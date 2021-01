En 2020-2021, le gouvernement prétexte le débordement des urgences!?…Qu’en est-il?

Depuis maintenant un an le gouvernement justifie les mesures de répression et de confinement meurtrier qui détruisent l’économie, jettent des milliers de travailleurs au chômage, sèment la détresse parmi la population, les enfants et les étudiants, sous prétexte que les urgences des hôpitaux débordent comme jamais auparavant…(sic) Cette vidéo amateur nous présente un tour d’horizon des clips journalistiques présentés par les médias mainstream entre 2010 et 2019, portant sur le débordement des urgences (entre 150% et 300%). Les mêmes médias, qui aujourd’hui répandent la panique sanitaire et la terreur à propos du débordement des urgences (85%) que seul le confinement dément et le couvre-feu odieux et futile seraient à même d’endiguer (sic). Après une année de faillite de ces politiques de charlatan il serait temps que les canadiens résistent comme les autres peuples de la planète : https://les7duquebec.net/archives/261738 Robert Bibeau. Éditeur.