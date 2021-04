QUE SIGNIFIE LE TAUX MINIMUM D’IMPOSITION DES SOCIÉTÉS PRÉCONISÉ PAR LES ÉTATS-UNIS, LE FMI ET LE G20?

Le taux minimum global d’imposition des sociétés sur les bénéfices des sociétés, défendu par les États-Unis, le FMI et en discussion au G20, en plus de répondre aux besoins internes des capitaux américains pour rester en tête dans la concurrence avec la Chine et jouer un rôle déterminant dans la formation d’un nouveau bloc occidental, pointe une réorganisation interne de chaque bourgeoisie nationale après 12 ans de crise d’accumulation

Le New Deal de Biden n’est pas simplement un autre plan de sauvetage

Le New Green Deal de Biden et le taux d’imposition mondial minimum sur les sociétés vont de pair.

Lorsque le président américain Joseph Biden a annoncé il y a une semaine un gigantesque plan d’investissement et d’infrastructure de 2 billions de dollars , l’argument qui a résonné avec la plupart de la presse mondiale était son lien avec la concurrence contre la Chine . C’était une observation opportune. Le fait que la première puissance mondiale renforce l’interventionnisme, augmente la concentration du capital dirigé par l’État et parie sur la rénovation de toutes les infrastructures essentielles est pertinent: c’est le premier pas vers un capitalisme de guerre.

Ce n’est pas seulement un autre plan de sauvetage. En fait, cela va bien au-delà du Green Deal et de la politique intérieure. Il implique une proposition de révision et de réorganisation des objectifs du capitalisme d’État et jette les bases économiques de la consolidation d’un bloc américain.

Au cas où il y aurait des doutes sur le premier, cette semaine, Biden a dévoilé son plan fiscal . L’objectif: lever 2,5 billions de dollars, soit près de huit fois le montant total des fonds de l’ UE Next Generation , en obligeant les multinationales américaines à payer des impôts non seulement sur les bénéfices générés chez eux mais sur ceux générés dans le reste du monde. Ils paieront plus: de 21% actuellement à 28%… (si le Congrès accepte cette majoration proposée. NdÉ)

Mais le rendre viable ne dépend pas seulement de l’adoption d’une loi, ni même de la confiance en de meilleurs outils que ceux dont ils disposent aujourd’hui pour contrôler les grandes entreprises. Ils doivent augmenter le coût des alternatives. En d’autres termes, ils doivent rendre plus difficile la concurrence pour les autres capitales nationales pour attirer des capitaux en facturant moins d’impôts aux capitaux. Et cela signifie un taux minimum global d’imposition des sociétés supérieur aux 12,5% discutés – en vain – par l’OCDE . Aussi que les pays qui avaient parié sur être une plate-forme offshore pour les capitaux américains, comme l’ Irlande dans l’UE, se retrouveront soudainement privés de ce qui était jusqu’à présent leur meilleur argument dans la concurrence mondiale pour les capitaux.

Le taux minimum global d’imposition des sociétés jette les bases économiques de la formation d’un bloc américain

Le taux minimum mondial d’imposition a perturbé les dirigeants de l’UE.

Les premiers signes que les États-Unis allaient construire leur politique impérialiste autour du taux minimum global d’imposition des sociétés sont venus du FMI quand il a pris la tête de cette politique. Mais cela est enfin devenu évident lorsque le secrétaire américain au Trésor, Hellen Yelen, a proposé un taux minimum global d’imposition des sociétés supérieur à 12,5% comme objectif pour le G20 … et 120 autres pays qui devraient souscrire à un engagement qui incarne cette cible.

L’Allemagne et en particulier la France, qui est engagée dans sa propre bataille pour taxer les géants américains de la technologie qui se tournent régulièrement vers l’Irlande comme une forme d’évasion fiscale, n’ont pas tardé à applaudir. Mais pour l’UE, cette décision a une autre tournure: après des décennies où l’UE a tenté d’homogénéiser la politique fiscale irlandaise sans succès, Biden va amener l’Irlande à abandonner son modèle de croissance en quelques semaines à peine pour faire du taux minimum global d’imposition des sociétés son propre projet? Les États-Unis ne pouvaient pas trouver un meilleur moyen de ridiculiser les discours de Paris et de Bruxelles sur l’ autonomie stratégique de l’Europe

Mais la réalité est que l’adaptation à un modèle avec une fiscalité similaire à celle du continent était au cœur du programme du Sinn Féin, le parti qui a récolté le plus de voix lors des dernières élections et partisan d’une politique plus agressive vis-à-vis de la Grande-Bretagne. pour assurer l’annexion de l’Ulster. Cela signifie que la coalition composée de tous les partis sauf Sinn-Féin qui gouverne désormais a deux options: rejeter la réforme fiscale en poussant les États-Unis à soutenir un Sinn Féin avec plusieurs ancres dans le parti démocrate ou l’accepter et gagner le soutien de son propre annexionnisme. stratégie.

