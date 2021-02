Les raisons du coup d’état au Myanmar (ex-Birmanie)

Par anonyme

Le coup d’État militaire perpétré au Myanmar par Min Aung Hlaing, commandant en chef de l’armée, le 31 janvier dernier, a déclenché un mouvement que les militaires n’attendaient manifestement pas.

Leur coup d’Etat a pris beaucoup de monde par surprise. Personne au Myanmar ne s’y attendait, et il ne semble pas non plus adapté aux besoins du moment. Alors pourquoi a-t-il eu lieu ? Dans cet article, nous essayons de présenter certains des facteurs qui ont conduit à ce changement soudain et brutal de la situation.

Selon une norme établie de la stratégie bourgeoise, un coup d’État militaire est généralement une mesure de dernier recours. Et, plus important encore, pour qu’un coup d’État soit réussi, il faut que le mouvement des travailleurs, des paysans et des jeunes ait déjà été démoralisé par leurs propres dirigeants.

Ce fut le cas en 1922 en Italie lorsque Mussolini est arrivé au pouvoir, et ce fut le cas de Pinochet en 1973 au Chili.

Le rapport de forces pour une répression réactionnaire avait déjà fait pencher en faveur de la classe dominante par les dirigeants vacillants de la classe ouvrière, qui n’étaient pas prêts à mobiliser toute la force des ouvriers, des paysans et de la jeunesse lorsque le moment était venu.

Il y a cependant des moments dans l’histoire où les conflits entre les différentes ailes de la classe dépossédée conduisent également à une situation où l’impasse nécessite l’utilisation de la force.

Ici, au-delà du mécontentement social croissant dans les profondeurs de la société, nous avons aussi un conflit permanent entre deux ailes de la classe dirigeante au Myanmar, d’un côté les oligarques militaires enrichis et de l’autre la bourgeoisie libérale émergente soutenue par l’impérialisme.

Un point important que nous devons cependant garder à l’esprit est que les conflits au sommet, c’est-à-dire les scissions au sein de la classe dirigeante, peuvent ouvrir les vannes de la lutte des classes par le bas.

La compréhension générale des stratèges du capital est que l’on ne peut pas écraser un mouvement ouvrier lorsqu’il est à son apogée par la seule force brutale. Cela explique pourquoi la méthode préférée de la classe capitaliste partout est d’utiliser d’abord, pendant un certain temps, les dirigeants réformistes des travailleurs eux-mêmes.

Ces dirigeants ont le pouvoir de retenir les travailleurs suffisamment pour permettre au système de survivre et de se remettre sur pied.

Au Myanmar, nous en étions aux premiers stades, où une figure comme l’ASSK bénéficiait encore d’un large soutien, et même si certaines couches perdaient les illusions qu’elles avaient en elle, beaucoup plaçaient encore leurs espoirs dans sa capacité à réaliser un véritable changement pour la masse de la population.

La perspective pour la période à venir au Myanmar est celle d’une lutte des classes montante, et non celle de la démoralisation et de la paralysie. Cela est confirmé par la réaction au coup d’État, qui n’est pas une réaction de découragement et de démoralisation, mais de colère et de volonté de riposter.

Alors, pourquoi le coup d’État a-t-il eu lieu ? Pour comprendre cela, il faut examiner la nature de la caste des officiers militaires au Myanmar, sa position dans la société, ses racines et sa période de domination passée.

Et parfois, il faut même considérer des individus particulièrement puissants qui peuvent jouer un rôle clé dans la situation objective, dans ce cas un rôle réactionnaire.

Contexte historique

Le Myanmar, alors connu sous le nom de Birmanie, a obtenu son indépendance officielle en 1948 de la domination britannique.

Les bourgeois et les propriétaires locaux naissants ont été incapables de développer le pays après la Seconde Guerre mondiale.

Ils ont été incapables de résoudre la question nationale complexe de la Birmanie, avec des minorités nationales menant des luttes armées pour l’autodétermination, telles que les Kachins, les Shans, etc. et fermentant entre tous les différents peuples qui composent le pays.

