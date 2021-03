Vendredi, le 27 novembre 2020, nous sommes passés d’un régime policier à un régime militaire! Et PERSONNE ne s’y oppose? Tout semble normal?!?

Mais tout a changé! Trudeau l’a dit, « On est en guerre! » La folie des grandeurs passe à Ottawa et vous n’avez rien vu!

Pourquoi nommer un militaire pour gérer la distribution du vaccin? Un général avec de l’expérience de combat. Parce qu’il y a crise. C’est la guerre?!?

Trudeau nous dit qu’il veut dépolitiser le débat? Mais il fait appel à l’armée? Qui dit armée, dit POUVOIR?!?

On est dedans, mes amis. Va falloir marcher les fesses serrées. On nous a à l’œil.

Attachez vos tuques, l’hiver va être long (trois ou quatre ans?)

Trudeau a dit que les récalcitrants, les non-coopératifs, les libres penseurs, les moutons noirs, ne sont pas bienvenus pendant une pandémie. Mais, à ce que je sache, ses directives sont des ordres totalitaires, réactionnaires et autoritaires! On est encore dans une démocratie, oui ou non? Et ceux qu’il traite de rebelles sont plutôt… l’OPPOSITION, qui veut améliorer cette société saturée de peur. Restaurer une communication qui accepte une vraie critique!

La solution? Fermez la télé! Penser par vous-même, c’est déjà agir. Produire une pensée, c’est produire une action. Mais éviter la frustration et la colère qui engendrent une réponse violente qui va être réprimée par l’armée, qui est prête ! La résistance passive et non-violente est plus efficace.

Au bagne, les socialistes et individualistes libérales! Faites place aux dénonciateurs, les pharmaceutiques, les banquiers, etc. Qui se regroupent autour du 1%, prêt à tout pour encadrer un état nationaliste, étroitement politique et profitable à quelques uns.

Toute opposition sera sévèrement réprimée par… l’armée! Bienvenue dans le nouveau Conservatisme mondial! Ne comptez pas sur Biden pour corriger la situation, il a dit qu’il va être plus sévère que Trump.

De démocratie chancelante, à oligarchie, au fascisme, en neuf mois! Bravo le 1%. Vous avez gagné… la première manche! 2500 milliardaires contrôlent la planète. Un autre 24% essaye de sonner l’alarme avec… peu de moyens!

Nos vieux sont en détresse et les jeunes aussi. L’anxiété tue plus que la COVID. J’aurais aimé vous annoncer une bonne nouvelle avant les fêtes mais le 1% en profite pour passer quelques anomalies pendant qu’on fête. Ce délire totalitaire a un prix, en vies et en dollars. La seule chose que je puis vous témoigner c’est; j’espère que je me trompe?!?

Puissent tous les bienfaits du temps des fêtes rayonner sur vous. Regroupez-vous pour briser le cycle du confinement.

John Mallette

Le Poète Prolétaire