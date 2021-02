Un bilan d’étape sur les campagnes de vaccination en cours (France & Israël)

Par Dominique Delawarde.

1 – La surmortalité actuelle et à venir (France) .

Dans un raisonnement court et simpliste, la surmortalité constatée dans les pays les plus touchés est attribuée quasi-exclusivement à la Covid-19. Peut être faut-il prendre de la hauteur et considérer d’autres facteurs importants.

Dans tous les pays du monde, il est aujourd’hui établi que l’âge et les facteurs de comorbidité associés à la Covid-19 ont joué un rôle prépondérant dans les pertes constatées. On ne peut donc parler valablement de la surmortalité d’un pays sans avoir sous les yeux la pyramide des âges de ce pays. On ne peut valablement comparer la mortalité entre plusieurs pays sans considérer l’état de santé général des populations de chacun de ces pays.

Exemple 1: La pyramide des âges de la France que l’on voit ci dessous montre clairement l’arrivée des grosses classes d’âge des Baby-boomers à l’âge critique dit de «l’espérance de vie». En clair, une hausse sensible du nombre annuel des décès va se poursuivre dans les années à venir tout simplement parce qu’un nombre sans cesse croissant des individus, nés dans l’immédiat après guerre, franchiront les 75 ans, puis les 80 …, âges à partir desquels la fragilité des personnes et les risques de décès deviennent toujours plus importants au moindre incident de santé.

Il faut que la population française et ses responsables gardent à l’esprit que la pyramide des âges monte d’un cran chaque année, que le décès est inéluctable pour chacun d’entre nous et que le risque de sa survenance augmente fortement avec l’âge.

Le gain de quelques mois d’espérance de vie pour les populations de seniors les plus fragiles (dont je fais partie), vaut-il vraiment que l’on pourrisse la vie actuelle et future de l’ensemble de la population active de notre pays qui, pour l’énorme majorité d’entre elle, ne risque pas grand-chose ?

Ce gain de quelques mois vaut-il que l’on accule à la ruine, à la faillite, voire au suicide nombre de jeunes «entrepreneur» par l’application de solutions extrêmes (confinement général ou couvre feux trop longs et répétés)? Vaut-il que l’on casse des pans entiers de notre économie et que l’État se sur-endette pour payer les factures de tous ordres ? Vaut-il que l’on interdise aux actifs bien portants de vivre leur vie aujourd’hui et qu’on leur demande, demain, de rembourser la dette (la double peine)?

Ce genre de questions commencent à se poser dans de nombreux pays dont les pays nordiques. La gouvernance espagnole vient d’admettre qu’elle ne pouvait plus se payer le «luxe» de confinements à répétition. Certaines gouvernances et populations de pays émergents ont déjà fait savoir qu’elles ne pouvaient se permettre d’appliquer les solutions des pays riches (confinement général de longue durée). Et pourtant, à bien y réfléchir, la France n’est riche que de ses dettes qui explosent et de la perte d’indépendance qui va avec……

Il est presque amusant d’entendre nos présentateurs de télévision nous dire, à longueur d’émissions, que le gouvernement va «débloquer» quelques centaines de millions d’euros pour tel ou tel projet, comme s’il y avait, dans un coffre-fort, des réserves très importantes qui attendaient qu’on les «débloque». Le coffre-fort de la France est non seulement vide, mais percé. C’est celui d’un pays en faillite comme le disait fort justement un ex-premier ministre. C’est un Titanic qui s’efforce péniblement de flotter sur un océan de dettes …….

Exemple 2 : Le surpoids et l’obésité ont été clairement identifiés, dans tous les pays, comme un facteur de co-morbidité important dans les passages en réanimation et dans les décès qui s’ensuivent. En clair, la prévalence de l’obésité dans tel ou tel pays est un indicateur important de l’état général de santé de sa population.

A la lecture des deux tableaux qui suivent, la corrélation obésité – taux de mortalité Covid apparaît clairement.

Prévalence de l’obésité en pourcentage de la population pour 22 pays affectés par l’épidémie

Source: CIA World Factbook – Version 1er Janvier 2020 https://www.indexmundi.com/map/?v=2228&l=fr

Nombre de décès Covid par million d’habitants des 22 pays évoqués ci dessus

Et voici ci dessous la carte de l’obésité dans le monde: elle correspond à très peu près, et sans surprise, à la carte de la mortalité Covid.

A ceux qui cherchent désespérément les raisons pour lesquelles les habitants des pays occidentaux plus riches, plus vieux, plus «obèses» que les autres meurent davantage de la Covid-19, une première réponse pertinente est désormais trouvée.