Le Myanmar compte 135 groupes ethniques officiellement reconnus, mais avec de nombreux autres sous-groupes. Les Bamars constituent le groupe majoritaire avec 68 % de la population, suivis par les Shan (9 %), les Kajin (7 %), les Rakhine (3,5 %) et, en plus de cela, il y a la division religieuse, avec 88 % de la population bouddhiste, avec de petites minorités chrétiennes (6 %) et musulmanes (4 %). Parmi les musulmans, il y a les Rohingyas, qui ne sont pas officiellement reconnus, ne sont même pas inclus dans le recensement, et sont terriblement opprimés, ayant subi des attaques génocidaires de la part des militaires.

Après l’indépendance, le nouveau régime a également été confronté au problème de devoir traiter avec un parti communiste fort, dont l’autorité avait été énormément renforcée par son rôle dans la guerre contre les Japonais et dans la lutte pour l’indépendance.

Après avoir participé à un front populaire avec la bourgeoisie nationale birmane locale avant 1948, puis réprimé par cette même bourgeoisie, le parti s’est tourné vers la lutte armée, abandonnant les villes et se tournant vers la paysannerie. En 1953, le parti a été interdit en conséquence.

Entre-temps, les gouvernements instables successifs se sont révélés incapables de résoudre aucun des problèmes auxquels le pays était confronté. La faible bourgeoisie s’est avérée incapable de mener à bien les tâches fondamentales de la révolution démocratique bourgeoise. Les paysans voulaient des terres et le peuple dans son ensemble souhaitait se libérer du joug de l’impérialisme.

Dans le même temps, l’Union soviétique était devenue une grande puissance mondiale, se développant économiquement et étendant son influence à l’Europe de l’Est. En Chine, la révolution de 1949 avait éliminé le capitalisme et la propriété foncière, suivie dix ans plus tard par la révolution cubaine.

La Russie stalinienne et la Chine maoïste avaient toutes deux fait d’énormes progrès en termes de développement économique et de véritables réformes concrètes pour les masses, basées sur l’économie d’État et la planification centrale.

Mais la classe ouvrière n’était pas au pouvoir. Au sommet de la société, il y avait une bureaucratie privilégiée, gouvernant avec des méthodes répressives. Néanmoins, à cette époque, par rapport à ce que le capitalisme avait à offrir aux anciens pays coloniaux, le système de l’Union soviétique et de la Chine semblait une alternative beaucoup plus viable.

C’est dans ce contexte, et avec le modèle chinois à sa frontière, qu’en 1962, un groupe d’officiers radicaux dirigé par Nay Win a réalisé un coup d’État. La caste des officiers se considérait comme la seule couche qui pouvait empêcher la désintégration du pays et ils ont adopté une « voie bouddhiste birmane vers le socialisme ».

Un régime à parti unique a été mis en place, avec la nationalisation des intérêts étrangers, et même de la bourgeoisie birmane locale. Cependant, en s’inspirant de l’Union soviétique et de la Chine, une caste bureaucratique privilégiée a été mise en place.

Au départ, dans les années qui ont suivi immédiatement le coup d’État de 1962, le pays s’est développé assez rapidement, avec des hauts et des bas, mais certaines années, il a même atteint un taux de croissance annuel du PIB à deux chiffres, parfois de 10 à 13 %, ce qui a conféré au régime une certaine stabilité et une certaine légitimité.

Au cours de cette période, bien que le régime ait déclaré un statut de « non-aligné », le pays est finalement tombé de facto dans la sphère d’influence de la Chine maoïste. Dans les années 1986-88, le PIB s’est fortement contracté, de -11% rien qu’en 1988.

Pour comprendre la phase suivante des développements au Myanmar, nous devons nous pencher sur l’arène internationale.

L’Union soviétique était en crise et, en 1989, les régimes d’Europe de l’Est qui étaient sous son contrôle se sont effondrés, suivis deux ans plus tard par l’effondrement de l’Union soviétique elle-même. Quelques années auparavant, la Chine de Deng avait entamé un processus d’ouverture aux investissements étrangers et s’orientait de plus en plus vers une économie de marché.

L’économie planifiée, et ce qui était considéré par beaucoup comme du « socialisme », apparaissait comme un système défaillant. Entre-temps, le capitalisme s’était temporairement remis de la crise des années 1970.

