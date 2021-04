Mortalité étrange à Gibraltar suite à la vaccination

Par Gilad Atzmon

Gibraltar a actuellement le pire taux de mortalité par habitant au monde pour le Covid-19 (2791 par million au moment de cette publication). La catastrophe a commencé le 12 décembre, lorsqu’on a assisté à une augmentation sans précédent du nombre de cas (voir graphique ci-dessous). Jusque-là, comme dans d’autres pays européens, les cas de Covid étaient en baisse constante depuis un certain temps. À Gibraltar, le nombre de cas avait baissé pendant près d’un mois depuis le 13 novembre.

Ce que les gens ne savent pas, c’est que quelques jours avant que Gibraltar ne se transforme en une zone de destruction du Covid, 273 agents de santé espagnols travaillant avec les personnes âgées et les populations vulnérables de Gibraltar auraient été vaccinés avec le vaccin Pfizer.

La radio Gibraltar Bay a rapporté le 7 décembre 2020 que « Plus de 9 200 ressortissants espagnols traversent la frontière de Gibraltar pour travailler. Les plans de vaccination sont encore en cours d’élaboration, mais environ 273 travailleurs travaillant dans des agences de soins s’occupant de personnes âgées pourraient devenir les premiers ressortissants espagnols à recevoir le vaccin Pfizer. »

Le journal espagnol El Pais cite Antonio Sánchez, un ressortissant espagnol qui s’occupe de deux enfants autistes dans un centre d’accueil pour jeunes, qui savait qu’il serait parmi les premiers à recevoir le vaccin. « Je suis l’un des premiers. L’entreprise sous-traitante pour laquelle je travaille nous a dit qu’il est très probable qu’elle commence à nous vacciner la semaine prochaine [la semaine qui commence le 7 décembre]. »

Le 8 décembre, le site elperiodico.com annonce que « les travailleurs espagnols du secteur de la santé et des soins à Gibraltar seront les premiers du pays à être vaccinés à partir de mardi (8 décembre) contre le coronavirus, dans le cadre du programme de vaccination du gouvernement de Gibraltar. »

Jusqu’à présent, nous avions considéré Israël comme l’ultime terrain d’essai de l’expérience Pfizer. Comme je le signale depuis le début du mois de janvier, les résultats de l’expérience Israël/Pfizer ont été plutôt dévastateurs. Les décès dus au Covid en Israël ont doublé en seulement 2 mois de vaccinations. Les cas de Covid néonataux ont augmenté de 1600%, les hospitalisations ont doublé et ainsi de suite.

En Grande-Bretagne, nous avons assisté à une augmentation similaire des décès dus au Covid peu après le lancement de la campagne de vaccination. Dans presque tous les pays qui utilisaient le vaccin Pfizer à l’époque, parmi d’autres vaccins, le mutant britannique a été tenu pour responsable de l’augmentation des cas et des décès qui en ont résulté. Si l’on considère que le trafic aérien s’est pratiquement arrêté à la fin du mois de décembre, il était déjà difficile de comprendre comment le mutant britannique a pu se propager aussi largement. Comment, par exemple, a-t-il pu se rendre en Israël pour devenir la souche dominante de Covid ? Comment s’est-il rendu à Gibraltar, où il est également devenu la souche dominante à la fin décembre ? Une réponse possible et malheureusement évidente est que, contrairement aux personnes, les vaccins ont voyagé dans les airs et dans le monde entier.

Je comprends que les gouvernements britannique et israélien soient réticents à enquêter sur la corrélation évidente entre les vaccinations, les cas de maladie, les décès et peut-être la propagation du mutant britannique. Une enquête sur ces questions pourrait révéler que certains faits liés au mutant britannique étaient connus d’avance. Par exemple, nous avons appris que le mutant britannique avait été identifié au Royaume-Uni dès le mois de septembre. Nos scientifiques britanniques n’ont donc pas ressenti la moindre inquiétude face à la possibilité que le nouveau variant soit lié aux essais de vaccins qui se déroulaient dans le royaume depuis la fin de l’été?

En examinant les données Covid les plus conservatrices dont nous disposons par le biais de l’OMS et d’autres institutions internationales, il est facile d’étudier l’étroite corrélation entre la vaccination, les cas de maladie, les décès et la propagation de mutants spécifiques (britannique, brésilien, sud-africain, etc.) :

Dans les graphiques ci-dessous, vous pouvez facilement remarquer que les cas et les décès commencent à augmenter de façon exponentielle à proximité immédiate du lancement des campagnes de distribution massive de vaccins.

Cependant, il est beaucoup plus intéressant d’essayer de comprendre la relation étroite entre la vaccination et la soi-disant « défaite du virus ». Nous devrions nous demander en conséquence, combien de personnes devraient être vaccinées dans une société donnée avant que nous ne commencions à voir une baisse des cas de Covid ? J’ai examiné cette question en utilisant les statistiques les plus conservatrices et les plus largement diffusées :

L’examen d’Israël révèle que 30,6 % de la population avait été rapidement vaccinée en décembre avant que nous ne constations une baisse des cas. Cette action intense a clairement eu pour conséquence qu’Israël a doublé son nombre de décès et que son système de santé s’est presque effondré.

