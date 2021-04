Le système de santé est corrompu comme le reste de la société capitaliste

Comme l’ensemble de la société capitaliste la superstructure sanitaire et médicale est soumise aux lois inexorables de la rentabilité, de la productivité et de la profitabilité. La hiérarchie médicale et sanitaire est soumise aux lois de gouvernance capitaliste peu importe le zèle et le dévouement des employés de base qui n’ont aucun pouvoir sur les hautes sphères de l’administration sanitaire et médicale au service du capital comme le reste de la superstructure