Cela a inévitablement affecté la pensée de la caste des officiers qui gouvernaient le Myanmar à l’époque. Leur propre confiance dans le système qu’ils présidaient a été ébranlée.

Le Myanmar a également été confronté à des troubles croissants au cours de cette période. Le milieu des années 80 a vu l’émergence de vastes manifestations d’étudiants, qui ont culminé avec ce qui est devenu le soulèvement du pouvoir populaire de 8888. Le nom de ce mouvement vient du fait qu’il a débuté le 8 août 1988 comme une manifestation étudiante, qui s’est ensuite étendue à l’ensemble de la population.

Ce mouvement a été vaincu lors d’un coup d’État sanglant en septembre de la même année, lorsque des milliers de personnes ont été tuées sans discernement par le régime militaire qui a pris le pouvoir.

C’est au cours de cette période qu’Aung San Suu Kyi (alias ASSK) est devenue une figure emblématique, s’exprimant lors d’un énorme rassemblement d’environ un demi-million de personnes à la fin du mois d’août.

ASSK est devenue un point central de l’opposition au régime, et malgré la répression militaire, les choses ne pouvaient pas être les mêmes qu’auparavant. Les militaires ressentaient la pression et en 1990, ils ont été contraints de convoquer des élections.

La LND, la Ligue nationale pour la démocratie, avec ASSK comme candidat, se présente et remporte une victoire écrasante avec 81 % des voix et 392 des 492 députés.

À l’époque, cependant, les militaires ont refusé de reconnaître le résultat des élections et ont bloqué le processus de démocratisation, plaçant ASSK en résidence surveillée. En 2007, les tensions sont remontées avec le déclenchement d’un vaste mouvement connu sous le nom de « Révolution safran », qui a également été réprimé par les militaires, mais la pression de la base ne pouvait pas être jugulée par la seule force brute.

Ainsi, en 2008, les militaires ont été contraints d’autoriser un référendum sur la question de savoir si le peuple souhaitait des élections législatives, ce qui a montré un désir massif et généralisé de mettre fin au régime militaire. En 2010, ils ont donc été contraints de lever l’assignation à résidence de ASSK et d’autoriser la tenue de nouvelles élections.

La LND a cependant boycotté ces élections parce que nombre de ses exigences n’avaient pas été satisfaites, comme la libération des prisonniers politiques, et le Parti de l’Union pour la solidarité et le développement (USDP), le parti des militaires, a donc remporté une grande majorité des sièges disputés aux chambres haute et basse.

Dans le même temps, les militaires ont veillé à ce qu’il n’y ait pas de risque de perdre les principaux leviers du pouvoir. Ils ont rédigé la constitution qui leur donne automatiquement 25 % des députés au Parlement et leur garantit le contrôle des principaux ministères, de la défense, de l’intérieur et des contrôles aux frontières.

Ils ont également inclus une clause qui leur donne la majorité des sièges au Conseil de la défense et de la sécurité nationale, qui peut déclarer l’état d’urgence.

Après avoir préparé ces garanties, en 2011, les militaires ont renoncé au régime militaire direct, et l’USDP a gouverné le pays. Mais lors des élections de 2015, la LND, avec ASSK comme figure de proue, a obtenu la majorité dans les deux chambres. Elle a été saluée comme une héroïne, obtenue le prix Nobel de la paix de 1991, et un symbole de démocratie et de liberté. Mais une fois au pouvoir, les choses ont changé très rapidement.

Les chefs militaires ont promu le chauvinisme bouddhiste parmi la population bamar majoritaire comme un moyen de détourner l’attention des véritables problèmes économiques et sociaux.

Au cours de la période récente, ils ont concentré leur attention sur la minorité musulmane, les Rohingyas, dont beaucoup ont été forcés de quitter le pays et de se réfugier dans des camps de réfugiés de l’autre côté de la frontière, au Bangladesh. En 2017, les militaires, soutenus par des bandes bouddhistes réactionnaires, ont brûlé des villages rohingyas entiers et tué des milliers de personnes.

ASSK, au lieu de condamner ces actions des militaires, les a couvertes sur la scène internationale. En fait, elle s’appuie de plus en plus sur la majorité Bamar, après avoir promis aux minorités ethniques qu’elle défendrait leurs droits et mettrait fin aux nombreuses petites guerres locales en cours.

