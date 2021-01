La Résistance s’enflamme à travers le monde

Amsterdam, Rotterdam, La Haye, Amersfoort, Geleen, Den Bosch, Haarlem… Aux Pays-Bas, la liste des villes frappées par les émeutes s’allonge depuis près de cinq jours après la mise en place d’un couvre-feu samedi 23 janvier – le premier dans le pays depuis la Seconde guerre mondiale – entre 21 heures et 4h30 du matin.

Ces affrontements entre manifestants et forces de l’ordre ont conduit à une centaine d’interpellations à Amsterdam dimanche, selon la mairie, sur fond d’actes de vandalisme, de jets de pierre et de canons à eau pour disperser la foule. « Ce n’est pas une manifestation, c’est de la violence criminelle », s’est insurgé le Premier ministre néerlandais Mark Rutte lundi. « Nous ne prenons pas toutes ces mesures par plaisir. C’est pour lutter contre le virus. C’est le virus qui, en ce moment, nous prive de notre liberté ! » Le maire d’Eindhoven, John Jorritsma, a de son côté estimé dimanche que « si on va sur ce chemin, nous nous dirigeons vers une guerre civile ».

Aux Pays-Bas, les affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants dure depuis plusieurs jours. ANP – STR

Au Danemark, un mannequin à l’effigie de la Première ministre « au bûcher »

Toujours dans le nord de l’Europe, les Danois ont manifesté samedi à Copenhague, après plusieurs mobilisations début janvier à l’appel du collectif radical « Men in Black », qui proteste contre la « coercition » et la « dictature du semi-confinement ». Depuis le mois de décembre, le Danemark a fermé ses bars, ses restaurants et ses écoles pour faire face à une forte reprise épidémique. Les autorités sanitaires ont annoncé que ces mesures seraient prolongées jusqu’au 7 février au moins.

La manifestation, qui s’est conclue par un défilé aux flambeaux ponctué de « Liberté pour le Danemark, nous en avons eu assez ! », s’est déroulée dans un calme relatif. En marge du rassemblement, trois personnes soupçonnées d’avoir érigé et brûlé un mannequin à l’effigie de la Première ministre Mette Frederiksen, ont été arrêtées dimanche. La poupée géante était affublée du message « elle doit être mise à mort ».

A l’appel du collectif « Men in Black Denmark », une manifestation s’est tenue samedi à Copenhague derrière une bannière « La résistance vêtue de noir ». Ritzau Scanpix – MADS CLAUS RASMUSSEN

En Espagne, des manifestations contre le confinement et le couvre feux

Les Espagnols ont eux aussi battu le pavé samedi contre les mesures sanitaires en place, notamment un couvre-feu à 22 heures et la fermeture des bars et restaurants à 21 heures, à compter du 25 janvier. Des milliers de manifestants, sous la bannière « pour nos droits et la vie », ont dénoncé une « tromperie » face à un « virus qui n’existe pas ». « Pas de vaccin, pas de 5G, pas de masques », pouvait-on encore lire sur la pancarte d’une manifestante, trahissant un public négationniste et partisan des théories du complot liées au Covid-19. L’Espagne, qui affiche un taux d’incidence au-delà de 600 cas pour 100 000 habitants, est le pays européen le plus touché par le virus.

En Espagne, les manifestants ont protesté samedi « pour la liberté, nos droits et la vie ». AFP – PIERRE-PHILIPPE MARCOU

Au Liban, des jeunes dans la rue contre le confinement

Depuis lundi, la flambée contestataire s’est aussi répandue à Tripoli, l’une des grandes villes du Liban, sous un confinement strict jusqu’au 8 février. De jeunes manifestants ont protesté devant le siège des autorités locales contre les mesures mises en place, dans un contexte de crise économique sans précédent dans le pays. D’autres heurts ont éclaté mardi soir. La Croix-rouge libanaise a recensé au moins 45 blessés, dont neuf hospitalisés, qui s’ajoutent à une trentaine de blessés lundi.

Des manifestants libanais ont protesté mardi devant le siège du gouvernement à Tripoli, dans le nord du pays. AFP – FATHI AL-MASRI

En Israël, des violences entre policiers et ultraorthodoxes

Après de premiers heurts lundi, les violences se sont poursuivies mardi en Israël entre des policiers et des juifs ultraorthodoxes opposés aux mesures sanitaires, dans le quartier orthodoxe de Mea Sharim à Jérusalem. Dimanche, des émeutes ont aussi éclaté dans un quartier de Tel-Aviv, où un bus a été incendié selon la chaîne israélienne i24news, ainsi qu’à Ashdod, en plus de la capitale israélienne. Un troisième confinement est en vigueur dans le pays depuis le 27 décembre.