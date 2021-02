Demain, après COVID-19 et confinement, le massacre économique et social

Les économistes bourgeois s’inquiètent de l’effondrement inévitable de l’économie que prépare le confinement et la paralysie de l’économie mondiale. Ils s’inquiètent des centaines de millions de chômeurs, jeunes souvent, s’ajoutant aux centaines de millions de pauvres, aux précaires, aux sans logis… qui accompagne la faillite de l’Étant-voyou-providence en décroissance et bientôt en faillite. Certains économistes bourgeois recyclent la fadaise de gauche du « Revenu minimum garanti » payé par l’État en déficit astronomique… Nous avions raison de penser que les conditions de l’insurrection sont réunies: LES CONDITIONS. Entendez cet économiste tenter de juguler l’Apocalypse économique… comme quoi on a pas le choix entre la santé et le profit sous ce mode de production en faillite. Robert Bibeau. Éditeur.