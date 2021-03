Les incendies de forêt – un moyen de faciliter l’accumulation capitaliste à la campagne!

Par Luis Júdice

À l’approche d’une autre «saison des incendies», je ne peux manquer de souligner que pendant plus de 40 ans, année après année, lorsque le Portugal brûle, des gouvernements successifs sont venus mentir, seuls ou en coalitions – et je rappelle que pratiquement tous les partis de «l’arc parlementaire», sont passés sur les rives du pouvoir -. Conseillés par un bataillon de fonctionnaires «spécialistes» affirmant que la faute en était aux incendiaires ou à la foudre et que désormais des mesures seraient prises dans la bonne direction, ce qui, selon eux, serait la prévention et la répression. (sic)

Cependant, année après année, la situation perdure et elle empire. Et, la façon de divertir les gens et d’éluder le fond des problèmes est toujours la même: « la protection civile n’a pas fonctionné comme elle le devrait, les pompiers manifestent un profond manque de coordination et de moyens, « blablabla », etc. »

Cependant, la vérité est que, si pour la bourgeoisie il est plus rentable de «combattre» les incendies que de les prévenir, les incendies sont une plaie avec laquelle les paysans pauvres et vieillissants, et le peuple en général, sont confrontés.

Une mafia s’est organisée autour de ceux qui peuvent avoir de l’influence et du pouvoir et le commerce des équipements et moyens de lutte pour les pompiers s’épanouit comme peu de secteurs d’activité économique dans notre pays. Comment le commerce de la cellulose qui a imposé l’eucalyptus – un arbre originaire d’Australie – prospère-t-il dans la foresterie de notre pays, étant complètement dans la douleur du fait que, lorsque des incendies se produisent, les projections des feuilles enflammées et de l’écorce de ces arbres atteignent 500 mètres et plus ?

Dans un pays où le processus d’accumulation capitaliste n’a pas encore atteint une grande partie de la structure agraire, où la dispersion des terres et des habitations pontificate, où la paysannerie pauvre, immédiatement après le 25 avril 1974, n’a pas compris que la seule alliance qui permettrait d’assurer son avenir ; soit l’alliance avec la classe ouvrière, acceptant le programme de collectivisation des moyens de production, la mécanisation et la modernisation de l’agriculture, les incendies produisent aujourd’hui l’effet que les chefs locaux avaient suggéré à ces paysans quand ils leur ont dit que les communistes – en plus de manger les petits enfants – voulaient voler leur terre de misère.

Bien sûr, quand je me réfère au programme défendu par les communistes pour le secteur agricole et la défense de l’alliance ouvrier-paysan, je ne parle pas du PCP révisionniste qui a depuis longtemps abandonné ce programme ou tout programme révolutionnaire.

Quand le gouvernement du PS, soutenu par ses béquilles du PCP/BE/Os Verdes, qui devrait superviser la politique de gestion forestière, vient affirmer que l’État ne détient que 3% de la superficie forestière et, en même temps, vient dire que, dans un proche avenir, il proposera et fera approuver à l’Assemblée de la République, une législation qui vise, dans un premier temps, à réprimer et à infliger des amendes à ceux qui ne nettoient pas la forêt et les accès, et, deuxièmement, si cette répression et l’imposition d’amendes ne réussit pas, le gouvernement fantoche imposera l’expropriation des biens des «contrevenants», que représente cette menace?

Cela signifie que le pouvoir donne une indication claire qu’il est disposé à faire un grand pas dans la pérennisation d’un vol que les communistes n’ont pas commis, comme les chefs locaux l’ont affirmé en 1974. Ce sont les larbins politiciens qui veulent exproprier la terre paysanne pour assurer l’accumulation capitaliste dans les campagnes et assurer le regroupement des parcelles pour en faire de grandes propriétés latifundiaires où, au lieu de l’économie paysanne de subsistance, les riches propriétaires imposeront l’agriculture extensive et intensive, y compris la sylviculture prédatrice, mécanisée, exigeant d’immense ressources en eau via des barrages et des réseaux de canaux transversaux (comme cela se passe à Alqueva) surexploitant les ressources hydrauliques régionales et nationales.

Après 40 ans de négligence et de trahison des paysans pauvres, la bourgeoisie pense qu’elle profitera de la tragédie des grandes incendies – je veux dire Pedrogão Grande, Albergaria a Velha, Pampilhosa da Serra et bien d’autres qui, en plus d’une centaine de morts ont dévasté des centaines de kilomètres de forêt et de villages – pour cacher que c’est à cause de leur action et de leur volonté que les champs ont été abandonné, laissé en friche. Les paysans pauvres et les salariés ruraux, qui représentaient plus de 20% de la population portugaise en 1974, ne représentent plus que 2 à 3% de la population actuelle du Portugal!

Or, c’est cet abandon, cet étranglement de l’agriculture, aggravé par l’adhésion du Portugal à une communauté européenne où les intérêts des grands agriculteurs – principalement français – ont déterminé une politique de «quotas» qui a définitivement étranglé l’exploitation agricole dans notre pays, provoqué un exode des jeunes des campagnes vers la ville et l’émigration et entraîné le vieillissement de la population rurale.

Il n’y a pas de solution à cette tragédie dans le cadre du mode de production capitaliste. Si quelqu’un défend – comme le font le PCP, le BE, les Verts et d’autres formations politiques opportunistes – que cela est possible, il trahit la classe ouvrière et les salariés ruraux. En effet, seules la destruction du mode de production dominant – le système capitaliste à son stade impérialiste – et la mise en place du mode de production communiste pourront résoudre la situation en faveur de ceux qui ne possèdent rien de plus que leur force de travail.

Luis Júdice 24 mars 2021

Source: https://queonossosilencionaomateinocentes.blogspot.com/2021/03/incendios-meio-facilitador-da.html