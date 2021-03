Palestine – Soutien total à Olivia Zemor – Rassemblements à Paris et à Lyon

Chères amies, chers amis,

Le gouvernement entend continuer à manier le chantage à l’antisémitisme, et passer outre les décisions de la Cour Européenne des Droits de l’Homme. Nous devons lui montrer qu’il se trompe, et qu’il a tort de céder aux exigences des supporters de la colonisation israélienne.

Le procès contre Olivia Zémor, présidente de l’association CAPJPO-Europalestine, le 16 mars prochain à Lyon, est l’occasion d’une mobilisation unitaire. Car les instructions données aux magistrats par le ministre de la justice, Eric Dupond-Moretti, de condamner les militants de la campagne BDS, sont inacceptables.

Ci-dessous plusieurs appels unitaires à rassemblements dans toute la France avant ce procès, et notamment à Lyon et à Paris :

À LYON, APPEL DU COLLECTIF PALESTINE 69

À UN RASSEMBLEMENT

LE 16 MARS À 13 H DEVANT LE TRIBUNAL DE LYON

En avril 2015 et novembre 2016, notre Collectif organisait des points d’information auprès des clients de la « Grande pharmacie lyonnaise » dans le cadre de la campagne BDS (Boycott, Désinvestissements, Sanctions). Nous dénoncions l’entreprise pharmaceutique israélienne TEVA, première productrice de médicaments génériques au monde, qui, disions nous, « par son apport financier à l’Etat d’Israël, contribue au financement des opérations militaires à Gaza, au développement de la colonisation en Cisjordanie et à Jérusalem Est, au mépris des droits du peuple palestinien et des résolutions internationales ».

De nombreuses années plus tard (!) Olivia Zemor, directrice de publication du site «Europalestine», est convoquée devant le tribunal de Lyon, à la demande de la société TEVA, pour avoir relayé nos actions.

Malgré un arrêt retentissant de la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), qui a confirmé en juin dernier la légitimité du boycott citoyen d’un État pour motifs politiques et a condamné l’État français, ce dernier tente d’entraîner la justice dans un déni du droit européen. Dans sa décision, la Cour européenne souligne pourtant que « les actions et les propos reprochés aux requérants concernaient un sujet d’intérêt général, celui du respect du droit international public par l’Etat d’Israël et de la situation des droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, et s’inscrivaient dans un débat contemporain, ouvert en France comme dans toute la communauté internationale ». Et d’ajouter qu’ils « relevaient de l’expression politique et militante ».

Dans une récente circulaire le ministre de la Justice se met au service des officines pro-israéliennes. Faisant mine d’ignorer la portée de l’arrêt de la CEDH, Eric Dupond-Moretti se permet d’enjoindre tous les parquets de France, de maintenir les poursuites contre la campagne BDS, et de tenter d’obtenir, au mépris du droit, des condamnations.

Ce procès du 16 mars est donc important. C’est pourquoi nous appelons les citoyen.ne.s. et les organisations à se mobiliser afin de faire retentir le droit à la liberté d’expression et le droit au boycott de l’Etat d’Israël, Etat d’apartheid, qui commet chaque jour des crimes de guerre et contre l’Humanité.

Collecti69 de soutien au peuple palestinien.

Mail : palestine69@wanadoo.fr – Tel 06 01 91 52 18

À PARIS

APPEL NATIONAL À UN RASSEMBLEMENT

LE SAMEDI 13 MARS À 14 H

DEVANT LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE

(Place Vendôme – M° Opéra ou Pyramides)

Solidarité avec Olivia Zémor et tous les militants de la campagne BDS !

Non au chantage à l’antisémitisme !

A bas la complicité du gouvernement français avec le régime de l’apartheid israélien !

Boycott Israël, État raciste !

Premiers signataires :

Amis des Arts et de la Culture de Palestine

Association de Palestiniens en Île-de-France

Association France Palestine Paris 14 – 6

AFPS Paris-Sud

Association Démocratique des Tunisiens en France (ADTF)

Association Nationale des Communistes

Association des Travailleurs Maghrébins de France (ATMF)

Comité BDS 57 (Metz)

Comité Poitevin Palestine

Campagne BDS France-Montpellier

Campagne BDS France-Paris

Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah

CAPJPO-EuroPalestine

Collectif Ni Guerres Ni État de Guerre

Collectif Palestine Vaincra

Collectif Justice pour la Palestine

Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)

Droits Devant !

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)

Fondation Frantz Fanon

International Jewish Antizionist Network IJAN

LDH 75018

PIR

Rete dei Comunisti (Italie)

SAMIDOUN (Réseau International de Solidarité avec les Prisonniers Palestiniens)

Union Française des Consommateurs Musulmans (UFCM)

Union Juive Française pour la Paix (UJFP)

Union des Tunisiens pour l’Action Citoyenne (

UTAC)