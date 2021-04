Les projets de loi sur les infrastructures aux États-Unis ne mènent pas à une reprise

Par Brandon Smith − Source Alt-Market. Traduction :

Depuis des décennies, le concept de stimulation des infrastructures est présenté comme une sorte de panacée pour le déclin économique. Cette propagande est parallèle au récit du « sauveur » de la Grande Dépression, Franklin Delano Roosevelt. En fait, on ne peut pas examiner la présidence de Roosevelt sans être bombardé d’un culte unilatéral des dépenses d’infrastructure et du « New Deal ».

Le New Deal est souvent crédité dans la littérature de gauche comme étant le seul remède à la dépression, et FDR, par extension, a reçu le statut de messie parmi les gauchistes. Le New Deal est censé être la preuve que les interventions massives du gouvernement fédéral socialisé et de la banque centrale par le biais de programmes de travaux publics sont une ambroisie économique. Il n’est donc pas surprenant que presque tous les présidents depuis la Grande Dépression aient plaidé en faveur d’une loi sans précédent sur les infrastructures lorsqu’ils ont été confrontés à un effondrement économique. Une grande partie du public des deux côtés de l’allée a été formée à penser que ces programmes nous sauveront.

Biden, en particulier, a fait des dépenses de relance historique la toute première plate-forme de son administration, et cite constamment FDR et Lyndon Johnson comme saints patrons de son projet de loi sur les infrastructures. Si cela a fonctionné pour eux, alors il est évident que cela fonctionnera pour lui… n’est-ce pas ?

En fait, le New Deal n’était pas une bonne affaire

En réalité, les programmes de travaux publics et d’aide sociale de FDR, en particulier, ont eu très peu à voir avec la fin de la Grande Dépression. En fait, le New Deal a même aggravé la situation.

Le secrétaire au Trésor de Roosevelt, Henry Morgenthau, a déploré le 6 mai 1939, après deux mandats complets de la présidence de Roosevelt et des programmes de relance, que le New Deal était un échec total. Il a déclaré à ses collègues Démocrates lors d’une session de la commission « House and Means » de la Chambre des représentants que :

Nous avons essayé de dépenser de l’argent. Nous dépensons plus que nous n’avons jamais dépensé auparavant et cela ne fonctionne pas. Et je n’ai qu’un seul intérêt, et si je me trompe… quelqu’un d’autre peut avoir mon poste. Je veux voir ce pays prospère. Je veux voir les gens avoir un travail. Je veux voir les gens avoir assez à manger. Nous n’avons jamais tenu nos promesses… Je dis qu’après huit ans de cette administration, nous avons autant de chômage qu’au début… Et une énorme dette en plus !

Le chômage élevé et la baisse du niveau de vie ont été une épidémie aux États-Unis tout au long des années 1930 et pendant une bonne partie de la Seconde Guerre mondiale. Le Bureau du recensement décrit l’état lamentable du système financier et du consommateur américain tout au long de cette période dans ses « Statistiques historiques des États-Unis« . En 1939, le marché boursier s’était effondré à plusieurs reprises, les ventes de voitures avaient implosé de 30 %, les fermetures d’entreprises avaient augmenté de 50 % et les saisies immobilières étaient encore proches des records. Le New Deal avait obtenu des avantages minimaux de portée limitée, mais pas grand-chose d’autre. Pour l’Américain moyen, c’est comme si rien n’avait changé en une décennie.

Il en est de même pour Biden après 100 jours de « relance » : https://www.bvoltaire.fr/les-cent-jours-de-joe-biden-a-la-maison-blanche-ca-bouge-mais-rien-ne-change/

Cela dit, pour certaines grandes entreprises et grandes banques, les gains étaient incroyables. Des entreprises comme General Electric, IBM, Proctor and Gamble et JP Morgan ont réalisé des profits sans fin pendant la Grande Dépression, tout en rachetant des concurrents plus petits pour quelques centimes de dollars. Les entreprises impliquées dans les programmes de travaux publics ont siphonné l’argent du gouvernement comme un trou noir, tandis que les travailleurs américains n’en ont que très peu profité. Dans l’ensemble, la Grande Dépression a été une aubaine pour l’élite des corporations, car les richesses ont été consolidées et centralisées entre de moins en moins de mains.

Il faut donc se demander si le New Deal a été un échec et n’a rien fait pour résoudre le problème de la dépression, mais qu’est-ce qui l’a résolu ? Certains historiens et journalistes suggèrent que le début de la Seconde Guerre mondiale et l’augmentation des dépenses de défense ont sauvé l’Amérique. Cette affirmation est erronée. Comme l’a noté Robert Higgs, le niveau de vie des États-Unis a continué à baisser tout au long de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’est pas le début de la guerre qui a sauvé l’Amérique, mais « Après la guerre, une véritable prospérité est revenue pour la première fois depuis 1929. »

Comment les États-Unis ont mené le monde hors de la guerre

Les États-Unis étaient l’une des seules nations industrialisées de la planète à ne pas avoir été touchée par la destruction. De ce fait, toutes les autres nations ont dû se tourner vers les États-Unis pour la fabrication pendant le long processus de reconstruction. En Europe, ce processus s’est poursuivi jusque dans les années 1950. Les États-Unis n’avaient que très peu de concurrence, à tel point que le statut de réserve du dollar américain a augmenté au point d’être totalement dominant. Si vous vouliez avoir accès aux produits manufacturés, vous deviez commercer avec les États-Unis, et pour commercer avec les États-Unis, vous deviez avoir un stock de dollars américains.

