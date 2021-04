Comme je vous le répète avant chaque élection au Canada, les riches vont être plus riches et les pauvres plus pauvres. Et j’ai toujours raison.

C’est triste, je le sais, mais que voulez-vous? Presque tout le monde semble accepter ce fait; même nos syndicats et la FADOQ? C’est écœurant ! Personne ne nous protège?

Selon l’Institut de Recherche et d’Informations socio-économiques (IRIS) qui publie annuellement, depuis 2015, un indicateur de ce qu’il en coûte pour « vivre dignement et échapper à la pauvreté au Québec » un Québécois sur cinq n’a pas accès à un revenu viable !

40 % de la classe moyenne a baissé de revenu! L’épicerie a augmenté de 6%. On n’arrive plus à faire face aux imprévus ou d’avoir un peu de souplesse financière! Et c’est là, le piège. Car les banques et NOTRE Caisse Pop nous attendent. Voulez-vous une carte de crédit? Pas de problème!

Les milliardaires canadiens ont tous augmenté leurs fortunes substantiellement pendant la pandémie. Et vous? C’est comme ça.

Legault est à 75% de popularité malgré qu’il persiste à dire que les Québécois gagnent trop cher. Que voulez-vous rajouter à ça ? Si c’est vrai !?! Êtes-vous fatigué des fables et de l’amnésie du peuple… comme moi?

Comment interrompre la procession? Selon Bernard-Henri Lévy, « un peuple amnésique, ignorant de ses oubliettes, c’ est un peuple enchaîné, voué à leurs relents. »

Oui, on est rentré dans l’aire des démissions… À quand l’espérance, qu’un jour viendra où mon pays sera autre chose que ce suaire où, présentement, nous étouffons derrière ces masques désagréables!

À partir d’un monumental mensonge sur quoi repose et s’édifie le nouveau contrat de société? C’est la faillite du lien social. Le monde lui-même nous échappe, nous propulse vers une scène d’horreurs !

On a donné le pouvoir à ceux qui consentent à l’imminent désastre, la faillite d’un idéal. Cette CRISE de société menace chaque personne qui se croit encore libre, car face à soi-même quand tout le sol tremble, il s’affaisse; assez pour perdre complètement… son identité !

Donner plus de pouvoir, et d’armes, aux policiers et aux militaires. Empêcher le peuple de porter des plaintes contre eux ou de filmer leurs atrocités.

La COVID est l’occasion de préparer une suite; d’examiner nos erreurs, ce qui vient de nous arriver, et rétablir une vraie démocratie qui va promouvoir l’intérêt général et éliminer les intérêts particuliers.

Oui, nous demeurons responsables. Le philosophe, Jean-Paul Sartre disait que: «l’homme est la somme de ses actes». Le philosophe, Thich Nhat Hanh nous dit que « La valeur de notre existence dépend de la qualité de nos pensées, de nos paroles et de nos actes. Si nous voulons offrir au monde le meilleur type de pensées, de paroles et d’actions physiques possible, c’est parce que nous savons que nos actions sont notre communication, le prolongement de nous-mêmes. »

Heureusement, il y a LES 7 DU QUÉBEC, Jean-Jacques Crèvecœur et David Icke (en Anglais), et beaucoup d’autres.

John Mallette

Le Poète Prolétaire