Les politiques économiques des banques mènent à l’effondrement (Great Reset)

Source : STRATÉGIE FINANCIÈRE ET GREAT RESET (Olivier Piacentini) – MINURNE-RÉSISTANCE

Dans la vidéo ci-dessous, Olivier Piacentini décrypte ce qui se trame dans les locaux des banques adoubées par les gouvernements fétiches et des institutions européennes et internationales, pour tenter de sortir de la crise économique – douanière – commerciale – mutée en crise sanitaire depuis un an.

=> Pourquoi, suite à l’une des pires récessions de l’histoire (- 6,8 % en zone euro en 2020), les bourses, après une chute initiale, ont-elles repris des couleurs et se portent semble-t-il plutôt bien (sic) ?

=> Qu’est ce que le « quantitative easing » (assouplissement quantitatif en français) qui permet aux Banques Centrales, à des taux directeurs négatifs, de racheter des dettes des États souverains ?

=> Pourquoi cette fausse absence d’inflation, malgré la création massive de liquidités monétaires?

=> Qui et où sont les véritables bénéficiaires, en cette période de crise majeure, quand un grand nombre d’artisans, d’autoentrepreneurs, de travailleurs salariés, d’épargnants et de petites/moyennes entreprises sont directement frappées par les mesures restrictives – les confinements déments – les couvre-feux ridicules – justifiés par une pseudo pandémie dont la Chine et la Russie se sont rapidement extirpées?

=> Qu’est ce que la directive « BRRD » qui menace votre patrimoine et l’épargne des gagne petits et des sans dents sans que vous le sachiez?



=> Pourquoi l’Italie, après avoir envisagé – suite aux récentes élections – une réduction de sa dette financière, se retrouve-t-elle, par des manigances politiques compliquées, avec un Président du Conseil (Mario Draghi) ex-gouverneur de la Banque d’Italie, puis de la BCE, qui plus est promoteur des «quantitative easing» ?

Vous ne trouverez pas les réponses à ces questions dans les médias mainstream. Elles se trouvent en revanche dans l’exposé d’Olivier Piacentini (!?…) Méfiez-vous cependant, ne croyez pas que les larbins politiciens puissent abolir ou effacer la dette souveraine envers les Banques centrales du grand capital. Il est amusant d’observer l’économiste subodorer que les États du grand capital pourraient perdre leur « autonomie » face à leurs maîtres milliardaires.

De fait, « The Great Reset » marquera l’effondrement de l’économie bourgeoise dans son ensemble. Les petits épargnants, les travailleurs salariés, les « indépendants », les paysans, la masse du peuple verra alors son patrimoine individuel et collectif s’évaporer, réduit à presque rien, la misère se répandre sur l’humanité toute entière, tout comme sur une fraction du grand capital lui-même si cela peut satisfaire la gauche ou la droite extrémiste.

La question subsidiaire demeure: Pourquoi le grand capital international est-il contraint de s’autodétruire?