A l’exception du continent océanien, cette carte donne une explication claire à la sous mortalité Covid de l’Afrique et de l’Asie et à la surmortalité Covid des continents américain et européen

Question: Meurt-on vraiment de la Covid en occident? Ou meurt-on de l’excès de bonne chère et/ou de la malbouffe qui nous mène au surpoids excessif ? …

2 – Bilan d’étape des campagnes de vaccination de masse

A ce jour, plus d’un israélien sur trois aurait reçu sa première injection, 15 % auraient déjà reçu la seconde, plus de 85 % des personnes à risque auraient été vaccinés. En outre, l’état hébreu est aujourd’hui soumis à son 3ème confinement dur depuis déjà 5 semaines. S’il est encore trop tôt pour porter des jugements définitifs sur l’efficacité des deux solutions «miracles» (vaccination et confinement), appliquées simultanément depuis plus de 5 semaines (6 pour la vaccination), force est de constater que leurs premiers résultats ne sont pas probants.

Ce que l’on sait aujourd’hui, c’est que la contamination baisse légèrement en Israël, mais reste à un niveau très élevé (2,5 fois le niveau de la contamination française rapportée à la population). Nul ne peut dire, à ce stade et preuve à l’appui, si la légère baisse de contamination enregistrée est liée au confinement, au vaccin, ou à la réduction naturelle, avec le temps, de l’agressivité virale.

Le gouvernement israélien, inquiet du niveau de contamination élevé qui persiste en dépit des mesures prises (5 semaines de confinement + vaccination massive) vient de fermer ses aéroports et ses frontières. C’est dire que les résultats de sa gestion lui paraissent très en deçà de ses prévisions. Il est vrai qu’Israël, pays de 9,2 millions d’habitants, vient de dépasser la Chine ( 1,44 milliards d’h) pour le nombre de décès déclarés. L’État hébreu paye-t-il le taux important de 26% d’obèses de sa population (source CIA World fact Book) ? Yahvé punirait-il son peuple pour des fautes qu’il aurait commises comme il l’a déjà fait dans le récit biblique?

Le nombre des cas sérieux et critiques hospitalisés continue d’augmenter en Israël . Il était de 1154 le 16 janvier dernier. Il est de 1 200 le 30 janvier à 0h00 GMT et ce niveau est plus du double de celui de la France rapporté à la population, ce qui porte en germe un nombre encore élevé de décès dans les jours qui viennent.

Enfin le nombre de décès continue d’augmenter en Israël. La courbe du nombre de décès quotidien devraient pourtant commencer à s’infléchir, avec le temps, sous les effets conjugués du confinement prolongé et du vaccin …. si ces deux «solutions» avaient vraiment l’efficacité qu’on leur prête…..

En conclusion provisoire, dans la baisse inéluctable de la courbe ci dessous qui devrait intervenir dans les semaines qui viennent, on aura des difficultés à attribuer la baisse constatée au confinement, au vaccin ou à la baisse naturelle de l’agressivité virale qui suit toute épidémie.……

Ce qui est certain, c’est que les laboratoires pharmaceutiques revendiquerons le mérite de la moindre amélioration qui pourrait être observée dans le nombre de décès, sans être pour autant en mesure de le prouver au vu des courbes des 6 dernières semaines…

Quelques premières observations de cette expérience de vaccination de masse sont données ci après. Elles sont de sources journalistiques israéliennes (Jerusalem Post et Haaretz)

1 – Les autorités affirment que d’ici fin mars, 5 millions d’israéliens (sur 9,2 millions) auront reçu leurs deux doses de vaccin.

2 – Dans un article récent, le quotidien Haaretz indique qu’à ce stade, «il est difficile de tirer des conclusions sur l’efficacité du vaccin, «pour le meilleur ou pour le pire », dans certains groupes de gens vaccinés, puis testés dans les périodes post-vaccinales, la proportion des tests positifs est le même que dans la population générale non vaccinée …..» https://www.haaretz.com/israel-news/thousands-of-israelis-tested-positive-for-coronavirus-after-first-vaccine-shot-1.9462478

Juste une bien bonne pour faire la transition avec le sujet suivant:

Notre facétieux ministre de la santé, qui n’en est pas à une Ver-ânerie près, a déclaré dans une interview à BFMTV que 70 millions de français seraient vaccinés fin août. Nous prenons date de cette déclaration tout en sachant déjà que cet objectif ne sera pas atteint pour trois raisons:

1 – Il n’y a officiellement que 66,73 millions de français au 1er janvier 2021…..et non 70 ….

2 – La vaccination n’étant pas obligatoire, il n’est pas impossible que des millions de français la refusent ….. surtout après les premiers résultats obtenus en Israël ou au Royaume Uni qui vaccine depuis près de 2 mois…..

3 – Les difficultés d’approvisionnement en vaccins étant celles que nous observons, il est peu probable que les rêves de Monsieur Véran se réalisent …..

Pour une fois, la déclaration du Président du Conseil Scientifique me paraît plus raisonnable: 40% de la population française vaccinée à la fin de l’été …(27 millions …. peut être…)