Le cas des Emirats Arabes Unis est presque identique. La campagne de vaccination rapide a été suivie d’une augmentation immédiate des cas et des décès, il a ensuite fallu que 31% de la population soit vaccinée pour voir la première baisse des chiffres.

Au Royaume-Uni, qui a été inefficace dans sa première campagne de vaccination de masse, la situation est bien meilleure. Il a suffi que 15 % de la population soit partiellement vaccinée (1 dose au lieu de 2) pour que le nombre de cas diminue nettement. Malgré cela, le nombre de décès dus au Covid pendant la campagne de vaccination de masse a augmenté d’environ 50 %. Nous parlons de dizaines de milliers de personnes qui ont péri.

J’ai donc été estomaqué de constater dès le début du mois de mars qu’au Portugal, il suffisait que 3 % de la population soit vaccinée en masse pour vaincre le Covid et voir les chiffres chuter ! Cela peut s’expliquer. Si le mutant présumé induit par le vaccin est deux fois plus infectieux que son ancêtre et qu’il est distribué initialement par le système médical au moyen de piqûres plutôt que par contact social, alors faire de 3 % de la population des super-diffuseurs peut suffire à infecter une société entière avec un mutant résistant.

Dans les cas que j’ai passés en revue ci-dessus, de nombreuses personnes sont mortes et seule une enquête de nature criminelle pourrait indiquer quel niveau de conscience, de négligence ou de maladresse a été impliqué dans les considérations et les décisions à l’origine de la vaccination de masse dans ces pays concernés. Que savaient à l’avance nos décideurs sur le vaccin et les éventuels mutants qu’il pourrait induire ? De quoi se sont-ils rendu compte tout au long de la campagne ? Quelles étaient les considérations prises en compte et qui a pris les décisions exactement ?

Pourtant, la situation n’est pas totalement sombre, car il est également raisonnable de supposer que les non-vaccinés qui ont survécu au mutant britannique ont probablement acquis la meilleure résistance naturelle possible au Covid-19 et à ses futurs mutants, ce que nous ne pouvons malheureusement pas dire des vaccinés : Le PDG de Pfizer a admis hier que les vaccinés sont « susceptibles » d’être à nouveau inoculés dans les 6 à 12 prochains mois. Leur système immunitaire est désormais dépendant de l’approvisionnement constant de Pharma en substances ARNm.

Mais l’histoire du carnage à Gibraltar peut nous fournir une validation finale des réflexions ci-dessus.

33 000 Britanniques vivent à Gibraltar. La vaccination officielle de la colonie n’a pas commencé avant le 10 janvier, mais la vaccination par Pfizer de seulement 273 agents de santé (moins de 1 % de la population) à partir du 7 décembre, si elle est avérée, a suffi à déclencher une énorme vague de cas de Covid suivie d’un pic sans précédent de décès. Comme en Israël, au Royaume-Uni, aux EAU et dans de nombreux autres pays, la vaccination contre le Covid a été suivie d’une forte augmentation des cas de Covid. Il est choquant de constater que le nombre de cas de Covid à Gibraltar avait commencé à diminuer le 7 janvier, trois jours avant que Gibraltar ne commence à vacciner l’ensemble de sa population britannique.

On peut contester ma lecture de la situation à Gibraltar et se demander : « si les vaccins induisent des mutants, comme vous le dites, pourquoi le nombre de cas n’a-t-il plus augmenté une fois la vaccination généralisée lancée ? ». Une réponse possible est qu’au 7 janvier, 3 jours avant le lancement de la campagne de vaccination de masse, Gibraltar bénéficiait déjà d’une forte immunité collective. Un nombre suffisant de membres du territoire britannique avaient été exposés au mutant, ceux qui ont survécu étaient immunisés. Si je ne me trompe pas, moins de 1 % de la population vaccinée a suffi pour infecter toute la colonie avec le mutant britannique et pour lui conférer une immunité collective totale.

Je me demande souvent pourquoi c’est moi, un saxophoniste de jazz, qui dois fournir une analyse parfaitement validée par les statistiques et les données conservatrices du courant officiel. N’est-ce pas plutôt le rôle des universitaires, des experts de la santé, des médias, des virologues, des épidémiologistes, des partis d’opposition et de la « gauche » ?

Gibraltar, comme Israël, était un terrain d’expérimentation unique et le résultat est dévastateur mais concluant. Mais la nouvelle la plus torturante c’est que nous, le peuple, nous retrouvons trahis en plein jour par une ligue unie qui s’est éloignée aux antipodes de l’éthique athénienne en matière de science médicale, du pluralisme et de l’éthique. Pour moi, c’est certainement la leçon la plus effrayante de cette soi-disant pandémie.

Traduction: MP

Original: https://www.unz.com/gatzmon/the-gibraltar-massacre/