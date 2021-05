Colombie: Grève générale – le prolétariat lutte pour la défense de ses conditions de vie et de travail

Par Rosa Espinoza

Le mouvement de grève nationale du 21 novembre 2019 a refait surface comme un géant ressuscité depuis le 28 avril 2021, initiant ce qui est en train de devenir l’une des plus grandes luttes de cette période: la Grève générale contre la réforme fiscale et les hausses d’impôt.

La revendication de principe est née de l’exaspération provoquée par cette loi odieuse présentée par le ministère des Finances. Mais derrière elle, il y a un profond mécontentement fomenté par une longue liste d’abus contre les masses de plus en plus appauvries aux mains du gouvernement Duque. Chaque jour qui passe, les grévistes ajoutent de nouvelles revendications, qu’elles figurent ou non sur la liste officielle des syndicats.

Cependant, une véritable solution sous la forme d’un programme révolutionnaire pour aider à faire face à la crise actuelle n’est nulle part, et encore moins, une direction forte qui unit toutes les organisations militantes derrière un objectif commun.

Cela donne au mouvement un caractère désordonné, l’affaiblit et l’expose à des actions spontanées et insurrectionnelles, ouvrant un espace pour les opportunistes et les réformistes qui, à chaque avancée de la grève, tentent de conclure un accord avec la bourgeoisie à des fins purement électorales.

Néanmoins, les expériences que nous vivons sont porteuses de leçons durables. Malgré leur cruauté, chaque jour a montré à la majorité sa capacité d’unité. En même temps, il a révélé aux masses la violence et la sévérité de l’élite colombienne – ce n’est rien de moins que le vrai visage du capitalisme.

Des leçons douloureuses

Le premier jour, l’atmosphère était plus ou moins calme dans la majorité des 23 villes où se sont déroulées les manifestations. Selon le comité de grève à l’origine du mouvement, des centaines de milliers de personnes, sont sorties pour protester contre la réforme fiscale. La journée s’est terminée par des cacerolazos (coups de casseroles) audibles partout. Cependant, la peur a immédiatement frappé les élites, face à cette vigoureuse démonstration de force des masses. Elles ont rapidement déclenché leur seule arme : la répression.

Jusqu’à présent, selon Human Rights International, 35 civils ont été assassinés, 31 personnes sont portées disparues, 45 défenseurs des droits de l’homme ont été attaqués et une femme a été violée par des policiers au cours des marches. Il est possible que ces chiffres soient sous-estimés, étant donné que dans la ville de Cali, des affrontements ont eu lieu et ont servi de prétexte pour décréter un couvre-feu de cinq jours, avec l’intervention de l’armée.

Vers la fin du 30 avril, l’armée a tiré sans discernement des coups de fusil sur des manifestants pacifiques et non armés à Cali. Au cours de ces tirs, l’électricité a été coupée dans plusieurs quartiers. Cela indique le degré de planification de cette stratégie. De très nombreux soldats sont arrivés à l’aéroport de la capitale du Valle del Cauca à temps pour le 1er mai.

Ces actes violents de répression ont été reproduits dans d’autres villes, comme Medellín, Bogota, Neiva, Pereira, Buenaventura, entre autres. Des tirs d’armes à feu, l’incendie de voitures, le bris de fenêtres de maisons, des passages à tabac brutaux, l’utilisation de stades de sport comme centres de torture, et bien d’autres choses encore, constituent la longue liste de leurs actes criminels.

L’ordre a été donné par Uribe, qui a pris la parole sur Twitter pour demander que l’armée et la police soient autorisées à utiliser leurs armes pour tirer sur les manifestants, qu’il a qualifiés de vandales. Ce tweet provocateur a été supprimé et le compte de l’ancien président suspendu.

Dans le même temps, le président Duque a agi de manière infâme : il a ignoré la marche et dénoncé les « actes de vandalisme », tout en criminalisant, menaçant et banalisant les protestations. Son dernier acte, acculé par la pression qu’il subissait, a été d’annoncer des modifications dans la formulation du projet de réforme concernant des points tels que la TVA sur les produits de base, l’essence et la non-augmentation de l’impôt sur le revenu de base.

Ce sont des changements cosmétiques. Il existe des problèmes sous-jacents qui sont plus dommageables pour le revenu (déjà faible) des travailleurs. Le mouvement est malade et fatigué des méthodes de Duque, et la réponse a été de radicaliser le mouvement, qui exige maintenant le retrait total de cette réforme fiscale et de la réforme de la santé, ainsi que la démission du président, ou bien son renversement par les masses.

