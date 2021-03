Myanmar: que doit faire la classe ouvrière?

Par Fred Weston

Une puissante manifestation de colère et d’opposition au coup d’Etat militaire lancé début février s’est manifestée dans les rues des villes du Myanmar lundi 22 février, alors qu’une grève générale paralysait le pays, de Myitkyina au nord, à Bhamo près de la frontière chinoise, à Pyinmana au centre.

Les rassemblements de protestation ont été parmi les plus importants depuis le début du coup d’État il y a quatre semaines, et ont eu lieu dans de nombreuses villes du pays. Les travailleurs des usines ont abattu leurs outils et se sont présentés aux rassemblements avec leurs bannières syndicales, les travailleurs du gouvernement sont sortis en grand nombre, les étudiants sont sortis et les magasins ont fermé dans le cadre d’une grève générale contre le coup d’État, malgré les menaces de la junte qui a fait savoir aux manifestants que leurs actions pourraient leur coûter la vie.

Courage des gens contre une répression brutale

Cela s’est produit après que des foules énormes aient assisté aux funérailles de Mya Thwate Thwate Khaing. Deux autres manifestants avaient été tués la veille par la police lorsqu’elle a ouvert le feu sur des manifestants à Mandalay. Entre-temps, le nombre de personnes arrêtées a continué d’augmenter, dont plus de 80 médecins, malgré la pandémie de coronavirus en cours.

Après la grève générale, les protestations de masse se sont poursuivies sans relâche tout au long de la semaine dernière. Mais au cours du week-end, le régime militaire a massivement intensifié sa répression des manifestants, tuant au moins 18 personnes dans plusieurs villes du pays.

Cela marque un changement qualitatif dans l’approche du régime, qui se trouve de plus en plus isolé et n’a pratiquement aucune base de soutien dans la société. On craint que les militaires ne réagissent comme ils l’ont fait en 1988, lorsqu’ils ont tué des milliers de personnes dans les rues. Ce qui est étonnant, cependant, c’est la résistance des masses face à un tel danger pour leur vie. Les masses détestent ce régime et sont déterminées à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour le faire tomber.

Aujourd’hui, les manifestations se poursuivent et trois manifestants ont été gravement blessés par des tirs à balles réelles sur des manifestants dans le nord-ouest du Myanmar. Aujourd’hui, Yangon a été décrite comme une zone de combat où les protestations et les combats avec les forces de sécurité se poursuivent.

Le défi a été exprimé non seulement par des manifestations de rue répétées, mais aussi par des grèves des travailleurs des transports, des fonctionnaires, des employés municipaux et des travailleurs du système judiciaire, des secteurs de l’éducation et de la santé, ainsi que des médias.

C’est ce sentiment de défi des masses qui a poussé la junte militaire dans le coin, et les chefs militaires savent maintenant qu’ils doivent soit écraser le mouvement, soit commencer à battre en retraite. Mais ils comprennent aussi que battre en retraite ne serait-ce qu’un pas serait perçu par les masses comme une faiblesse, et ils seraient encouragés à repousser avec encore plus de vigueur.

Les chefs militaires espèrent clairement fatiguer le mouvement, comptant sur l’absence d’une direction combattante, tout en combinant cela avec une répression lourde pour insuffler la peur à la population.

La dernière nouvelle – selon The Mirror, un journal d’État – est que les militaires ont maintenant décrété que les syndicats sont illégaux.

L’armée comprend que la colonne vertébrale du mouvement est la classe ouvrière organisée, et en particulier des secteurs tels que les travailleurs de l’habillement, les travailleurs de la santé, et les travailleurs des ministères, des transports et de l’enseignement. Les militaires sont déterminés à éliminer cette menace, mais le problème est qu’une nouvelle génération de travailleurs est apparue au cours de la dernière décennie, qui a appris à apprécier le droit de grève et le droit d’organisation. Ils ont utilisé ces droits à grande échelle dans la lutte contre le coup d’État.

Les travailleurs du Myanmar, ainsi que les jeunes, ont fait preuve d’un courage extraordinaire face à un appareil militaire brutal. Un mois après le coup d’État, ils descendent encore en masse dans la rue pour protester. La grève générale de lundi dernier a été une puissante démonstration de force et a révélé l’énorme pouvoir dont disposent les travailleurs du Myanmar. Sur la photo ci-dessous, nous voyons le rassemblement massif dans la ville de Mandalay pendant la grève générale.

