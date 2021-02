«Comment les médias racontent le Covid». Un film de Bernard Crutzen sur le traitement médiatique de la crise par les médias belges. Ce qu’ils disent, comment ils le disent, et ce qu’ils taisent. Avec une attention particulière à la notion de «complot»! Excellent reportage sur les conflits d’intérêts entre la médecine, l’industrie pharmaceutique et les politiciens. La vidéo questionne les bénéfices de la tactique du confinement. La vidéo montre les « feaks news » et le terrorisme médiatique.