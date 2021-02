Coronavirus – En France, la deuxième épidémie est finie depuis le 17 novembre 2020 !

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8063

La situation du coronavirus en France au 14 février 2021 est indiquée par les schémas de la figure ci-dessus. Le site déconne en ce moment. Si vous ne voyez pas l’image, cliquez sur le lien ci-dessus.



Le mystère des chiffres

Quand on regarde les entrées à l’hôpital (en haut à gauche) et les entrées en réanimation (en haut à droite), on a voit bien que la deuxième épidémie est finie depuis le 17 novembre 2020, puisque les gens se mettent alors à sortir aussi bien de l’hôpital que de réanimation. En effet, à partir de cette date, les traits sont plutôt dirigés vers le bas de la ligne horizontale. La précision de la date est expliquée plus bas.

Quand on regarde le schéma en bas à gauche, on se demande seulement où ils ont trouvé tous ces soit-disant morts du covid après le 17 novembre 2020 ; puisqu’ils ne viennent forcément pas des hôpitaux, vidés qu’ils sont de leurs patients covid !

Une fois de plus, il faut bien le constater, ils déclarent mort du covid n’importe qui.

Pour trouver cette figure, il faut aller sur la source officielle :

https://mapthenews.maps.arcgis.com/…

Attendre un temps infini pour que ça arrive. Bien vérifier qu’il est indiqué au milieu tout en bas que la source est Santé Publique France.

Ensuite, cliquer sur « suivi chronologique des quatre indicateurs ». C’est vers le milieu.

Apparait alors la possibilité de cliquer sur « Écarts des quatre indicateurs » (des fois ça apparait tout de suite). Le faire.

Apparait alors en petit l’image voulue.

Balader le curseur de la souris vers le haut à droite de l’image en question, de façon à faire apparaître un tout petit rond avec une croix de saint-André à l’intérieur du rond. Cliquer dessus.

L’image apparait alors en grand (attendre un peu pour que les schémas s’agrandissent). Vous pouvez balader le curseur de la souris sur les divers schémas pour voir apparaître les dates correspondant à chaque trait, et le nombre correspondant (c’est ainsi qu’on voit très précisément que c’est à partir du 17 novembre 2020 que la deuxième épidémie est finie)

Pour une image en plein écran, appuyer sur F11. Et appuyer à nouveau sur F11 pour revenir à l’état originel.

