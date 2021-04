Ne vous laissez pas berner, les entreprises américaines écrasent la classe ouvrière

Par Robert Reich

Le changement le plus spectaculaire du système au cours du dernier demi-siècle a été l’émergence de géants corporatifs comme Amazon et le rétrécissement des syndicats. Le déséquilibre de pouvoir qui en résulte a engendré des inégalités presque record de revenus et de richesse, la corruption de la démocratie par le gros argent et l’abandon de la classe ouvrière.

Il y a cinquante ans, General Motors était le plus grand employeur d’Amérique. Le travailleur typique de GM gagnait 35 $ de l’heure en dollars d’aujourd’hui et avait un mot à dire sur les conditions de travail.

Les plus grands employeurs d’aujourd’hui sont Amazon et Walmart , chacun payant beaucoup moins à l’heure et exploitant régulièrement ses employés, qui n’ont que peu de recours. Le travailleur GM typique ne «valait» pas tellement plus que le travailleur actuel d’Amazon ou de Walmart et n’avait pas plus d’informations précieuses sur les conditions de travail.

La différence est que les travailleurs de GM avaient un syndicat fort. Ils étaient soutenus par le pouvoir de négociation collective de plus d’un tiers de l’ensemble de la main-d’œuvre américaine.

Aujourd’hui, la plupart des travailleurs sont seuls. Seuls 6,4% des travailleurs du secteur privé américain sont syndiqués, ce qui exerce peu de pression collective sur Amazon, Walmart ou d’autres grands employeurs pour qu’ils traitent mieux leurs travailleurs. Il y a cinquante ans, le mouvement ouvrier avait suffisamment d’influence politique pour garantir l’application des lois du travail et que le gouvernement poussait des entreprises géantes comme GM à soutenir la classe moyenne. Aujourd’hui, l’influence politique des syndicats est minime en comparaison.

Les plus grands acteurs politiques sont des sociétés géantes comme Amazon. Ils ont utilisé ce muscle politique pour soutenir les lois sur le «droit au travail», réduire les protections fédérales du travail et maintenir le Conseil national des relations du travail en sous-effectif et surchargé, ce qui leur permet de se tirer d’affaire avec des tactiques antisyndicales flagrantes.

Ils ont également poussé le gouvernement à réduire leurs impôts ; extorqué aux États de leur accorder des allégements fiscaux comme condition pour y implanter des installations; les villes intimidées où ils ont leur siège social ; et des traités commerciaux qui leur permettent d’externaliser tellement d’emplois que les cols bleus en Amérique n’ont guère d’autre choix que d’accepter un travail en entrepôts et des livraisons peu rémunérés et très stressants.

Oh, et ils ont neutralisé les lois antitrust qui, à une époque antérieure, auraient eu des entreprises comme Amazon dans leur ligne de mire.

Ce changement de pouvoir qui dure depuis des décennies – l’ascension des léviathans des entreprises et la disparition des syndicats – a entraîné une redistribution massive à la hausse des revenus et de la richesse. Les 0,1% les plus riches des Américains ont maintenant presque autant de richesse que les 90% les plus pauvres réunis.

Le changement de pouvoir peut être inversé – mais seulement avec des lois du travail plus strictes qui se traduiront par un plus grand nombre de syndicats, des accords commerciaux plus durs et un engagement renouvelé en faveur de la concurrence. (illusion évidemment…NdÉ).

L’administration Biden et les démocrates du Congrès semblent vouloir cela. (Mensonge évidemment. NdÉ). La Chambre vient d’adopter les réformes du travail les plus dures depuis plus d’une génération . Le nouveau représentant commercial de Biden, promet que les accords commerciaux protégeront les travailleurs américains plutôt que les exportateurs . Et Biden place les trustbusters dans des positions critiques à la Federal Trade Commission et à la Maison Blanche. (Fumisterie évidemment. NdÉ).

Et à travers le pays, le militantisme syndical a augmenté – de l’effort syndical d’Amazon aux travailleurs de première ligne qui sortent et font grève pour exiger de meilleurs salaires, avantages sociaux et protections de sécurité.

J’aimerais penser que l’Amérique est à un point de basculement similaire à ce qu’elle était il y a 120 ans, lorsque les ravages et les excès de l’âge d’or ont précipité ce qui est devenu connu sous le nom de l’ère progressive (sic). Ensuite, les « réformateurs » ont freiné l’avidité et les inégalités sans entraves de l’époque et ont fait fonctionner le système pour le plus grand nombre plutôt que pour quelques-uns. (Mensonges évidemment. NdÉ).

Il n’est pas exagéré de dire que nous vivons maintenant dans un deuxième âge doré. Et les militants progressistes d’aujourd’hui sont peut-être sur le point de nous faire entrer dans une deuxième ère progressiste. (Mystification de réformiste évidemment. NdÉ). Ils ont besoin de tout le soutien que nous pouvons leur apporter. (sic évidemment. NdÉ).

Watch on Youtube:

How Corporations Crush the Working Class | Robert Reich