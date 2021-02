Un collectif de 2000 médecins français de première ligne propose de soigner les patients de la Covid-19 plutôt que de les laisser mourir en attendant les vaccins à ARN messager inconnus, dangereux et rentables…pour Big pharma. Ces praticiens proposent une médecine préventive et curative et s’opposent à la doxa d’État en matière médicale. Laissons les médecins soignés leurs patients et que les bureaucrates sanitaires et les larbins politiciens les laissent en paix.