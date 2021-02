J’ai vu le film, LES ROSES, que j’ai bien aimé. C’est l’histoire de terroristes, et spécifiquement la famille Rose. Paul et Jacques Rose décident un jour des années soixante qu’ils en ont assez de ce faire exploités par la classe dominante anglophone. L’injustice a assez durée. Cette famille ouvrière francophone de Montréal a de la misère à joindre les deux bouts alors qu’à trois rues de chez eux, à Westmount, c’est le grand luxe.

Ils ont eu raison de se révolter! Il n’y avait pas d’autres recours, comme nous, à la GM. On était en grève pour avoir le DROIT de travailler en FRANÇAIS… au Québec ! Nous aussi, on était tout seul, car nos frères et sœurs de l’Ontario ne nous ont pas suivies juste qu’au bout. Malgré les menaces de fermeture, nous avons persévérer… et gagner. Trois longs mois plus tard.

Bien sur, la Crise d’Octobre nous a aidés beaucoup. C’ÉTAIT LA MÊME BATAILLE! Et GM, le Gouvernement Fédéral et le Gouvernement Provincial n’avaient pas besoin d’une autre crise qui aurait provoqué une révolution assurée! Tout le Québec francophone était derrière nous.

Comme vous voyez, les frères Rose sont des héros. Ils ont payés le gros prix, pour nous, pour vous. Des fois, comme en ce moment, quand nos droits sont menacés par une propagande malhonnête : défense de manifester, de se rassembler, etc. Que reste-t-il?

John Mallette

Le Poète Prolétaire