Coronavirus, autotests, pass sanitaire

Finalement, après une forte hésitation de l’État français, les autotests sont autorisés depuis hier en France.

Je viens d’entendre à France-Info, le 17 mars 2021 vers 13h15, que l’Allemagne les avait mis en vente dans les supermarchés depuis une dizaine de jours ; mais, que l’État allemand les trouvait peu fiables parce qu’ils étaient facilement falsifiables.

Ils devaient permettre un « retour à la normale » sans avoir besoin de pass sanitaire : avant de rentrer dans un restaurant ou un cinéma, il aurait suffit de présenter un auto-test négatif.

D’après France-Info, l’État allemand, montré couramment comme un modèle pour l’obéissance de sa population ne fait pas confiance à son peuple ! C’est vraiment ce qu’ils ont osé sous-entendre à France-Info…

Conclusion : C’est évidemment de la propagande : l’État Français fait semblant de penser que l’on va être assez dégueulasse pour contaminer volontairement les autres. Et veut, malgré les autotests, continuer à nous confiner sous ce prétexte !

Note supplémentaire : En fait, comme on peut faire confiance aux gens pour ne pas vouloir contaminer les autres volontairement, non seulement plus rien ne justifie le pass sanitaire ; mais, en plus, il n’y a même pas besoin de présenter un autotest négatif à l’entrée d’un restau ou d’un cinéma : si on rentre sans masque, c’est qu’on vient de faire un autotest et qu’il est négatif.

Le pass sanitaire, c’est le confinement permanent !

Je suis totalement contre un pass sanitaire :

Parce qu’il y a des gens qui ne veulent pas avoir de smartphones.

Parce qu’il y a des gens qui ne peuvent pas être vaccinés pour des raisons médicales.

Parce qu’il faudra un pass tous les 6 mois si la validité du vaccin n’est que de 6 mois.

Parce qu’on ne sait pas si le vaccin empêche de transmettre le virus.

Parce que le vaccin ne protège pas forcément contre les variants actuels ou futurs.

Parce qu’on ne connait pas les conséquences à long terme des nouvelles sortes de vaccins, à ARN messager comme ceux de Pfizer et Moderna, ou à protéines recombinantes, comme ceux d’Astrazeneca ou de Johnson & Johnson, il est totalement illégitime de les rendre obligatoire.

Il faut bien comprendre que la vaccination obligatoire contre le covid-19 n’est pas là seulement pour écouler des vaccins. C’est aussi un bizutage. Avec tous les drames qui vont avec les bizutages : il y aura des morts !

Conclusion :

Le pouvoir sachant évidemment que le pass sanitaire n’améliorerait pas la sécurité médicale de la population, s’il en veut un quand même, c’est pour une autre raison. Laquelle ? Évidemment l’espionnage.

En effet, le pass sanitaire, c’est l’espionnage total : le pouvoir saura quand tu as été au restau et où, quand tu prends les transports en commun et où tu vas, et quand tu reviens, etc.

De toute façon, je suis totalement contre pour le principe :

Ça ferait un truc obligatoire de plus à prendre pour avoir le droit de sortir de chez soi. Un peu comme l’autorisation dérogatoire qu’on signe soi-même en temps de confinement ; mais, en pire, parce qu’on ne le signe pas soi-même, c’est le pouvoir qui l’accorde ou pas. Ce serait donc le contrôle total de la population : le confinement permanent.

De la même façon qu’avec l’excuse terroriste le pouvoir nous a fait « sortir » de l’état d’urgence exceptionnellement permis par la constitution par un état d’urgence définitif désormais permis par la loi, sous prétexte de coronavirus, le pouvoir veut nous faire « sortir » du confinement exceptionnel par un confinement définitif.