D’énormes assemblées populaires ont été convoquées pendant le mouvement de grève. Ci-dessous, nous avons des photos de l’assemblée à Monywa : un centre important pour le commerce, la plus grande ville de la région de Sagaing, au nord-ouest de Mandalay, et une des plus grandes zones industrielles du Myanmar.

Plusieurs centaines de milliers de personnes ont assisté à l’assemblée à Monywa, où le « comité d’administration publique » a été formé avec le soutien du peuple. Le jour suivant, lorsque la police a tenté de réprimer les Monywa, la population les a encerclés et a mis en place des barricades pour bloquer la marche de la 33e division supplémentaire, qui était envoyée pour réprimer brutalement les manifestants.

Cela a obligé le régime à envoyer des milliers de soldats, qui à leur tour ont encerclé le peuple. La police a également mobilisé des éléments du lumpen pour frapper la population, et même le PDG de la Monywa Gazette, un journal local. Ces scènes se sont déroulées après l’arrivée des militaires, qui ont utilisé des balles réelles pour dégager la foule.

Les masses du Myanmar ont riposté de toutes leurs forces. Elles ont organisé vague après vague de grève, dont le point culminant a été la puissante grève générale de lundi dernier. Elles ont organisé des sit-in au travail, elles ont tenté d’organiser une sorte d’autodéfense dans certaines zones. Ils ont créé des groupes de « gardiens de nuit » dans les quartiers pour tenter d’arrêter les raids nocturnes des forces de sécurité à la recherche de militants dans leurs maisons. Il est tragique de constater que certains d’entre eux ont été tués, car ils n’étaient pas armés.

Les minorités ont rejoint le mouvement contre l’armée, car malgré leurs craintes concernant Aung San Suu Kyi (alias ASSK) et la LND, elles sont pleinement conscientes du fait que les militaires ne sont pas les amis des minorités du Myanmar. Les paysans sont contre les militaires, les commerçants ont participé au mouvement, les ouvriers de l’industrie et du gouvernement, les jeunes – toutes ces couches ont été impliquées.

Absence de direction révolutionnaire

Ce dont nous avons été témoins le mois dernier au Myanmar est une situation prérévolutionnaire, qui pourrait très facilement devenir révolutionnaire, si seulement les masses avaient une direction à la hauteur de la tâche. Mais les masses sont des « lions menés par des ânes », comme le dit le proverbe. Les masses font preuve d’un immense courage, mais qui les dirige ?

La direction politique est toujours entre les mains de la LND (Ligue nationale pour la démocratie), sous la houlette de l’ASSK. Et que prêchent ces « leaders » aux masses ? La « protestation pacifique » et la « non-violence », tandis que les militaires tirent sur les gens dans les rues, les confinent la nuit dans leurs maisons, arrêtent des centaines de personnes et en battent beaucoup d’autres. Les gens font ce qu’ils peuvent pour se défendre avec des barricades et des groupes d’autodéfense non armés.

Il n’y a pas de limite à ce que les libéraux bourgeois peuvent faire pour maintenir le mouvement de masse dans certaines limites. Même lorsqu’ils sont eux-mêmes arrêtés et emprisonnés, ils appellent les masses à ne pas aller trop loin, à protester « pacifiquement » et à adhérer à des méthodes de lutte « non violentes ». Lorsque la LND était au pouvoir, nous n’avons pas entendu de tels appels à la non-violence lorsque les militaires écrasaient brutalement les minorités.

Oh non, lorsque des milliers de Rohingyas ont été tués et leurs villages brûlés, la gentille et douce ASSK a défendu l’armée du Myanmar contre les allégations de génocide en décembre 2019 dans son discours à la Cour internationale de justice (CIJ).

Ainsi, lorsque des massacres, des viols, l’incendie de maisons et l’expulsion de milliers de personnes ont été perpétrés, la violence des militaires a été blanchie. Mais lorsqu’il s’agit du droit légitime du peuple à se défendre face à la violence brutale de l’État bourgeois, alors ces libéraux jouent un tout autre air.

