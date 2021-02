«C’est la consigne de nos gouvernements,» dit la professeure Catherine Saouter de l’UQUAM dans Le Devoir du 2020-10-03, page A14. Les gouvernements désigne une CRISE et met en place un système de propagande pour OBTENIR UN COMPORTEMENT PRÉCIS DU CITOYEN. Ça peu être une guerre, la crise d’Octobre où un minuscule virus.

Une communication politique est mise en place rapidement et on bombarde le peuple insouciant d’information choc. Et le contrôle social s’installe. Grâce à la propagande répétitive, et d’abondantes félicitations, aux citoyens vertueux et bon enfant. Tous ensemble contre l’ennemie intérieur, les complotistes, les anti-masques, etc. Ceux à qui l’on répète qu’ils sont dangereux en vertu de l’objectif commun.

Uniformiser des comportements différents, des comportements sociaux, dans la poursuite d’un objectif définit par les politiciens en place. La guérilla contre un virus ou s’organiser pour gagner la prochaine élection? Le respect de l’autorité peu nous amener très très loin, si on ne garde pas les yeux très très… ouverts !

John Mallette

Le Poète Prolétaire