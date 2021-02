Les vaccins contre le coronavirus

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8051

Salut à toutes et à tous,

Je suis un pro-vaccin, mais je ne ferai pas celui-là. De même que je n’ai pas fait le vaccin contre le H1N1 de 2009.

Comment avoir confiance quand « on » nous ment. C’est pas des fake-news gouvernementaux, c’est des MENSONGES ! Le gouvernement nous ment quand il prétend qu’il n’y a pas de médicaments. Il y en a plein : L’hydroxychloroquine, l’azithromycine, l’ivermectine, etc. et encore un, récemment mis au point, qui marche contre tous les virus ARN : le coronavirus, la grippe, l’hépatite C, la dengue ou encore la rougeole :

Mais en plus, je ne suis pas à la base un littéraire mais un scientifique. Et je comprends très bien les arguments de scientifiques qui dénoncent les dangers des « vaccins » ARN :

Je vais pas vous mettre tous les liens qui prouvent les dangers des « vaccins » ARN. Mais quand même un qui n’a rien de scientifique mais qui constate les résultats avec une vidéo de l’Eurodéputée Michèle Rivasi, qui dit à 18’32 : « Mes dernières infos viennent de Norvège. Sur 35 000 vaccinés, il y a eu 23 décès. Ils ont pris ces décès, ils ont fait 13 autopsies. Ils en ont conclu que c’était bien dû au vaccin. » :

L’Angleterre a énormément vacciné avec son AztraZeneca qui ne vise que la protéine Spike. Du coup, le coronavirus a évolué en changeant sa protéine Spike et est devenu résistant à AtraZenecca : la vaccination massive en Angleterre n’a fait que fabriquer le variant anglais :

Mieux vaut le vaccin chinois SinoVac ou SinoPharm, comme dit Raoult :

Le vaccin chinois est un vaccin a virus entier inactivé, c’est-a-dire qu’il ne vise pas que la fameuse protéine Spike. Il vise par essence TOUTES les protéines du virus. Quand l’immunité contre une protéine ne marche plus, l’immunité contre les autres marchent encore. De plus c’est un vaccin normal : donc sans danger.

Mais essentiellement, il n’y a pas vraiment besoin de vaccin puisqu’il y a non pas un, mais des médicaments très efficaces. D’autant plus que les vaccins contre la seule protéine Spike sont stupides : les coronavirus mutent très facilement comme le montre l’expérience anglaise.

Bien à vous,

do