Le rôle des libéraux bourgeois tels que l’ASSK est de mener l’agneau à l’abattoir, en lui murmurant des mots doux à l’oreille, en lui assurant que tout va bien : tant que l’agneau ne résiste pas, aucun mal ne lui sera fait. Pendant ce temps, le boucher prépare son couteau pour trancher la gorge de l’agneau sans défense !

Lénine sur le rôle des libéraux

Il est tragique aujourd’hui que certains s’accrochent à la queue de libéraux comme l’ASSK et prêchent l’unité avec ces gens. Il est utile de rappeler à ces messieurs ce que Lénine avait à dire sur ces questions. En 1914, il a expliqué cela :

«Dans tous les pays capitalistes du monde, la bourgeoisie a recours à deux méthodes dans sa lutte contre le mouvement ouvrier et les partis ouvriers. La première méthode est celle de la violence, de la persécution, de l’interdiction et de la répression. Dans ses fondements, il s’agit d’une méthode féodale, médiévale.

Partout où il y a des sections et des groupes de la bourgeoisie – plus petits dans les pays avancés et plus grands dans les pays arriérés – qui préfèrent ces méthodes, et dans certains moments très critiques de la lutte ouvrière contre l’esclavage salarié, toute la bourgeoisie est d’accord sur l’emploi de ces méthodes. Des exemples historiques de ces moments sont fournis par le Chartisme en Angleterre, et par les années 1849 et 1871 en France.»

«L’autre méthode que la bourgeoisie emploie contre le mouvement est celle qui consiste à diviser les travailleurs, à perturber leurs rangs, à soudoyer des représentants individuels ou certains groupes du prolétariat dans le but de les gagner à sa cause. Ce ne sont pas des méthodes féodales, mais purement bourgeoises et modernes, conformes aux coutumes développées et civilisées du capitalisme, au système démocratique.»

« Car le système démocratique est une caractéristique de la société bourgeoise, la caractéristique bourgeoise la plus pure et la plus parfaite, dans laquelle la plus grande liberté, l’ampleur et la clarté de la lutte des classes sont combinées avec la plus grande ruse, avec des astuces et des subterfuges visant à répandre l’influence « idéologique » de la bourgeoisie parmi les esclaves salariés dans le but de les détourner de leur lutte contre l’esclavage salarié.» (V. I. Lénine, Les méthodes de lutte de l’intelligentsia bourgeoise contre les travailleurs, juin 1914)

Pourquoi les libéraux bourgeois se comportent-ils ainsi ? C’est parce qu’ils ne peuvent pas concevoir un mouvement qui dépasse les limites du système capitaliste. Ils défendent la propriété privée des moyens de production. Ils peuvent avoir quelques différences mineures avec les chefs militaires sur la question de savoir qui doit posséder cette propriété ou quelle part doit rester aux mains des oligarques militaires et quelle part doit être vendue aux multinationales étrangères, mais le fait qu’il doit y avoir un « propriétaire » reste leur religion.

Par conséquent, si votre objectif est de préserver une société où il y a des employeurs et des employés, des exploiteurs et des exploités, des propriétaires des moyens de production et ceux qui travaillent sur ces mêmes moyens de production, et si vous vous considérez comme appartenant au camp des propriétaires, vous ne voulez pas que les travailleurs du bas de l’échelle aient des idées communistes sur qui devrait posséder les usines et comment elles devraient être gérées.

La bourgeoisie libérale va donc crier à la démocratie et aux droits de l’homme tant que cela ne menace pas de déclencher un mouvement de masse qui pourrait dépasser les limites du système capitaliste.

Cela signifie également qu’ils ne peuvent pas compter sur ces personnes pour les défendre contre la répression brutale qui a lieu actuellement. Les travailleurs, les paysans, les jeunes doivent prendre leur destin en main.

Les jeunes en particulier sont très en colère, car ils voient leurs camarades manifestants être abattus de sang-froid dans les rues des villes de tout le pays. Ils savent par expérience, en particulier par rapport aux événements de 1988, à quel point les militaires peuvent être brutaux, et ils veulent riposter et les écarter du pouvoir. La question est de savoir comment y parvenir.

