Pays-Bas, des manifestations contre le confinement virent à l’émeute

De nombreux lecteurs nous ont demandé comment résister au confinement, couvre-feu, restrictions, et autres contraintes imaginées par l’État des riches pour nous embrigader dans leur guerre sanitaire. https://les7duquebec.net/archives/261495 Comme le montre ici les résistants néerlandais… il faut faire la guerre à la guerre et montrer que leur guerre inter-puissances on ne la fera pas. Qu’on nous laisse en paix avec la guerre sanitaire. Robert Bibeau. Éditeur.

La situation est hors de contrôle à #Eindhoven aux Pays-Bas. La manifestation contre les restrictions sanitaires vire à l'émeute. #covid_19 pic.twitter.com/t6Legvu2OG — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) January 24, 2021

Aux Pays-Bas, des manifestations contre les restrictions sanitaires virent à l’émeute | Le HuffPost (huffingtonpost.fr)

https://www.huffingtonpost.fr/entry/aux-pays-bas-des-manifestations-contre-les-restrictions-sanitaires-virent-a-lemeute_fr_600db46ec5b6d64153acd375