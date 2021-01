La guerre au Yémen doit cesser (webinaire-sur-Internet)

CE SOIR 25 janvier 2021 à 18 h 30 : WEBINAIRE

Contre la guerre au Yémen et la complicité du Canada

Pour vous inscrire sur Zoom : Voir les détails du webinaire ci-dessous. Pour vous inscrire sur Facebook : http://bit.ly/la-guerre-au-Yemen-doit-cesser Pour vous inscrire sur Zoom : CLIQUEZ ICI Merci de diffuser ce message dans tous vos réseaux ! Bonjour, Le 25 janvier prochain, des événements auront lieu dans plusieurs pays pour marquer la journée internationale d’action « Le monde dit non à la guerre au Yémen ». Au Canada, des activités sont prévues dans plusieurs villes. C’est dans ce contexte que le Collectif Échec à la guerre organisera le 25 janvier prochain, de 18 h 30 à 20 h, un webinaire pour dénoncer cette guerre ainsi que les ventes d’armes du Canada à l’Arabie saoudite qui l’alimentent. Webinaire le 25 janvier, de 18h30 à 20h Diffusé – en direct et en différé – sur la page Facebook du Collectif : https://www.facebook.com/echecalaguerre/

N.B. Il n’est pas nécessaire d’avoir de compte Facebook Liste des invité.e.s et sujets de leurs présentations : Sami Al-Waisi,

Militant et traducteur-interprète vivant à Sana’a, Yémen

La pire crise humanitaire au monde : résultat de la guerre, du blocus et des bombardements.

Directrice générale, Amnistie Internationale Canada francophone

Graves violations du droit international humanitaire et campagne pour arrêter les ventes d’armes du Canada à l’Arabie saoudite.

Professeur de droit, Université de Montréal

Loi canadienne régissant l’exportation des armes et recours juridiques pour faire cesser les exportations vers l’Arabie saoudite.

Collectif Échec à la guerre

Conclusion de la rencontre et pistes d’action L’animation de l’événement sera assurée par Amélie Nguyen, coordonnatrice du Centre international de solidarité ouvrière (CISO). Notez qu’il sera possible pour les participant.e.s au webinaire de poser des questions aux conférenciers/conférencières par ‘chat’. Si vous n’avez pas de compte Facebook, vous pourrez poser vos questions en vous inscrivant au webinaire Zoom en cliquant sur ce lien. Aidez-nous à publiciser cet événement : en relayant ce courriel à vos contacts;

en faisant circuler l’ affiche du webinaire (format PDF et format image);

du webinaire (format PDF et format image); sur Facebook : en propageant l’événement Facebook; en modifiant votre photo de profil Facebook pour afficher votre opposition à la guerre au Yémen.

Ne manquez pas ce webinaire pour vous informer sur une guerre ignorée par les grands médias et sur la responsabilité du Canada dans la catastrophe humanitaire qui en résulte. Solidairement, contre la guerre et le militarisme !

Raymond Legault, pour le Collectif Échec à la guerre