Son masque « démocratique » est tombé une fois qu’elle a pris ses fonctions. Et son programme économique n’a jamais été aussi progressiste qu’il n’a été présenté par les médias.

Par « progressiste », ils entendaient en réalité un programme libéral de privatisations et une plus grande ouverture aux capitaux étrangers. Un exemple en est son plan de développement économique durable du Myanmar qui permet aux capitalistes étrangers d’investir jusqu’à 35 % dans des entreprises locales, ainsi que de détenir des participations allant jusqu’à 35 % dans des entreprises du Myanmar cotées à la bourse de Yangon.

Avec un tel programme, il y a peu de place pour de véritables réformes pour les travailleurs et les paysans du Myanmar. Au contraire, cela signifie passer du contrôle de l’économie aux mains des oligarques militaires au contrôle par des capitaux étrangers. Ni l’un ni l’autre n’a à cœur les intérêts du peuple du Myanmar.

Ce qui a joué en faveur de ASSK lorsqu’elle est entrée en fonction en 2015, c’est la forte connexion de l’économie du Myanmar avec celle de la Chine. Dans la période 2015-19, le pays a connu une croissance annuelle moyenne de 6,5 %. Cependant, les chiffres pour 2020 montraient un ralentissement significatif à environ 2 %, ainsi qu’une détérioration des finances publiques due à l’impact de la pandémie.

Comme l’a souligné The Economist (7.11.20) en novembre de l’année dernière :

« De nombreux Birmans n’ont pas encore connu la prospérité promise par Mme Suu Kyi. Selon la Banque mondiale, un Birman sur quatre, reste pauvre en 2017. Le précariat s’accroît. Près de la moitié des personnes interrogées par l’ABS l’année dernière craignaient de perdre leurs moyens de subsistance, soit plus du double de ce qu’elles seront en 2015.

Quelque 54 % ont déclaré ne pas pouvoir accéder aux services de base, tels que l’eau, les transports publics et les soins de santé, contre 48 % il y a cinq ans. Les gains des réformes économiques et de la croissance sous le gouvernement de la LND n’ont pas encore été largement perçus par les citoyens ordinaires », ont écrit les auteurs de l’enquête.

Pour les travailleurs ordinaires, la démocratie n’est pas un principe abstrait mais une question très concrète. Pour les travailleurs, la démocratie est considérée comme un moyen d’obtenir une vie meilleure, plus d’emplois, de meilleurs salaires, de meilleurs services. Les gens ont souffert pendant des décennies sous l’armée et ils s’attendaient à un changement plus authentique sous ASSK.

La nature de la caste militaire

Pour revenir à la question de savoir pourquoi les militaires ont mené un coup d’État, nous devons examiner à la fois la nature de la caste des officiers du Myanmar et l’instabilité générale dans le pays.

Au Myanmar, la caste des officiers n’est pas seulement le « corps armé des hommes » (pour citer Engels) au service de la classe possédante. La caste des officiers militaires est également une force économique très importante et puissante dans le pays, avec une histoire récente de gouvernement direct. De nombreux anciens officiers de haut rang de l’armée sont devenus parmi les personnes les plus riches du pays.

Pendant le régime de 1962-88, le pouvoir et les privilèges des hauts gradés de l’armée étaient garantis par leur contrôle de l’État, qui à son tour contrôlait la majeure partie de l’économie.

Mais le régime militaire qui est arrivé au pouvoir en 1988 sous Saw Maung a révélé que la caste des officiers avait perdu confiance dans le système économique qui les avait bien servis jusqu’alors.

Le nouveau régime s’est tourné vers le marché, c’est-à-dire le capitalisme, pour apporter une solution à la crise qui avait entraîné des bouleversements sociaux, et a ainsi mis en route un processus visant à démanteler l’ancienne économie d’État et à s’orienter vers une commercialisation de plus en plus poussée. En adoptant cette politique, ils espéraient parvenir à un développement économique tout en protégeant leur propre position privilégiée dans la société.

