Dr Lee Merrit: les vaccins ARNm sont potentiellement des armes biologiques

À travers un charabia complotiste naïf le Dr. Lee Merrit pose des questions pertinentes et légitimes sur l’origine du coronavirus SRAS-COv-2, et sur les caractéristiques immunologiques de ce virus, et surtout sur la technique vaccinale par ARN messager…en cours de développement dans les laboratoires bactériologiques militaires de type P4 (il en existe 40 dans le monde dont un à Wuhan) ainsi que dans les laboratoires pharmaceutiques des multinationales comme Pfizer et Moderna… Assistons-nous au déploiement de nouvelles armes létales devant remplacer les armes de destruction massive thermonucléaires trop destructrices? À visionner avec circonspection et attention. Robert Bibeau. Éditeur. Les7duQuebec.net.