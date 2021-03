LA FACTURE S’EN VIENT!

Toutes ces gigantesques folies financières

À cause d’un minuscule virus de la grippe,

Nous étourdissent!

On manque de souvenance

Et d’organisation.

Au point de nous anesthésier,

Nous injectés de… propagande.

On commence à

Faire confiance aux autorités!?!

Des milliards à Phizer, etc.

Des milliards aussi à la police et l’armée?

Pour nous protéger?

Contre quoi? Pourquoi?

Pour nous surveiller?

Nous matraqués?

Pour tripler la sécurité de nos politiciens?

Ils ne veulent pas nous le dirent?

Secret national!

Mais c’est notre argent!

C’est nous qui devons payer

Cette folie financière!

Êtes-vous prêt à payer?

Les sondages,

(Si vous y croyez aux sondages?),

Disent que oui?

Alors, il n’y a pas de problèmes!

John Mallette

Le Poète Prolétaire