Dans la presse irlandaise le plus ouvertement liée aux partis au pouvoir et au capital nationale, on peut lire aujourd’hui des articles de fond avec des messages aussi clairs que Il est temps de retirer les roues d’entraînement des impôts très bas, parce que le vélo économique ne va pas s’écrouler.

Au-delà des États-Unis et du jeu impérialiste, une réorganisation globale de la bourgeoisie

Le taux minimum mondial d’imposition arrête définitivement l’idéologie de l’ère Thatcher et Reagan

Au-delà de la réponse aux besoins internes du capital américain pour rester en avance sur la concurrence avec la Chine et pour la formation d’un nouveau bloc occidental , la mise en œuvre d’un taux minimum global d’imposition des sociétés indique une réorganisation au niveau interne de chaque bourgeoisie nationale après 12 ans de crise d’accumulation en réaction à son aggravation et la prise de conscience qu’ils ne savent toujours pas combien de crises sont encore à venir.

Nous ne passons pas du capitalisme d’État à autre chose, mais plutôt à un renforcement du rôle (économiquement) interventionniste de l’État en son sein et à une réorganisation de la répartition des revenus entre les différents secteurs de la bourgeoisie.

De la fin des années 80 jusqu’au triomphe de Trump, le soi-disant néolibéralisme avait conduit à une réorientation des politiques anti-crise qui ont conduit à la concurrence internationale pour le capital, réduit les barrières tarifaires pour les marchandises et tenté de réduire les coûts généraux d’exploitation du travail (santé , conditions de travail, éducation, etc.) mutualisées par le capital dans l’État. Ainsi, parmi toutes les factions de la classe dirigeante, la bourgeoisie corporative, en particulier la bourgeoisie financière, s’est imposée et a vu ses revenus augmenter.

Aujourd’hui, ce nouveau New Deal ne vise plus la délocalisation de la production mais l’ organisation d’un gigantesque transfert de revenus du travail vers le capital autour du Green Deal qui à son tour renforcera une nouvelle division internationale du travail .

Interne à chaque bourgeoisie, le taux minimum global d’imposition des sociétés amène la bourgeoisie d’entreprise à se couper les ailes au nom de la lutte contre les inégalités . C’est un discours cynique: réduire le revenu personnel de la bourgeoisie corporative et des grands actionnaires individuels peut réduire les taux d’inégalité entre les riches, mais pas la paupérisation des travailleurs, qui sera aggravée précisément par ce qui est poursuivi comme objectif global: extraire plus de revenus du travail et relancer la rentabilité du capital dans son ensemble. Ils ne le font pas pour lutter contre les inégalités. Il s’agit de renforcer la capacité d’action économique de l’État . Et sous cela, il y a deux tendances qui vont aujourd’hui de pair:

Que ce passe t-il après

Macron à l’Élysée. La France a salué le taux minimum global d’imposition des sociétés, mais la question a plus de facettes que les classes dirigeantes européennes le comprennent.

Les actes de rééquilibrage entre intérêts impérialistes, même au sein d’un même bloc, tout comme entre factions d’une même classe dirigeante, ne sont jamais pacifiques ou sans heurts.

Les répercussions sont presque infinies. Nous avons souligné comment tout cela affecte déjà les frictions impérialistes entre l’Irlande et la Grande-Bretagne, également dans la perspective de l’UE. Dans l’arène intérieure américaine, cela peut créer un spectacle, bien que parmi les bourgeoisies européenne et sud-américaine, l’effet immédiat soit presque imperceptible. Draghi, Lagarde, Calviño ou Ribera sont là pour attester que la bureaucratie – la couche bourgeoise la plus étroitement liée à l’État – en Europe n’était pas à l’arrière-plan.

Bien sûr, l’idéologie officielle et le discours culturel changeront, et nous le verrons bientôt dans la culture de masse. Mais pour le moment, même la bureaucratie est très susceptible de prendre quelques mesures disciplinaires aux dépens de la direction de l’appareil politique. Là, Macron ferme l’ENA , l’ École nationale d’administration qui a historiquement servi d’ alma mater à la plus haute bureaucratie de l’État.