J’ai eu un malaise l’autre nuit et je me suis retrouvé à l’hôpital de Sainte-Agathe. Je pensais que c’était mon cœur mais après dix heures de tests, ils ne m’ont rien trouvé. Tans mieux. Donc, j’ai eu le temps d’observer un personnel très compétant à l’œuvre.

Donc, le problème n’est pas là ? Avec peu de moyens et un personnel réduit au minimum, ces gens dévoués font des miracles. A son arrivé au pouvoir, Legault disait que le personnel médical québécois gagnaient trop cher.

Quel vaillant défenseur de la santé de ses concitoyens ?!? Et c’est lui, notre héros ? Plus il y a de COVID plus sa popularité monte ! Savez-vous qui fabrique nos héros ? La télévision; avec 300 annonces publicitaires qui ciblent chaque citoyen, chaque jour, le danger est grand que nos petits cerveaux débordent de fausses informations. Sans compter le fake news à tous les demi-heures.

Le premier ministre ontarien vient d’annoncer que 2021 sera une année très mouvementée. Alors, voilà la situation. Des milliers de contraventions déjà, couvre feu, masque, confinement et l’opposition criminalisée.

Pas d’opposition = pas de démocratie. Pas de démocratie = dictature. Hitler a gagné son élection avec 30 % du vote (comme Legault et Trudeau). Ensuite, pour se débarrasser de son opposition, le Parti Communiste trop revendicateur, il a brûlé le Parlement et blâmé les communistes. Ainsi, il acquérait le plein pouvoir. Vous voyez comme c’est facile de tromper le peuple, leur accorder une sensation de fausse sécurité.

Inciter le peuple à dénoncer leurs voisins, se discipliner à respecter toutes les restrictions, se priver de liberté… à avoir peur. Coup d’état, coup financier, coup dans notre spiritualité, coup dans tous nos rassemblements. Voilà ou on en est. Zéro liberté. Zéro démocratie. Alors que la majorité endormie dise merci à nos gouverneurs, nous, les VRAIS complotistes, non violents, on subit le harcèlement policier, médiatique et politique !

Alors, selon Catherin Austin Fitts, économiste américaine, (sur you tube, « Shutdown ». Hâtez-vous avant qu’on l’enlève!) la solution serait de boycotter le système bancaire qui est l’épine dorsale du système dirigeant du 1%. Si ça ca arrête tout arrête. Il manque d’air, de cash, de liquidité. Donc, la solution, c’est nous, le peuple soumis à une classe supérieure.

Difficile à s’organiser pendant un confinement si sévère accompagné d’un couvre feu, mais ce n’est pas impossible. On est qu’au début du coup d’état mondial d’une bourgeoisie restreinte à quelques individus (2500 environs) assoiffées d’argent, de pouvoir et de sang.

Et si ce nouveau vaccin miracle implante une puce, le fameux boîtier du neuro-stimulateur chargé de délivrer une stimulation électrique constante de quelques volts que certains patients américains appellent le « pacemaker cérébral »? Ils sont déjà à l’essai dans des centres de point dans les maladies d’Alzheimer et Parkinson aux USA et financés par l’armée américaine.

Et si, ils réussissent à nous injectés, nous, nos enfants et petits enfants ? On deviendras tous, des gentils petits esclaves enthousiastes et jetables au bon vouloir d’une minime minoeitée.

Ils ont déjà une solution pour nous, l’opposition. En ce moment même, ils sont en train de construire des énormes centre de rééducation, antérieurement appelés sanatorium, à Saint-Jérôme, Québec, et ailleurs dans le monde.

John Mallette

Le Poète Prolétaire