Raoult publie un bouquin ET le journal allemand Die Welt dénonce la manipulation du covid

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8019

Le célèbre quotidien allemand Die Welt, le 7 février 2021 :

Le gouvernement allemand a commandé à des scientifiques des projections alarmistes pour justifier des mesures répressives !

https://www.welt.de/politik/deutschland/article225864597/Interner-E-Mail-Verkehr-Innenministerium-spannte-Wissenschaftler-ein.html

Le ministre fédéral de l’Intérieur, Seehofer, a appelé à des mesures dures lors du premier pic de la pandémie – et a laissé sa maison faire preuve de créativité pour les justifier.

Dans un échange de courriers électroniques, le secrétaire d’État au ministère de l’Intérieur, Markus Kerber, demande aux chercheurs contactés d’élaborer un modèle sur la base duquel des « mesures préventives et répressives » pourraient être envisagées.

Dans ce document, on présentait les résultats d’un « Scénario du pire », selon lequel, si la vie sociale se poursuivait en Allemagne comme avant la pandémie, plus d’un million de personnes mourraient.

___________________________________

Coronavirus – La pression de sélection et la théorie de la reine rouge (vidéo 21’29)

Vidéo Raoult du mardi 9 février 2021 à voir ici :

Et sauvegardée ici :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8018

Raoult explique dans un premier temps pourquoi les virus mutent. Pourquoi il y a de nouveaux variants. Et comment les idioties commises par les dirigeants ont favorisés ces mutations.

Il dénonce aussi que le bioterrorisme qui a suivi le 11 septembre 2001 était une intox de la CIA.

Il explique aussi que les accidents de motos à Marseille font baisser l’espérance de vie d’une façon bien plus considérable que le covid-19 et qu’en conséquence celui-ci n’a pas à nous affoler. Qu’on n’a pas à ruiner le pays pour ça.

Et, après un exposé aussi brillant qu’un feu d’artifice, il envoie le bouquet final :

« Les journalistes ne font que nourrir nos vices. Vous êtes excités par la peur. Les pires de blockbusters sont les films d’horreur et les films catastrophes. Vous aimez ça ! Et les journalistes vous servent exactement ce que vous aimez. Si vous voulez que les journalistes arrêtent de vous raconter des bêtises sur le covid, vous n’avez cas éteindre la télévision quand ils en parlent, et vous verrez, vous vivrez beaucoup mieux. »

Vous pouvez commander le livre de Raoult ici:

https://bit.ly/3a0C8HF

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2

Au lien suivant, vous aurez aussi la vidéo ARTE sur le bioterrorisme à l’anthrax, qui dénonce l’opacité du pouvoir US sur la question :

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8018