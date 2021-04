QUATRE MILLIARDS DE DÉFICIT!

Trudeau n’est pas inquiet, ce n’est pas SON argent. Ce n’est pas lui qui va payer la dette. C’est VOUS et vos enfants et vos petits enfants. Avec un intérêt de plus de 10%, nous serons tous en faillite ! Dépensez, Monsieur Trudeau, continuez à subventionner les plus riches, vos amis. Il n’y a plus d’opposition. Il y a juste nous, les complotistes. Et on n’en revient pas de voir avec quelle facilité la majorité silencieuse s’est laissé avoir?

Nous on perd, mais Trudeau et Legault gagnent… des votes ?!? Comprenez-vous quelque chose ? Plus il y a de morts, plus ils ont des votes. Plus qu’ils donnent aux riches, plus ils sont populaires. C’est le monde à l’envers.

Depuis neuf mois de pandémie et de confinement, cette calamité s’abat sur le peuple. Et nous prive de ce nécessaire lien social, ce besoin naturel de vivre ensemble dignement avec assurance. Cette appréhension maladive rend les gens inquiets et les amène à paniquer!

Moins on se fréquente par des relations habituelles et des associations usuelles, plus on s’isole ! À qui ça profite ? Le seul rapport qui nous reste c’est la langue de bois de la propagande à la télé.

Il faut désobéir à ces restrictions anti-démocratiques. On est en pays libre! Voue êtes libre. Mettez toutes cette propagande en question. Soyez responsables!

John Mallette

Le Poète Prolétaire