Le rôle de la Chine

La Chine a joué un rôle dans ce processus, car c’était exactement la même voie qu’ils suivaient. Le Myanmar partage une longue frontière avec la Chine, qui a de gros intérêts économiques dans le pays. Après le coup d’État de 1988, la Chine a joué un rôle important dans le retrait des forces communistes birmanes opérant dans le pays.

Selon le Geopolitical Monitor :

« Le vice-président du Parti Communiste Birman (PCB) et d’autres dirigeants centraux ont été détenus pendant le coup d’État, et tous ont été envoyés dans le comté de Menglian en Chine. On pense que la Chine a joué un rôle dans ce soulèvement et toute la direction du PCB s’est vu offrir la retraite en Chine.

Ce que la Chine voulait faire, c’était faire pression sur les dirigeants communistes pour qu’ils se retirent. La raison principale étant que la Chine n’avait plus l’intention d’exporter des idées révolutionnaires au Myanmar. Au lieu de cela, en raison des politiques d’ouverture, la Chine espérait ouvrir le commerce frontalier avec le Myanmar pour explorer ses riches ressources ».

Le même article poursuit en expliquant qu’après le coup d’Etat de 1988 :

« L’armée du Myanmar a été condamnée par l’Occident par le biais de sanctions et le gouvernement n’a pas d’autre choix que de s’engager étroitement avec la Chine. Par conséquent, le Myanmar a compté sur le soutien du gouvernement chinois, tant sur le plan économique que politique, et a développé une relation amicale avec la Chine.

Par exemple, la Chine a construit des centrales hydroélectriques, ainsi que des oléoducs et des gazoducs entre le port en eau profonde de la baie de Makassar au Myanmar et Kunming, en Chine ».

La bureaucratie chinoise n’était pas intéressée à promouvoir une quelconque révolution dirigée par les communistes, mais à créer un environnement au Myanmar qui soit favorable aux affaires, et en particulier aux affaires avec la Chine, lui permettant de pénétrer le marché du Myanmar et d’avoir un effet de levier sur ses ressources naturelles.

Cette relation étroite avec la Chine sous Deng répondait aux besoins des oligarques militaires en herbe qui émergeaient. Le gouvernement qui est entré en fonction après les élections de 2010 était directement contrôlé par les militaires ; c’est leur parti qui a « gagné » les élections. En 2011, ils ont annoncé qu’ils allaient privatiser 90 % des entreprises publiques dans un délai d’un an. Mais comme la BBC s’en est plainte à l’époque :

« Une théorie est que le programme de privatisation fournit une sorte de parachute doré pour ceux qui sortent du pouvoir.

« Cela suggère que la plupart des actifs privatisés seront acquis à des prix cassés par des personnes qui ont eu des postes dans le gouvernement, et par leurs familles et amis.

« Je pense que ce qui se passe réellement, c’est qu’il va y avoir une sorte de vente au rabais, si vous voulez, de ces actifs à des personnes étroitement liées au régime actuel », a déclaré Sean Turnell, professeur d’économie à l’université Macquarie de Sydney, en Australie.

« ‘Et leur motivation est vraiment de s’assurer que cette richesse reste entre leurs mains, indépendamment de ce qu’il adviendra de la situation politique’, a déclaré M. Turnell. (« La Birmanie va privatiser 90 % de ses entreprises », 14 janvier 2011)

Ce plan n’a été que partiellement réalisé, comme le montrent certaines statistiques sur l’économie du Myanmar. L’agriculture et l’industrie légère sont maintenant principalement dans le secteur privé, mais la majeure partie de la grande industrie est restée sous le contrôle de l’État.

Leur plan n’était pas de vendre aux capitalistes privés, mais de se transformer en propriétaires des moyens de production. Avant les élections de 2010, ils se sont lancés dans une course effrénée à l’accaparement des terres et à l’accaparement de toutes les ressources sur lesquelles ils pouvaient mettre la main, même illégalement, le tout à des prix cassés. Ce genre d’activité se poursuit et a provoqué de nombreuses protestations locales de la part des personnes expulsées de leurs propriétés.

Là encore, leur modèle a été la Chine. Un grand nombre des entreprises les plus lucratives ont été placées sous le contrôle de deux conglomérats commerciaux contrôlés par l’armée, la Myanmar Economic Corporation (MEC) et la Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL).