Le danger, dans une telle situation, est que les éléments les plus avancés tirent de mauvaises conclusions. La classe ouvrière est la seule classe qui peut retirer les militaires une fois pour toutes. Car retirer les militaires ne signifie pas simplement les renvoyer dans des casernes jusqu’à la prochaine fois où ils sentiront que leurs intérêts sont menacés.

Non, pour éliminer les militaires, il faut aussi éliminer leur pouvoir économique capitaliste. La demande d’expropriation de toutes les entreprises qui ont été appropriées par les militaires au cours des dernières décennies est un élément central de toute lutte sérieuse pour mettre fin au pouvoir de ces oligarques et changer de mode de production.

Une telle demande ne peut être satisfaite par une bande de héros qui défient l’armée (sic). Elle ne peut être exécutée que par une classe ouvrière consciente de son rôle dans la société, qui dispose de son propre parti ayant une compréhension claire des tâches à accomplir. Dans le passé, le parti communiste aurait pu jouer un tel rôle, et l’expérience des communistes birmans peut servir de leçon au mouvement actuel.

Le Parti communiste birman a joué un rôle important dans la lutte pour l’indépendance à la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais il a laissé le rôle principal aux mains de la bourgeoisie nationale naissante. Ainsi, ils sont entrés avec eux dans un front populaire.

Cependant, une fois l’indépendance officielle acquise, la bourgeoisie birmane n’a plus eu besoin des services des dirigeants communistes et, en 1953, ils les ont interdits. (Comme en France, comme en Italie, comme ailleurs). C’est alors que les communistes se sont tournés vers la guérilla rurale, abandonnant les villes, et tentant de copier le modèle maoïste.

Ils ont justifié leur abandon des villes en invoquant les conditions difficiles, mais cela signifiait que lorsque le mouvement de masse de 1988 a éclaté dans les villes, les communistes n’avaient pas constitué un réseau de cadres qui auraient pu jouer un rôle dans ce mouvement. Ces erreurs passées des communistes birmans expliquent comment des organisations comme l’ASSK et la LND ont pu devenir les leaders reconnus du mouvement de masse qui allait suivre.

Ce qu’il faut maintenant, c’est construire un parti indépendant de la classe ouvrière. Un tel parti pourrait lancer l’appel à une grève générale. Une grève générale d’une journée ne suffit pas pour mettre fin au régime actuel. Une telle grève peut jouer un rôle important en montrant aux travailleurs à quel point ils sont puissants, mais elle pose alors la question suivante : que faire ensuite ?

Une fois la grève générale réussie, le niveau de conflit doit être encore plus élevé et cela ne peut signifier qu’une grève générale totale, combinée avec l’occupation des usines, des ministères des banques, des universités et des lycées, le tout étant placé sous le contrôle de comités de grève élus par les travailleurs et les étudiants eux-mêmes.

Cela nécessiterait également l’élection de comités de quartier, tous coordonnés avec les comités d’entreprise. Ces organes éliront ensuite des délégués aux organes supérieurs, aux comités municipaux et régionaux et à un comité ou conseil national qui deviendra la direction reconnue du mouvement.

Ces organes démocratiquement élus devraient également organiser des groupes d’autodéfense sur les lieux de travail, tout d’abord pour défendre les travailleurs en grève contre toute attaque, et dans les quartiers pour résister aux forces de sécurité.

Tout cela implique un pouvoir alternatif : le pouvoir de la classe ouvrière organisée qui tire derrière elle les autres secteurs populaires de la société, les paysans, les couches moyennes urbaines, etc. Organisé de cette manière, le mouvement de masse deviendrait imparable.

Les libéraux bourgeois le craignent plus que la junte militaire. Si les masses parvenaient à renverser cette junte avec leur propre mouvement de masse indépendant, elles ne s’arrêteraient pas seulement au rétablissement de la démocratie bourgeoise, mais commenceraient à utiliser leur pouvoir nouvellement découvert pour aller au-delà, et elles s’engageraient dans la voie de la lutte pour déterminer réellement leur propre avenir, ce qui signifierait prendre en charge la gestion de l’économie elle-même.

C’est pour cette raison, pour reprendre les mots de Lénine, que la bourgeoisie libérale vise à « diviser les travailleurs, à perturber leurs rangs, à soudoyer des représentants individuels ou certains groupes du prolétariat dans le but de les gagner à sa cause ».

