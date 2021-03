Dans les pays où l’on vaccine le plus, le nombre de morts du covid bat tous les records (vidéo)

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8355

En Israël, en Grande Bretagne et aux Émirats Arabes Unis, pays où l’on a massivement vacciné, le nombre de morts du covid bat tous les records

Vaccins : Alexandra Henrion-Caude et Christophe Prudhomme

au micro d’André Bercoff

Sud Radio – 15 mars 2021

André Bercoff avec Alexandra Henrion-Caude, généticienne, Directrice de l’institut de recherche Simplissima et Christophe Prudhomme, urgentiste et Porte-parole de l’Association des médecins urgentistes de France (Amuf).

Note de do : Comme c’est curieux, en France, la « troisième vague » s’amplifie justement quand on se met a vacciner plus que jamais !

En France, plus on vaccine et plus il y a de covid !

Enregistré sur France 2 le 23 mars 2021 à 20 heures

La situation de la Suède le 23 mars 2021 : l’épidémie est finie !

Source la suède en kit

En bas à droite vous avez la courbe des morts,

La fin de l’épidémie en Suède est confirmée.

« avlidna per dag » signifie « morts par jour«

Au 23 mars 2021, la courbe indique 2 morts ; mais, ils n’avaient peut-être pas encore été tous déclarés. En Suède, sans masque, ni couvre-feu, ni confinement, la deuxième épidémie est déjà finie.

On peut d’ailleurs comparer la Suède et la France du point de vu du nombre de morts aux 100 000 habitants.

Pour la Suède : https://coronavirus.politologue.com…

Pour la France : https://coronavirus.politologue.com…