En tant que commandant en chef, Ming Aung Hlaing a également autorité sur ces conglomérats, en plus des entreprises qui sont directement contrôlées par sa famille.

Les militaires sont déterminés à ne pas céder le contrôle de leurs activités les plus lucratives à des civils qui représentent les intérêts impérialistes occidentaux, ce qui constitue un facteur supplémentaire pour le maintien de bonnes relations avec la Chine.

Cela explique pourquoi ils sont considérés comme un obstacle par les puissances impérialistes occidentales. Les sociétés multinationales voudraient pénétrer l’économie du Myanmar, mais les militaires s’y opposent. Et le fait que la principale puissance étrangère au Myanmar est la Chine, amplifie encore le problème.

Ce qui avait commencé sous l’égide de l’armée en 1988 avait besoin d’une forte impulsion, car les ressources naturelles et l’industrie lourde restaient sous le contrôle de l’État.

En 2016, il y avait encore 50 entreprises publiques et 500 usines appartenant à l’État, appartenant à divers ministères et agences d’État, nécessitant des investissements importants qui ne pouvaient venir que de l’étranger.

Les entreprises d’État jouent toujours un rôle important dans l’économie. Elles génèrent 50 % des recettes fiscales ; elles sont présentes dans presque tous les secteurs, des transports au textile, des banques aux ressources naturelles, et elles emploient encore environ 150 000 travailleurs. Et les dirigeants de ces entreprises sont libres d’accorder des contrats à des partenaires du secteur privé, qui sont très souvent des entreprises appartenant aux officiers de l’armée.

Cela explique aussi pourquoi l’Occident soutient ASSK, qu’il considère comme un levier pour ouvrir l’économie du Myanmar et affaiblir l’emprise de la caste des officiers militaires. Sa tâche était de faire avancer le programme de privatisation, et elle a promis de construire une « économie de marché saine ».

Cependant, lors de la poussée de la privatisation, en 2016, selon Nikkei Asia, « on s’attendait à une résistance de la part des militaires », et elle a poursuivi en lançant un avertissement très clairvoyant : « Si le gouvernement dirigé par Suu Kyi continue à pousser la privatisation, il finira par se heurter aux intérêts militaires ». (Nikkei Asia, 22 mai 2016) Et c’est exactement ce que nous avons vu avec le récent coup d’État militaire.

Et pourtant, comme nous l’avons vu, les militaires avaient de nombreuses garanties dans le système politique qui protégeaient leurs intérêts. L’ASSK avait même Myent Swe, un ancien officier militaire de haut rang, comme vice-président, qui était également président du comité qui supervise la privatisation, un compromis évident avec les militaires.

Alors pourquoi le général Min Aung Hlaing est-il intervenu ? Il est l’actuel commandant en chef des forces armées du Myanmar, mais il est sur le point de prendre sa retraite, comme il est tenu de le faire par la loi lorsqu’il aura 65 ans en juillet. Cependant, il a ses propres préoccupations personnelles.

Il est considéré comme responsable du génocide perpétré contre les Rohingyas. Les États-Unis et la Grande-Bretagne lui ont déjà imposé des sanctions personnelles. Il a donc de bonnes raisons de croire que ses moyens de subsistance personnels pourraient être menacés en vertu du droit international une fois qu’il aura perdu sa position actuelle de pouvoir.

Il craint d’être jugé comme un criminel de guerre. Lui et sa famille ont énormément bénéficié du processus de privatisation décrit ci-dessus. C’est un chef militaire qui s’est enrichi aux dépens du peuple du Myanmar.

Selon Justice for Myanmar, un groupe de campagne cité par Al Jazeera : « Si la démocratisation progresse et que les responsables de sa conduite criminelle doivent répondre de leurs actes, lui et sa famille risquent de perdre leurs sources de revenus… » C’est ce qui explique son ambition de devenir président du Myanmar, car il y voit un moyen de se protéger contre toute tentative de l’inculper d’actes criminels.