Ce que je vois aujourd’hui, c’est un changement dans le flux du commerce mondial – dans la direction opposée à celle de l’après-guerre. Oui, des milliers de milliards de dollars de mesures de relance ont créé un renversement à court terme de l’effondrement du fait de la pandémie. En fait, de nombreuses preuves suggèrent que l’économie est en surchauffe. L’inflation des prix devient endémique dans de nombreux secteurs.

Pendant ce temps, les investisseurs étrangers se débarrassent des bons du Trésor américain et le dollar est en baisse. Les banques centrales se débarrassent maintenant du dollar, réduisant leurs réserves à leur plus bas niveau depuis 1995.

La Chine est maintenant la plus grande base manufacturière du monde, laissant très peu d’industries majeures sur le sol américain. En arrière-plan, les globalistes appellent à un « Grand Reset« de l’économie mondiale qui centraliserait encore plus la politique monétaire et créerait les bases d’une société sans cash construite sur un système de monnaie de réserve numérique.

Quel est l’objectif réel des dépenses massives en infrastructures ?

Je crois, d’après les preuves ainsi que les échecs passés comme le New Deal, que les plans d’infrastructure de Biden vont accélérer l’effondrement des États-Unis au lieu de l’inverser. Le PIB américain pourrait augmenter, mais uniquement parce qu’il est calculé de manière à inclure presque chaque centime que le gouvernement imprime à partir de rien et dépense. La production de monnaie fiduciaire n’est pas identique à la production réelle au sein de l’économie.

Des milliers de milliards de dollars dans des programmes de travaux publics pourraient créer plus d’emplois, mais ils gonfleront également les prix au fur et à mesure que le dollar déclinera. Ainsi, à moins que les salaires ne soient constamment ajustés en fonction de l’augmentation des prix, les gens auront des emplois, mais ne pourront toujours pas se permettre un niveau de vie confortable. Cela conduit à la stagflation, dans laquelle les prix continuent d’augmenter alors que les salaires et la consommation stagnent. https://les7duquebec.net/archives/263295

Un autre piège à prendre en compte est que si l’inflation devient endémique, la Réserve fédérale peut être contrainte (ou prétendre qu’elle est contrainte) d’augmenter les taux d’intérêt de manière significative dans un court laps de temps. Cela signifie un ralentissement immédiat du flux de prêts à un jour aux grandes banques, un ralentissement immédiat des prêts aux grandes et petites entreprises, un effondrement immédiat des options de crédit pour les consommateurs et un effondrement général des dépenses de consommation. Vous reconnaissez peut-être là la recette qui a provoqué la récession de 1981-1982, la troisième plus grave du 20e siècle.

En d’autres termes, il faut choisir entre la stagflation et la dépression déflationniste.

Enfin, je voudrais souligner que le déluge de dollars fédéraux dans les économies des États par le biais des travaux publics peut également avoir une arrière-pensée. Actuellement, les États conservateurs sont de plus en plus disposés à risquer les conséquences d’un retour au statu quo, indépendamment des mandats fédéraux. La résistance aux restrictions liées aux pandémies se développe.

Les États rouges connaissent également un redressement financier bien supérieur à celui des États bleus. Les États bleus se sont sabotés eux-mêmes avec des confinements, tandis que les États rouges sont restés plus ouverts. Cependant, l’administration Biden tient absolument à maintenir les restrictions liées à la pandémie à l’échelle nationale.

Et si les plans de dépenses d’infrastructure étaient conçus pour piéger les États rouges afin qu’ils se conforment aux futurs mandats relatifs à la crise Covid-19 ? Et si le but était de soudoyer ces États avec ces milliers de milliards de dollars de stimulus, mais seulement s’ils se soumettent à l’autorité fédérale ? Je soupçonne que le projet de loi sur les travaux publics de Biden est en partie destiné à renflouer les États bleus, et que l’argent sera retiré à tout État conservateur qui refuse de se conformer aux consignes.

Seul le temps nous dira quel est le véritable programme, mais ce point est indéniable au vu des faits actuels : Le plan de Biden est soit un acte de désespoir, soit une tentative délibérée de couper l’herbe sous le pied du dollar américain et de l’économie pour relancer le « Grand Reset » des globalistes, soit un plan visant à contraindre les gouvernements des États à obéir aux restrictions en cas de pandémie.

Quel que soit le « New Deal » de Biden, il ne s’agit certainement pas d’un plan de relance économique.

Brandon Smith

Traduit par Hervé pour le Saker Francophone