Cependant, cette initiative est venue directement des masses dans la rue. Le Comité de grève et les syndicats de travailleurs – comme la CUT et la FECODE – ont au contraire décidé de déplacer la protestation en ligne, à partir de ce vendredi, en appelant à un retour dans la rue dans un arrêt national dès le 19 mai.

Ils font valoir que les couvre-feux mis en place pour le troisième pic de la pandémie exigent une responsabilité en matière de santé publique. Un tel retrait dans ces conditions ne préserve pas les progrès réalisés et ne prépare pas les progrès futurs. Il constitue un abandon des travailleurs au milieu de la lutte par peur d’affronter la réaction du gouvernement Duque-Uribe.

Sans la direction des syndicats ou une alternative révolutionnaire, les masses colombiennes ne peuvent compter que sur leur propre énergie. Si cette énergie peut déplacer des montagnes, elle ne peut le faire qu’avec une direction révolutionnaire et un programme socialiste. Sans cela, elle sera incapable de trouver une expression qui puisse changer les conditions qui l’ont générée et peut se dissiper. Tout ce que l’on obtiendra, c’est une confrontation ouverte avec la réaction : une confrontation que la réaction a toutes les chances de gagner sans trop de difficultés.

Nous sommes à la veille d’une insurrection de grande ampleur, un fait ressenti de manière tangible par les masses. Nous avons assisté à un réveil chez certains individus de l’armée, et même de la police, montrant une fracture dans ces institutions corrompues.

Mais nous devons comprendre que ce n’est que le début. Ces fractures sont compréhensibles car ces organes de répression sont composés, dans leurs rangs, de membres de la classe ouvrière et de la paysannerie pauvre. Dans de nombreux cas, leurs origines de classe tendent à créer une sympathie pour la cause des travailleurs, surtout lorsque cette cause trouve une expression politique.

Comment faire face à l’avenir ?

Il y a toujours une détermination à aller de l’avant. Il semblerait qu’il n’y ait aucune bride qui puisse retenir la désobéissance des masses (prolétariennes). Bien que nous soutenions cette rébellion, nous pensons qu’il est important qu’elle soit étayée par une organisation et une éducation théorique, sinon les résultats pourraient s’avérer aussi tragiques qu’ils l’ont été jusqu’à présent. (Il n’est pas le moment de faire de la théorie…)

Des comités de quartier devraient être créés pour discuter de la manière de mener l’autodéfense contre les abus de la police et pour commencer à discuter des problèmes rencontrés dans la zone, la ville et au niveau national, et pour suggérer des propositions aux conseils territoriaux.

Celles-ci doivent s’inscrire dans le cadre de la démocratie de la grève : lorsqu’une ligne de conduite est décidée par le biais d’un débat et d’un vote, elle est maintenue jusqu’à ce que l’opportunité d’un autre débat s’ouvre. Plus que cela, il est nécessaire d’imprégner ces organisations d’un programme politique socialiste qui puisse leur donner un objectif plus grand que la défense du mouvement : l’objectif de défier l’élite colombienne pour le pouvoir.

Nous avons assisté à un certain nombre de mouvements insurrectionnels contre la législation réactionnaire en Amérique latine au cours de la dernière période, notamment au Chili et en Équateur en octobre 2019, où l’autodéfense a été organisée par les masses révolutionnaires.

L’histoire récente de l’Amérique latine est pleine d’insurrections provoquées par des législations telles que la réforme fiscale. Nous avons assisté à l’Octobre rouge au Chili et en Équateur. Dans les deux pays, les protestations causées par les projets de loi d’austérité se sont terminées par des grèves générales qui ont défié le pouvoir des gouvernements de Piñera et Moreno, respectivement.

Dans les deux cas, des gardes populaires ont été créées, des comités de lutte formés pour défendre les manifestants contre ce que la police avait de pire à offrir et pour aider les masses à occuper les bâtiments gouvernementaux. Ces organes sont la prochaine étape, car la bureaucratie syndicale a abdiqué son rôle de leader dans cette lutte.

La tâche des révolutionnaires en ce moment est claire : rechercher les meilleurs éléments de la classe ouvrière colombienne avec ces idées, et commencer à apporter ces idées au reste du peuple colombien. Des idées qui clarifient la raison derrière la cruauté de ce système et du gouvernement Duque-Uribe en particulier et comment mettre fin à la classe que ce gouvernement représente. (Dans une telle situation et pour un tel but, il serait mieux de chercher aussi d’autres choses que des « idées »… )