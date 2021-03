Lucien Cerise-Apartheid sanitaire et stratégie du langage pour manipuler la population

Au Canada comme en France, aux États-Unis et en Europe on constate une recrudescence des maladies mentales parmi la population tétanisée, causée par les mesures de répression sociale : confinement, isolement, couvre-feu, apartheid sanitaire, terrorisme pandémique et propagande alarmiste des gouvernements désemparés. Lucien Cerise explique le lien de causalité entre cette propagande gouvernementale alarmiste et la recrudescence des pathologies mentales. Robert Bibeau. Les7duquebc.net.