Derrière cette bourgeoisie, nous avons aussi la majorité des dirigeants syndicaux, qui limitent les objectifs du mouvement à la remise en place de la LND. Nous avons également une couche de dirigeants étudiants et anciens étudiants qui soutiennent l’ASSK, qui prêchent également la « non-violence », qui ont été absorbés par le phénomène de l’ONG-isme : l’utilisation des ONG, financées et promues par l’Occident dans le but de détourner consciemment les dirigeants radicaux de la jeunesse et les poussés à la collaboration de classe.

Nécessité d’un parti ouvrier indépendant

Ce qu’il faut, c’est rompre avec la LND et construire une expression politique de la classe ouvrière, un parti indépendant des travailleurs. C’est une tâche urgente, car il est clair que les militaires comptent sur les dirigeants de la LND pour freiner le mouvement, tandis qu’ils s’attellent à la tâche de réprimer brutalement et espèrent ainsi intimider et fatiguer les masses. La réussite des militaires dépend de la résistance des masses elles-mêmes. Si elles continuent à faire monter la pression, malgré la répression brutale, le régime pourrait craquer.

Des slogans sont apparus sur certaines pancartes avec des appels aux Nations Unies et même aux États-Unis, leur demandant d’intervenir et d’arrêter les militaires du Myanmar.(sic) Ils expriment des illusions qui existent parce que la situation semble désespérée à une couche du peuple qui ne voit pas ce qui doit être fait.

Mais les Nations unies n’ont pas le pouvoir d’intervenir, elles ne sont pas un arbitre supranational et elles ne peuvent faire que ce que toutes les grandes puissances s’accordent à faire. Et appeler les États-Unis à faire quelque chose à propos du coup d’État est le comble de la naïveté si l’on considère leurs antécédents en matière de promotion de coups d’État dans le monde entier chaque fois que leurs intérêts vitaux étaient menacés.

La seule puissance qui a vraiment une influence au Myanmar est la Chine. C’est de loin le plus grand commerçant avec le pays, tant en termes d’exportations que d’importations. Le Myanmar a une frontière avec la Chine, et le régime chinois veut une stabilité qui lui permettra de continuer à faire des affaires avec son voisin. La Chine n’a pas non plus besoin de maintenir une prétention de défense des droits démocratiques.

Les soi-disant « communistes » chinois – en réalité les bureaucrates d’un régime totalitaire – sont en fait très semblables aux chefs militaires du Myanmar. Ils ont dirigé un processus de privatisation partielle dont ils ont eux-mêmes été les principaux bénéficiaires et ils ont récemment réprimé le mouvement à Hong Kong.

Le régime chinois craint tout mouvement réussi au Myanmar qui pourrait renverser le régime dictatorial, car ce serait un très mauvais précédent pour lui. Ce dont le régime chinois se préoccupe plus que tout, c’est de la stabilité dans sa sphère d’influence.

Il veut un environnement qui puisse garantir de bonnes relations économiques. Il n’a pas de problème particulier avec l’ASSK ou l’armée. En effet, l’ASSK elle-même a reconnu la puissance de la Chine lorsqu’elle était au pouvoir, en effectuant plusieurs voyages officiels à Pékin. La principale question qui préoccupe le régime chinois est la suivante : l’armée peut-elle garantir la stabilité ?

Si la situation au Myanmar devient incontrôlable, c’est Pékin qui poussera l’armée du Myanmar à une sorte de compromis avec les politiciens de la LND. Il l’a déjà fait auparavant. En 2007, la Chine a exhorté les militaires à ouvrir des discussions avec Aung San Suu Kyi, qui était alors assignée à résidence, car la pression exercée par la base menaçait de déclencher un mouvement aux proportions révolutionnaires.

D’autres régimes de la région poussent déjà dans cette direction. L’Indonésie promeut l’idée de « négociations » entre les militaires et la LND. L’Indonésie a demandé aux militaires de garantir des « élections équitables », ignorant le fait que les masses rejettent cette même idée. L’Indonésie reconnaît de facto la junte militaire comme le gouvernement légitime en ce moment même, alors que les masses réclament la « fin de l’année 2008 », ce qui signifie la fin de la constitution actuelle et des pouvoirs spéciaux qu’elle accorde à l’armée.