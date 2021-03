Coronavirus – L’obsolescence généralisée – Vidéo

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8385

Contre l’obsolescence programmée des médicaments

IHU-MI – 30 mars 2021

Pr Didier Raoult, Directeur de l’IHU Méditerranée Infection :

Les nouveaux médicaments n’ont rien apportés dans cette maladie. Le remdesivir ne sert à rien et est dangereux. Parce que si vous donnez à des gens qui sont très peu malades, et dont le risque d’aggravation est très faible, des perfusions, même pour des anticorps monoclonaux, vous prenez un risque qui est disproportionné avec le traitement.

Ces nouveaux médicaments n’ont rien apporté, au contraire ; mais, il y a eu une guerre, qui a été mené contre les anciens médicaments, qui est le témoin d’une évolution de la société qui est intéressante.

Nous étions au milieu d’une évolution assez intéressante qui est l’obsolescence généralisée.

On voit bien sur le plan commercial, qu’il y a une obsolescence programmée de nos téléphones, de nos ordinateurs… Au bout d’un moment, on ne peut plus les utiliser parce que les nouveaux programmes sont tellement complexes que les anciens modèles ne sont plus capables de les absorber. On va être obligés d’acheter les nouveaux. C’est ça qu’on appelle l’obsolescence programmée.

Et donc, on a voulu, et on VEUT encore, appliquer l’idée de l’obsolescence des médicaments anciens. Je suis très frappé de ça. Cela n’a pas de sens : une molécule n’est jamais obsolète ! elle est éternelle.

Et, au contraire, on a une situation qui est devenue complètement fantasque : les médicaments les mieux connus au monde, les moins toxiques du monde, ont été considérés comme étant des poisons dangereux.

Cela a été le cas de l’hydroxychloroquine. Mais ne vous inquiétez pas comme cette perception concerne essentiellement l’Occident, tous les autres pays l’utilisent et continuent à l’utiliser parce que quand vous avez le choix entre prendre un médicament qui ne coûte rien, qui a pu être prescrit jusqu’à un milliard de personnes par an, vous en connaissez bien la non-toxicité.

Maintenant, la même décision qui est tout aussi grotesque, vient d’être prise par l’Europe concernant l’ivermectine, qui est un médicament qui est aussi prescrit des milliards de fois, et qui est en dose unique, en disant que c’est un médicament toxique et qu’il ne fallait pas le donner. Parce que ça ne coûte rien ! Et que ça ne rentre pas dans les perspectives de l’obsolescence programmée.

C’est le modèle de la création de nouveaux médicaments qui est obsolète. Ce modèle-là s’est tari au XXIe siècle. Il y a très très peu de nouveaux médicaments qui permettent d’améliorer l’espérance de vie. Et il va bien falloir abandonner ce modèle. Ce ne sont pas les molécules qui sont obsolètes. Les molécules sont éternelles. La plupart d’entre elles étaient même là avant nous. Maintenant, ce modèle de la création de nouvelles molécules pour répondre à des problèmes de santé publique majeurs est un modèle qui est dépassé en très grande partie.

Ce qu’il faut maintenant, c’est un modèle de détection précoce, de surveillance à la maison. Tous ces paramètres que personne ne surveillait, c’est extrêmement important de les surveiller pour des prises en charge précoces. Donc, il y a un nouveau modèle. Comme tous les nouveaux modèles, il suscite des controverses et des agitations.

Mais, il faut faire attention de ne pas perdre la capacité de curiosité et d’innovation individuelle, et de ne pas se transformer simplement en prestataire de service pour l’industrie, pour des médicaments qui sont vendus à des prix considérables qui dépassent la valeur ajoutée thérapeutique.

La transcription est incomplète la vidéo vaut le coup d’être entendue en entier.

Bien à vous,

do

http://mai68.org/spip2