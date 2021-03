Warning! La Fed sur le point de provoquer un effondrement du marché obligataire américain

Les anticipations d’inflation continuent de monter en flèche.

La vision longue (« point mort » ou « breakeven » d’inflation à 5 ans, graphique ci-dessous) vient d’atteindre 2,6%. Certes, je ne fais pas partie des génies de la Fed, mais que laisse suggérer ce graphique selon vous ?

N’oubliez pas que la Fed pense que l’inflation n’atteindra même pas les 2% avant trois ans. (La FED a menti bien entendu)

.

Et puis, il y a le rendement du Trésor à 10 ans qui est sur le point de casser à la hausse sa tendance baissière au sein duquel il évolue depuis plusieurs décennies et ce, pour la seconde fois depuis 1982. (Graphique ci-dessous)

À ce sujet, la première cassure à la hausse s’était produite lorsque la Fed avait tenté de normaliser sa politique monétaire en augmentant les taux et en réduisant son bilan. Le gros problème aujourd’hui, c’est que cette tentative de cassure à la hausse intervient alors que les taux d’intérêt sont à ZÉRO et que la Fed applique un programme de QE (Quantitative Easing: Planche à billets) de 125 milliards de dollars par mois !

Ceux qui croient que toute cette impression monétaire et l’inflation qui s’ensuivra entraîneront une augmentation permanente du cours des actions devraient revoir leur copie.

Les actions adorent l’inflation au début, mais cet amour se transforme rapidement en haine. Au cours du dernier épisode d’inflation chaude dans les années 1970, les actions ont d’abord explosé avant de s’écraser de près de 50% en l’espace de deux ans, effaçant TOUS leurs gains initiaux et plus encore. (Car l’inflation fait fondre l’épargne et la demande de marchandises, dévalorise les montagnes de fric qui ne trouvent plus à se valoriser… et j’en passe. NdÉ).

Comme je n’arrête pas de vous avertir, l’inflation va ANNIHILER les portefeuilles des investisseurs.

Source: gainspainscapital