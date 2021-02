Coronavirus – Les vaccins ARN risquent de créer de nouveaux virus dangereux pour l’humanité toute entière

Suite à sa note d’expertise grand public sur les vaccins faisant appel aux biotechnologies et à l’ARN messager, le Dr Christian VÉLOT généticien moléculaire à l’Université Paris-Saclay et Président du Conseil Scientifique du CRIIGEN, propose une vidéo didactique sur les différents types de vaccins contre la COVID-19, et en particulier ceux de dernière génération (ARNm) avec les risques potentiels qu’ils peuvent engendrer. Bon visionnage ! Pensez à partager et à faire partager ! Tout comprendre sur les différents types de virus et de vaccins avant de se faire vacciner.

L’équipe du CRIIGEN : https://criigen.org/ Source de l’article : http://mai68.org/spip2/spip.php?article7660