du monde l’espoir d’un avenir meilleur.

Izak Novak

Traduit par Danielle Bleitrach pour Histoire et Société