Mais pour devenir président, les militaires, qui nomment déjà 166 des membres du Parlement, doivent également remporter 167 autres élections, ce qu’ils ont lamentablement échoué, ne remportant que 33 des 498 sièges qui étaient en jeu. Contrecarrés sur le front électoral, les hauts gradés de l’armée ont compris que la seule façon de procéder était de mener un coup d’État et de reprendre le contrôle direct.

Le résultat des élections de novembre 2020 a également montré clairement le peu de soutien dont bénéficient les militaires au sein de la population. Compte tenu de la victoire écrasante de ASSK et de la LND, ils craignaient que les masses ne soient encouragées à aller plus loin et à pousser ASSK plus qu’elle ne le souhaiterait elle-même.

En mars de l’année dernière, la LND avait proposé quelques amendements constitutionnels provisoires. L’un d’entre eux visait à réduire progressivement le nombre de sièges au Parlement qui sont réservés aux militaires.

Le problème auquel la LND a toujours été confrontée est que les généraux ont rédigé la Constitution de manière à se prémunir contre toute tentative de ce type. Toute modification de la Constitution nécessite le soutien de plus des trois quarts des députés.

Mais avec un quart des sièges du Parlement réservés aux militaires, ils peuvent bloquer toute tentative de ce type, et c’est ce qu’ils ont fait l’année dernière.

Le plus grand mouvement de protestation depuis 1988

L’ASSK et la LND sont incapables de s’attaquer aux militaires et de leur retirer tous les leviers de pouvoir dont ils disposent, car en dernière analyse, ASSK et les chefs militaires soutiennent tous deux l’économie de marché, c’est-à-dire le capitalisme.

La seule façon de réellement vaincre les chefs militaires et de les écarter du pouvoir est de mobiliser toute la force des ouvriers et des paysans, mais ce serait trop dangereux pour la bourgeoisie libérale, car un tel mouvement de masse pourrait développer une logique propre.

Si les masses se mobilisent en grand nombre et commencent à goûter à leur propre pouvoir, elles pourraient commencer à poser leurs propres exigences en matière d’emploi, de logement, de salaires, etc., ce qui irait bien au-delà des intérêts des libéraux bourgeois derrière ASSK, et constituerait potentiellement une menace pour le système dans son ensemble.

Les militaires étaient conscients de ces dangers et voulaient mettre un terme à l’instabilité sociale croissante. C’était un facteur supplémentaire qui les poussait à intervenir directement. Cependant, ils sont également conscients du fait qu’ils ne peuvent pas gouverner par un gouvernement militaire direct pendant longtemps. Leur base de soutien social est trop étroite pour cela.

Cela explique pourquoi ils ont pris le pouvoir, mais ont annoncé que dans un an, ils convoqueraient de nouvelles élections. En attendant, ils tentent de porter des accusations criminelles contre ASSK – l’accusant d’importer illégalement des talkie-walkies ! – afin de l’éliminer de la liste des candidats.

Leur but est de parvenir à un gouvernement civil plus acceptable et contrôlé, ce qui reviendrait à un régime militaire camouflé par une feuille de vigne de la démocratie. Mais les masses peuvent voir clair dans tout cela et ne le prennent pas.

Le mouvement de protestation qui a éclaté depuis le coup d’État est le plus important depuis 1988. Ce n’était pas l’objectif des militaires lorsqu’ils sont intervenus. L’ironie de la situation est qu’en 1988, un coup d’État militaire a mis fin au mouvement, alors qu’en 2021, le coup d’État a joué le rôle de « fouet de la contre-révolution » qui stimule la révolution.

Des manifestations d’étudiants, des sit-in d’ouvriers et des combats de rue ont éclaté ces derniers jours. Les militaires pensent qu’ils peuvent dicter à la société comme ils l’ont fait dans le passé. Mais plutôt que de mettre un terme à l’opposition de masse aux généraux, le coup d’Etat n’a fait que faire remonter à la surface les contradictions sous-jacentes de la société birmane.

Déjà, de sérieux stratèges du capital considèrent que la seule façon d’empêcher ce mouvement de s’emballer est de ramener ASSK. Il est difficile de dire si cela se fera à court terme. Une chose est sûre, cependant, c’est qu’au Myanmar, le mouvement révolutionnaire n’en est qu’à ses débuts, et non à sa fin.